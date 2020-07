El oso de Chipinque reúne más de 90,000 firmas contra su captura; biólogos advierten riesgo por su conducta

Un oso negro en Monterrey sorprendió a las visitantes del Parque Ecológico Chipinque (Foto: Change.org)

Más de 90,000 personas han firmado una carta de petición para evitar que las autoridades de Nuevo León encierren en un zoológico al oso negro que recientemente protagonizó un encuentro con visitantes del Parque Ecológico Chipinque, en Nuevo León.

Pese a la oposición del público a la captura del oso, biólogos especialistas en el comportamiento de estos mamíferos afirmaron que el individuo ya había sido capturado y devuelto a su hábitat natural en dos ocasiones previas.

“ El oso se encontraba en su hábitat, pedimos que sea reubicado dentro del mismo, no terminar con su libertad encerrándolo en un zoológico” , expresaron los creadores de la solicitud alojada en la plataforma Change.org, dirigida a Gustavo Treviño Villarreal, Director general de Parques y Vida Silvestre, y al Gobierno del Estado de Nuevo León.

La habituación del oso al ser humano es muy peligrosa, explicó el biólogo Guillermo Herrera Pérez (Foto: Facebook/@Parque Ecológico Chipinque)

EL sábado pasado, tres jóvenes visitantes de Chipinque se encontraron con un oso negro que detuvo su caminata, las inspeccionó y olfateó con detenimiento hasta que decidió retirarse. Fuera de un momento tenso y un rasguño en la pierna, el encuentro no tuvo consecuencias graves. En realidad, una vez que el acontecimiento fue compartido en redes sociales, la mayoría de los espectadores defendió al oso y criticó el interés de las neoleonesas por fotografiarse con el animal.

“El oso lo que está haciendo es sentir a su presa, prácticamente la está probando para ver si es comestible. La verdad es que fueron muy afortunadas. Sin embargo, ya le enseñaron al oso que puede acercarse a esa distancia y eso es nada recomendable”, explicó el biólogo Guillermo Herrera Pérez durante una conferencia virtual convocada por el Parque Ecológico Chipinque tras la viralización del video.

Respecto a la preocupación del público por la captura del animal, aclaró: “este oso ya ha sido capturado en dos ocasiones y ha sido devuelto a su hábitat natural”. Es un ejemplar con un nivel de habituación total al ser humano, de 9.5 puntos en una escala de 10, sentenció.

En las áreas urbanas de Nuevo León, cada vez es más frecuente el avistamiento de osos (Foto: archivo)

En Nuevo León se ha observado un aumento en la dispersión de estos animales. Esto no indica que su población se haya incrementado, sino que los osos se sienten más cómodos acercándose e interactuando con los seres humanos. Y no sucede únicamente en áreas recreativas como Chipinque, explicó Guillermo Herrera, sino también en las colonias aledañas al Parque Nacional Cumbres de Monterrey como Santa Catarina, San Pedro, Monterrey, Santiago, Allende y Montemorelos.

“Exigimos se restrinja la zona y que las personas que no cumplieron con las indicaciones del Gobierno de quedarse en casa, sean multadas debidamente”, se puede leer en la solicitud de Change.org que lleva tres días reuniendo firmas de simpatizantes del movimiento “México Ecológico” y su campaña #EsAhoraONunca.

El oso negro es el mamífero más grande en el área natural de Chipinque y se encuentra en peligro de extinción. De acuerdo con el biólogo Manuel Múzquiz Ortíz, es un animal oportunista, curioso, solitario y capaz de adaptar su alimentación al entorno, pero requiere grandes volúmenes de comida. Se mueve mucho y recorre largas distancias al día, por lo que no es fácil monitorear su población.

Además, es una especie “sombrilla”: su existencia beneficia a muchas otras que interactúan con él en el mismo ecosistema, según explicó Múzquiz Ortíz en la misma videoconferencia.

“El oso lo que está haciendo es sentir a su presa, prácticamente la está probando para ver si es comestible", explicó el biólogo (Foto: Especial)

En caso de un encuentro, hay que hacerle ver al oso que no es bienvenido, recomendó Guillermo Herrera Pérez. No darle de comer, no sacarse fotos. Eso no significa maltratarlo, sino indicarle que el ser humano no es su amigo.

“No hay que llegar a esto, cuando lo vemos de lejos hay que alejarnos, hacer todo lo posible para que no llegue esta situación. Hacer ruido, vocalizaciones, hacerle sentir al animal que no es bienvenido. Un oso con un comportamiento normal, al ver a la gente y al escuchar su voz o sus gritos, debe salir corriendo. Esto ya no es natural. Estamos en una situación bastante complicada”, explicó.

Tras la viralización del video, el Parque Ecológico Chipinque comunicó al público en general que estaba coordinando acciones con la dependencia Parques y Vida Silvestre de Nuevo León para la captura y adecuado manejo del oso. Si bien las autoridades del parque reconocieron la calma que mantuvieron las jóvenes, así como la asistencia que les brindaron otros visitantes, señalaron que la interacción debió de haberse evitado y que aprovecharla para fotografiarse con el animal fue una conducta inadecuada.

El parque anunció que, en adelante, tomará medidas estrictas contra los visitantes que pongan en riesgo su vida y la de los animales del área.

