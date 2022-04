Los secretos de Ben Stiller: el día que llamó a su padre bajo los efectos del LSD y la reconciliación con su ex en plena pandemia

Ben Stiller en la premiere de "The Meyerowitz Stories" en Cannes, 2017 (Reuters)

Es el rey de la comedia norteamericana. A los 56 años, el protagonista de éxitos como “Zoolander”, “Mi novia Polly” o “Locos por Mary” no sólo ha demostrado un talento enorme como actor sinjo también como productor y director de series como “Severance’” o “Escape At Dannemora”, o en películas como “The Cable Guy” y “Reality Bites” o en “Tropic Thunder”, que escribió y protagonizó.

Ben Stiller alcanzó todo el éxito que una persona podría desear y más. Nacido en Nueva York, comenzó su carrera desde niño. Ya a los 10 años debutó como actor en el drama legal “Kate McShane”, que protagonizaba su propia madre, Anne Meara. En 1989, cuando tomaba clases en el Actors Studio, fue contratado como guionista en “Saturday Night Live”, sin tener casi nada en su currículum, pero a las pocas semanas renunció. En 1987, ya había actuado en una gran película, “El imperio del sol “, dirigida por Steven Spielberg. Aunque desempeñó un papel pequeño, Ben compartió rodaje con John Malkovich, Joe Pantoliano y un niño de trece años llamado Christian Bale.

“Como niño que veía sus películas y que me hacían desear hacer películas, trabajar con él era tan emocionante como se podría pensar”, contó Stiller sobre aquel encuentro con Speilberg. En el set, el director recibía al actor para ver cómo preparaba ciertas tomas y le explicaba lo que estaba haciendo.

Los últimos años no fueron fáciles. En 2015, murió su madre, Anne Meara, tras sufrir un derrame cerebral. Al año siguiente, “Zoolander 2″ fracasó estrepitosamente. En 2017, se separó de Christine Taylor. Su padre, Jerry Stiller, murió en mayo de 2020.

Pero hoy disfruta de un gran presente laboral. Stiller se prepara para ser la cara principal en la adaptación teatral de la novela “El Resplandor”, el clásico de terror que escribió Stephen King en 1977 y que luego se popularizó en el cine con Jack Nicholson bajo las órdenes de Stanley Kubrick en 1980. Se trata de un proyecto que llevaba varios años de gestación, pero que tuvo que ser interrumpido por el estallido del COVID-19 y el cierre de las salas de teatro. Ivo van Hove estará a cargo de la puesta. Se estrenará en el West End londinense en enero de 2023.

Además, Apple TV+ ya confirmó una segunda temporada de “Severance”, el thriller aclamado por la crítica del creador y escritor Dan Erickson. “Es realmente emocionante ver la respuesta de las personas que adoran el programa, y el nivel de participación de los fans”, dijo Stiller por Twitter. “Ha sido un largo camino llevar ‘Severance’ a la televisión. Leí por primera vez el piloto de Dan hace más de cinco años. Siempre ha sido una historia pensada para varias temporadas, y estoy muy feliz de que podamos continuarla”,

Hijo de dos leyendas del humor

Ben Stiller con sus padres en Nueva York

Ben Stiller lleva la interpretación en los genes. Tenía que ser actor. Hijo de los legendarios comediantes Jerry Stiller y Anne Meara, vivió su infancia entre cámaras y sets de filmación. A lo largo de los años, Stiller habló sobre su particular familia y de cómo fue haber crecido con padres famosos. “Teníamos que quedarnos despiertos hasta tarde e ir a estudios de televisión. Era una divertida tierra de fantasía”. Con su hermana mayor Amy, también actriz, se pasaban noches viendo a Jerry y Anne ensayando en su departamento de Nueva York.

El 11 de mayo de 2020, el actor tuvo que comunicar su enorme tristeza por la muerte de su padre. Cinco años atrás había fallecido su madre a causa de un cáncer.

El actor y director usó su cuenta de Twitter para despedir a quien fue su inspiración y al hombre que más lo hizo reír. “Muy triste al contar que mi padre, Jerry Stiller, murió por causas naturales. Fue un gran padre, abuelo, y el más dedicado esposo para Anne, durante 62 años. Lo voy a extrañar mucho. Te amo papá”, escribió en un sentido mensaje.

Días más tarde y aún en pleno duelo, Stiller habló de los últimos días de su padre antes de su muerte, a los 92 años. En un aentrevista con The New Yorker, el protagonista de “Zoolander” -película en la que también actuó su padre- contó que él y su hermana Amy pasaron tiempo con él y que hasta el último momento el reconocido cómico mantuvo el sentido del humor. “Había estado enfermo por un tiempo. Pudimos estar con él, por lo que estoy muy, muy agradecido”, se sinceró.

Stiller, en más de una oportunidad, ha asegurado que su padre era “el hombre más divertido de la Tierra” En sus últimos días, se resistía a morir pese a su delicado estado de salud. “Se fue pacíficamente y tuvo sentido del humor, hasta el final”, compartió. “Dudo en llamarlo sentido del humor. Era simplemente gracioso, y siempre fue él mismo. Tenía casi noventa y tres años, y creo que su cuerpo estaba en un punto en el que era el momento”, agregó.

Ben Stiller con su padre Jerry Stiller en el rodaje de "Zoolander"

Entre las muchas anécdotas que Ben Stiller ha contado en sus entrevistas, una de las más recordadas es el día que llamó drogado a su padre. Lo contó en una entrevista que ofreció a Jimmy Fallon en “The Tonight Show” en una especie de tributo al difunto humorista.

Ante las cámaras, Ben contó que tenía tanta confianza con su padre que, cuando tenía 16 años y después de consumir drogas alucinógenas, no dudó en llamarlo para contarle su mala experiencia con el LSD. “La primera y la última vez”, dijo sobre este episodio.

“Me asusté y mi primer instinto fue: ‘Voy a llamar a mis padres’. Porque los niños llaman a sus padres cuando consume LSD, ¿verdad?”, bromeó el actor. “Tal vez ese ejemplo sirve para demostrar cómo era nuestra relación porque mi primer impulso fue ese, sentí que era a él a quien quería acudir”, explicó Stiller sobre el vínculo que lo unía a su padre.

Durante la llamada telefónica, Jerry Stiller estaba en la ciudad de Los Ángeles filmando un episodio de la serie “El crucero del amor”, pero hizo todo lo posible para tranquilizar a su hijo.

“Lo primero que me dijo fue ‘Vas a estar bien’. Y empezó a hablarme del tema, a pesar de que no sabía nada sobre drogas. Dijo: ‘Sé lo que estás sintiendo. Cuando tenía 10 años fumé un cigarrillo de Pall Mall y estuve enfermo durante dos días”, contó el intérprete.

Ben Stiller dirigió "Reality Bites" y "The Cable Guy." Más tarde, dejó de lado sus ambiciones de dirigir para protagonizar "There's Something About Mary", que lanzó su carrera actoral. Otro intento como director fue en 2001 con "Zoolander"

En otra oportunidad, Stiller recordó la primera vez que caminó solo a la escuela que estaba a cinco cuadras de su casa de Nueva York cuando era niño en 1974. En esa breve caminata notó una presencia familiar. Jerry lo acompañó en secreto. “Mi papá estaba nervioso, así que me siguió”, contó. “Literalmente me siguió en un auto hasta el punto en que la policía lo detuvo porque pensaron que me estaba acosando. Estaba tan loco”.

Frank Costanza no podía pasar un episodio de “Seinfeld” sin gritarle a su familia, pero el hombre que lo interpretó era todo lo contrario como padre en la vida real. “Él no quería que les pasara nada malo a sus hijos. A veces, eso podría volverte loco cuando eras niño porque necesitas vivir tu vida, pero él siempre estuvo ahí para nosotros cuando lo necesitábamos”.

Stiller también reveló la adorable reacción de su padre ante una mala crítica cinematográfica que recibió hace unos 15 años. Él y su familia vivían en el mismo edificio de apartamentos de la ciudad de Nueva York que sus padres en ese momento.

“Recibió una mala crítica una película en la que yo estaba, y a la mañana siguiente había una nota debajo de mi puerta de mi padre que decía: ‘Leí la crítica en el New York Times, no te preocupes’. Voy a escribirle al tipo y me ocuparé de eso.’ Ese era mi papá”, contó.

Stiller también reflexionó sobre el amoroso matrimonio de 61 años de Jerry y Anne. “No quiero ponerme demasiado cursi, pero siento que están conectados de nuevo”, dijo.

Sobre ellos, afirmó que le inculcaron la “dedicación y pasión " hacia su trabajo y recordó un consejo que le dieron para mantenerse fiel en la dura industria del mundo del entretenimiento. “Nunca cambies quién eres solo para complacer a otras personas”.

Su lucha contra el cáncer

Ben Stiller tiene una extensa carrera como actor y director (Reuters)

Otra de las confesiones de Ben Stiller en una entrevista fue en 2016 en el programa radial de Howard Stern. El actor de entonces 50 años dio a conocer que dos años antes, en 2014, tuvo que ser tratado de una forma agresiva de cáncer de próstata.

“Apareció de la nada. Yo no tenía ni idea”, contó. “Al principio no sabía qué me iba a pasar. Tuve mucho miedo. Se detuvo todo en mi vida. No podía planear ninguna película porque no sabía qué me iba a suceder”, declaró la estrella de Hollywood.

“La primera cosa que hice cuando me diagnosticaron fue recurrir a internet para aprender algo. Vi que Robert De Niro había tenido. Lo llamé de inmediato”, relató Stiller.

El actor fue diagnosticado gracias un examen para antígenos prostáticos, un examen de sangre conocido como PSA. Tenía 48 años. “Si no hubiera sido por el examen no sé qué me habría pasado. Siento que la prueba me salvó la vida”, afirmó el actor, quien contó que su médico lo instó a realizarse la prueba a una edad más temprana de la que se aconseja

Hoy el actor se encuentra libre de la enfermedad tras someterse a una operación, en la cual le extirparon la próstata. “Estoy muy bien. Fui muy afortunado de que mi tratamiento fuera solamente una operación y ya”, dijo el protagonista de “Zoolander” en 2016.

Sin embargo, esta decisión representaba riesgos en su desempeño sexual. Stiller se animó a hablar con franqueza sobre su vida sexual tras la cirugía. “Cuando te enfrentas con la pregunta de quieres vivir o quieres asegurarte de que tu vida sexual es la mejor, opté por deshacerme del cáncer y ver qué pasa y, afortunadamente, todo funciona bien”.

Asimismo, instó a los hombres a hacerse periódicamente un chequeo: “Si fuera por mí, todos los hombres deberían hacerse la pruebe entre los 40 y los 45 años”.

El confinamiento lo volvió a unir al amor de su vida

Ben Stiller y su esposa Christine Taylor en el U.S. Open (USA TODAY Sports)

En 2017 trascendío la noticia de la separación de Ben Stiller y Christine Taylor después de dieciocho años de relación y dos hijos un común. Pero cinco años más tardem y en pleno aislamiento social por la pandemia, los ex apostaron a un nuevo futuro juntos.

El que fuera uno de los matrimonios más consolidados de Hollywood se ha dado una segunda oportunidad y así lo ha confirmado el actor en una reciente entrevista con la revista Esquire. El intérprete contó que su relación se reavivó después de que su ex mujer, de 50, le planteó que sería mejor si él se mudaba con ella y sus dos hijos, Ella Olivia, de 19 años, y Quinlin Dempsey, de 16, durante los primeros días de la pandemia, ya que sería la única forma en que podía estar ellos durante el período más duro de confinamiento.

“Con el transcurso del tiempo, lo que nos pasaba evolucionó”, confesó. “Nos separamos y volvimos a estar juntos y estamos felices por ello. Ha sido realmente maravilloso para todos nosotros. Inesperado y una de las cosas que surgieron de la pandemia”, relató.

En mayo de 2017, la pareja emitió un comunicado para anunciar su separación después de su boda celebrada frente al mar de Kauai, Hawai, en el año 2000 y después de haber trabajado juntos en varios proyectos como “Zoolander” y “Dodgeball: A True Underdog Story”. Sin embargo, su divorcio no impidió que continuaran mostrándose juntos en público.

Stiller y Taylor se conocieron se conocieron en 1999 durante la grabación de un piloto televisivo y, tan solo un año después, se daban el “sí, quiero”. Dicen que fue amor a primera vista.

Ben Stiller anunció su separación de Christine Taylor en 2017

Stiller ha recalcado que esta reconciliación es una decisión muy meditada y fruto del gran trabajo que han realizado ambos. “Creo que respetamos las cosas que tenemos en común y también aquellas en las que somos diferentes. Y creo que aceptando eso, realmente puedes apreciar más a alguien, porque no estás tratando de hacer que cambien por vos”, reflexionó.

“Una vez que aceptas eso, ahorras mucha energía. Si tienes ese nivel de confianza con tu pareja, sabe que cuando decís ‘no me gusta hacer eso’ no estás diciendo ‘No me gustas’ “, aseguró el actor, que vive además un presente laboral con la serie “Severance”, que dirigió y produjo para Apple TV+, que ya anunció la renovación de una segunda temporada.

Ben Stiller con su hija Ella Olivia, de 19 años

Su hija Ella, que quiere seguir los pasos de sus padres, fue dura con el actor a quien le reprochó haber estado ausente en su adolescencia, con motivo de la separación.

“Fue muy elocuente, sabe expresarse muy bien, aunque fueron cosas muy duras de escuchar”, reconoció el realizador. “Yo no estuve con ella del mismo modo en que mis padres no estuvieron conmigo, y siempre pensé que no debía hacer lo mismo, aunque al mismo tiempo estaba buscando mi propio camino y cumplir los sueños que tenía. Y eso no estuvo bien, pero es importante reconocerlo”, se sinceró.

