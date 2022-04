Anahí y Manuel Velasco Coello derrocharon amor en concierto de Alejandro Fernández

El video compartido por la RBD se ha hecho viral en redes sociales

A pesar de que durante un tiempo muchas personas pensaron que la relación entre Anahí y Manuel Velasco Coello no tendría un gran futuro, pues en redes sociales aseguraron que todo se trataba de un noviazgo “planeado” como aparentemente el de el ex presidente Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, actualmente han demostrado ser una de las parejas del mundo artístico y político más sólido del país.

En esta ocasión la mexicana subió a su cuenta oficial de Instagram -donde tiene más de 8.8 millones de seguidores- unas románticas historias que han dado mucho de qué hablar ya que se les pudo observar a ambos disfrutando de un concierto de Alejandro Fernández, dentro de las primeras filas, disfrutando plenamente de su buena relación, dejando ver que las muestras de cariño en público les sientan muy bien y a pesar de ya tener dos hijos - Manuel Jr. y Emiliano- la llama del amor no se ha apagado ni en lo más mínimo.

Ella con una blusa blanca y su clásico cabello rubio lleno de ondulaciones y pequeñas transparencias -que han estado en tendencia en los últimos meses- no dejaba de reír mientras que el actual Senador del Congreso de la Unión de México le mencionaba algo en el podio. Por su parte, él portaba una vestimenta muy casual, dejando ver que sigue los códigos que la también actriz siempre ha ejecutado con éxito en eventos que no tiene nada que ver con la política.

La pareja tiene dos hijos (Foto:Instagram/@anahi)

Los halagos no faltaron, pues durante algunos segundos la RBD se dejó ver bailando mientras que El Potrillo entonaba sus más grandes clásicos musicales en la gira de conciertos que ha tendido después del lamentable fallecimiento del Charro de Huentitán, Vicente Fernández, y las grandes controversia que la bioserie no autorizada que ha realizado Televisa se transmitiera en su primer temporada y Doña Cuquita Abarca pidiera no ver el producto.

“Anahí y Manuel siempre me hicieron pensar que todo estaba armado, pero ya hasta terminó su tiempo como gobernador de Chiapas y siguen dejándose ver así”. “Recuerdo en el 2013 como todos le tirábamos a Manuel por quitarnos a nuestra Any, pero ya pasó mucho tiempo y se siguen queriendo tanto que hasta me dio ternura verla así”. “Anahí no dejaba de reír y de verdad pienso hoy más que nunca que este matrimonio es todo menos algo armado por la política como decíamos en el 2012 cuando iniciaron y ella dejó Televisa y hasta la música se terminó por un tiempo”. “Lo más importante es que ya pasó tanto tiempo y Anahí y Manuel siguen demostrando no ser una Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto”, escribieron en redes.

Los dos compartieron un tierno momento

La pareja se conoció en 2012 gracias a un amigo en común, pero su noviazgo se dio a conocer poco después, dando pie a muchas controversias. A pesar de ser una actriz muy querida, enfrentó muchas críticas porque en ese momento las uniones entre famosas y posibles gobernantes de estados o cargos políticos fueron duramente criticados; por su parte, a Manuel se le puso en duda su orientación sexual, siendo uno de los inventos más inesperados en ese momento -lamentablemente ya que nadie debería ser juzgado por algo así-.

“Sálvame” llegó a los 100 millones de streaming

La banda podría tener su gira 2023 (Foto: Instagram/@rbd_musica)

Hace unos días la canción se colocó como la más exitosa en la historia de la popular banda mexicana, pues a pesar de que muchos pensaban que otras melodías como Sólo Quédate En Silencio, Nuestro Amor, Trás de Mí o incluso Ser O Parecer serían las primeras en llegar a dicha cantidad, la música interpretada principalmente por la consentida Mia Colucci logró los 100 millones de reproducciones.

