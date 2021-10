Verónica Toussaint reveló en pleno programa que padece cáncer de mama: “Nadie te prepara”

Verónica Toussaint conmovió a su compañera Mariana H con su confesión (Foto: Facebook@Verónica Toussaint)

Este jueves 7 de octubre la conductora Verónica Toussaint impactó a la audiencia, pues en el marco internacional de octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama, la presentadora de Imagen Televisión reveló su condición médica.

Fue en plena transmisión de su programa ¡Qué chulada! donde la también actriz destapó que se sumó a la cifra de mujeres que sufren dicha enfermedad, y reveló que fue hace menos de dos meses cuando la diagnosticaron e incluso ya inició el tratamiento.

Y es que se sometió a unos exámenes, los cuales arrojaron el resultado que la tomó por sorpresa: “Bueno chicos y chicas, llega el mes de octubre, el mes rosa, el mes que promueve la prevención del cáncer de mama, nos recuerdan que hay que explorarnos, la mastografía, que tenemos que ir al doctor y que tenemos que checarnos”, comenzó por comentar la conductora.

Verónica Toussaint afirmó que ya se encuentra tomando tratamiento (Foto: Facebook@Verónica Toussaint)

“Nadie te prepara cuando te dicen que tienes cáncer de mama y esta vez me tocó a mí. Hace más de un mes me detectaron cáncer de mama y hoy decido compartirlo aquí con ustedes, en este foro con mis chuladas”, dijo al aire en el programa femenino de mediodía.

La presentadora aseguró que pese al momento crítico por el que está atravesando, sabe que cuenta con el apoyo de su familia y amigos, quienes la respaldan ante la enfermedad de la cual ya inició un tratamiento en contra, además se dijo confiada en los avances de la ciencia médica:

“Es un proceso muy intenso para mí y sobre todo para todos los que me rodean y me quieren cerquita, pero confío en la ciencia y confío en los tratamientos que desde hace unas semanas ya me estoy haciendo para que este periodo pase pronto y de la mejor manera”, aseguró.

La conductora admitió lo difícil que fue contar su padecimiento al aire (Foto: Facebook@Verónica Toussaint)

Toussaint instó a sus seguidores a extremar medidas y a realizarse inspecciones en el cuerpo, a fin de eliminar cualquier riesgo de una enfermedad latente, o por el contrario, iniciar el correspondiente tratamiento:

“Desde mi trinchera les digo por favor, revísense cada mes, vayan al doctor. Esto no es sólo una campaña de salud, es una realidad mucho más común de lo que imaginamos, el porcentaje de personas que se hacen mastografías lamentablemente es muy bajito y la detección oportuna puede salvar vidas”

Para finalizar su confesión, la conductora dijo que compartió su condición de salud en busca de ser un ejemplo para su público, y admitió lo difícil que es para ella poder dar la noticia al aire.

“A título personal, estar aquí todos los días con el apoyo de mis compañeras y de mis compañeros que hacen este programa, hacen que el proceso sea mucho más luminoso, así que es muy difícil dar esta noticia aquí en vivo, en frente de compañeros que tampoco sabían la noticia, pero para mí es importante que sepan que lo que estoy pasando”, añadió.

Verónica recomendó a sus seguidores mantenerse al tanto de su salud (Foto: Facebook@Verónica Toussaint)

“Lo quiero compartir para que no les pase a ustedes y que esto tiene solución si lo detectamos. Gracias a todos por darme esta energía y esta luz que estoy necesitando”

Verónica Toussaint formó parte por 16 años de las filas de Televisa, pero desde hace algún tiempo es parte de la planilla de Imagen Televisión como parte de las mujeres a frente de ¡Qué chulada!, el programa que es un espacio de diálogo en el que las conductoras hablan de sus vivencias y temas tabú en televisión abierta y en horario matutino.

Sin tapujos y abordando los temas del momento, a Toussaint la acompañan las conductoras Mariana H y Marta Guzmán como titulares, alternando también con Luz María Zetina, Paulina Mercado y Mónica Noguera.

