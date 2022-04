Tiktoker reseñó controversial taquería de Juanpa Zurita: “Les falta sabor”

El influencer fue apoyado por sus seguidores tras el emprendimiento, pero otros usuarios no tardaron en criticarlo (Foto: Twitter/@juanpazurita)

A mediados de abril, el youtuber e influencer, Juanpa Zurita, aprovechó su renombre para emprender un nuevo negocio, el cual es una taquería a domicilio de nombre La Milagrosa y el que solamente tendrá presencia exclusiva por la aplicación de delivery Rappi en México, Colombia y Perú.

Por medio de sus redes sociales, el joven, que ha fungido como histrión y conductor, detalló que este proyecto fue pensado desde su experiencia mientras va de viaje al extranjero, ya que siempre extraña los tacos, por lo que hace casi un año comenzó a idear su propia cadena restaurantera.

“Después de 359 días, por fin podemos anunciar ‘LA MILAGROSA’ Cuando me voy de México, son lo que más extraño. El sueño de llevar el taco al mundo comienza hoy con Perú y Colombia. Obviamente también en México. Pronto más Pídanlos exclusivamente en Rappi Taquiza”, escribió el joven creador de contenido en su cuenta de Twitter.

TikToker degradó los tacos de Juanpa Zurita

Después de unas horas ya en el catálogo de delivery Rappi, los internautas no esperaron mucho para volver viral su anuncio, pero con cientos de críticas, entre las que resaltaban los costos de los productos que aparecían en el menú, además de poner en duda el sabor de los tacos.

Por ello, en redes sociales un usuario identificado como Gibran Palmero se dio a la tarea de degustar la comida, ante la incógnita de varios por su sabor y su relación costo con calidad; hasta el momento el videoclip, de poco más de un minuto, cuenta con poco más de 70 mil reproducciones.

Y tal como esperaban muchos internautas, los tacos generaron dudas en el joven tiktoker: “A los totopos les hace falta un poco de sabor, saben muy aceitosos. Al guacamole le hace falta su chilito verde y si lo tenía ni cuenta me di. El taco ‘el milagro’ insípido, este campechano tampoco me encantó y como buen chilango dejé el de pastor al final y tampoco me sorprendió” destacó el usuario de Tiktok.

El influencer no se ha pronunciado al respecto (Foto: Twitter)

La razón por la que el joven usuario quiso consumir el nuevo producto de Juanpa Zurita, fue por la polémica que surgió en redes sociales con relación a los altos costos. Y es que en el menú que compartió en sus redes sociales y el cual también se puede consultar en el catálogo de Rappi, los precios de los tacos rondan un costo de 45 pesos.

“La verdad se me hace absurdo el precio mejor comprémosle a los que siempre pasan por nuestras casas”; “Chi, ayudamos más a las personas que salen en sus puestos, en mi opinión”; “Hay algo más bajo que meter tacos en cajas?”, fueron algunos comentarios recuperados en Twitter.

Hasta el momento, el creador de contenido no ha respondido todos estos comentarios contra su nuevo proyecto de emprendimiento. Esta sería la tercera empresa que intenta secar a flote el también joven empresario, ya que en ocasiones previas, debido a las críticas e irregularidades, se vio en la forzosa necesidad de culminar antes algunos de estos.

Los usuarios se quejaron de los altos precios (Foto: Instagram/@juanpazurita)

Una de las ocasiones más recordadas en las que Juanpa Zurita se convirtió en tendencia, fue cuando lo acusaron de robarse el agua de comunidades mexiquenses para privatizarla para su venta en su proyecto Water People. También cabe recordar la presunta estafa que realizó después del sismo del 19 de septiembre de 2017 en Ocuilan, Estado de México, ya que lo señalaron de haberse quedado con el dinero que recaudó para construir casas a damnificados.

SEGUIR LEYENDO: