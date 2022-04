Verónica Toussaint se someterá a una cirugía conservadora: “Hay que tener cuidado y no decir que me quitaron la mama”

Verónica Toussaint contó los pasos a seguir luego de 16 quimioterapias para combatir el cáncer de mama. (Foto: Instagram@veronicatouss)

La actriz mexicana Verónica Toussaint anunció en septiembre del año pasado que fue diagnosticada con cáncer de mama, por lo que se sometió a diversas quimioterapias las cuales concluyeron el 17 de marzo.

Luego de esto, la ganadora del Ariel confesó los pasos a seguir para avanzar con esta experiencia de vida, uno de ellos consiste en realizar un estudio denominado PET (tomografía por emisión de positrones), el cual mide la actividad tumoral y cuánto ha disminuido para, posteriormente, someterse a una cirugía.

Es por ello que Verónica comentó para una entrevista con TvNotas el proceso que ha llevado a cabo hasta hoy. Pues, tras ser cuestionada por el medio sobre si se realizó el estudio antes mencionado, la actriz asintió y destacó que los resultados fueron los que ella esperaba.

“Sí, la verdad es que el resultado fue muy positivo. Ahora lo que sigue es la cirugía en donde quitan el tejido, es el protocolo normal que siempre llevan y aún no tenemos fecha”.

La actriz contó que aún no tiene fecha para la operación que medirá la actividad turmonal. Ig: @veronicatouss

Asimismo, la artista informó qué partes le quitarán del seno, para no confundirse y decir que le removieron la mama.

“Serán un par de ganglios y un pedacito de tejido mamario, pero hay que tener cuidado y no decir que me quitaron la mama, pues es una cirugía conservadora”, reveló la famosa.

Sobre la duda de si después de la cirugía volverá al tratamiento de quimioterapias, Verónica contestó que se trata de un proceso lento, pues aún se tienen que esperar los resultados del tejido que será extraído:

“No, en realidad vamos avanzando poco a poco. Una vez que hagan la cirugía, tienen que mandar el tejido a patología para que lo analicen y vean qué hay, qué queda y cuáles son los siguientes pasos”, dijo.

Toussaint confesó cuál fue el proceso al que se sometió para no perder cabello. (Foto: Facebook@Verónica Toussaint)

Por este motivo, Toussaint insistió en que la enfermedad conlleva un proceso extenso, pues la tecnología -así como las investigaciones- siguen avanzando cada cuerpo responde distinto.

“¿Qué sucede después? Solo se sabe al terminar la cirugía. El cáncer de mama, que es uno de los cánceres con más estudios, es un proceso largo, no es como que te dan las quimios y ya te puedes ir a tu casa. Quiero ser cuidadosa en lo que digo porque es una enfermedad que lamentablemente cada vez hay más gente padeciéndola y cada cuerpo reacciona diferente”, añadió Toussaint.

Ante la mención de la tecnología avanzada, Verónica afirmó que el doctor con quien acude le brindó pastillas naturales las cuales ayudaron a seguir con su rutina diaria luego de las brutales quimioterapias.

“Me he atendido con el doctor Astudillo. Una amiga mía lo conoció en una Cumbre Mundial contra el Cáncer y él ha estado haciendo muchos estudios al respecto. Yo he estado de la mano del doctor y me da unas pastillas que son naturales, tienen cúrcuma que desinflama, hongo shiitake y otros ingredientes naturales como aminoácidos y antioxidantes que también te ayudan a recuperarte porque las quimios son súper fuertes. Estas pastillas me han hecho sentir muy bien, por eso me pueden ver chambeando y dando lata”, destacó la ganadora del Ariel.

El doctor de la actriz le proporcionó pastillas naturales para llevar a cabo su proceso con esta enfermedad. (Foto: Facebook@Verónica Toussaint)

Tiempo atrás, la conductora mencionó que, aunque sí perdió cabello, su apariencia no cambió pues se sometió a nuevas tecnologías que ayudaron a no denotar calvicie.

“Se llama dignicap y consiste en un casco que enfría el cuero cabelludo. Tampoco sé científicamente qué hace, pero enfría y hace que el calor que generas con la quimio no arruine el folículo y así no pierdes cabello. No funciona en todos los casos porque cada paciente es diferente”, confesó la ex participante de LOL México.

SEGUIR LEYENDO: