Valeria, hija de Valentín Elizalde, podría convertirse en cantante este año

Vleria está dispuesta a seguir los pasos de su fallecido padre, Valentín Elizalde (Fotos: Instagram @valeelizaldee / Cuartoscuro)

A punto de terminar su carrera universitaria, Valeria, la segunda hija de Valentín Elizalde, reveló que este año podría ser en el que finalmente se lance como cantante, siguiendo los pasos de su padre.

Valeria, quien actualmente tiene 20 años, compartió en entrevista con Sale el Sol que está preparada para poder triunfar en la música al igual que el fallecido Valentín Elizalde, pues es una de sus metas profesionales. No obstante, debido a sus otras ocupaciones, podrían seguir posponiéndose sus planes.

“Creo que este año va a ser el bueno, donde sí me lance definitivamente, pero como todo lleva su tiempo y su preparación, lo voy a retomar como se debe y dedicarle el tiempo que se merece”

Valeria Elizalde, hija de 'El Gallo de Oro", quisiera terminar sus estudios, ser presentadora de televisión, pero también cantante (Foto: Instagram/@valeelizalde).

Agregó que ella desea seguir los pasos de su padre, igualando el estilo único con el que cantaba, pero también creando su propio sello.

La segunda hija del llamado Gallo de Oro ha compartido desde varios años atrás que le gustaría ser cantante y para ello se ha preparado con clases de canto. De hecho, en 2016 interpretó junto a sus hermanas, Valentina y Gabriela, Sobre la tumba de mi padre, en homenaje a Valentín Elizalde.

En ese entonces, el tío de las Pollitas de Oro, Francisco Elizalde, aseguró que ninguna de las tres tenía pensado dedicarse a la música, no obstante, sí habían tomado clases para poder celebrar a su padre.

Valeria agradeció a que los fans de su padre siguen apoyando a ella y a su padre pese a que han pasado más de 10 años de su muerte (Foto: Instagram/@valeelizalde).

Luego de haber superado las críticas por su interpretación de Sobre la tumba de mi padre, en 2020 Valeria dio a conocer que sí buscará incursionar en el regional mexicano.

Por otra parte, en la entrevista compartió que entre sus metas también está el terminar sus estudios universitarios, pues actualmente le quedan pocos semestres para graduarse de la licenciatura de comunicación y quisiera dedicarse a la televisión.

“Voy muy bien, ya casi la termino, me faltan como dos semestres nada más. (...) Me llama mucho la atención conducción, el radio también me llama la atención, pero creo que algo más al eje de la televisión”, comentó Valeria.

La joven aspira a ser conductora de televisión luego de terminar sus estudios en Comunicación (Foto: Instagram/@valeelizalde)

El pasado febrero las hermanas Elizalde recordaron al intérprete de Vete Ya en el que habría sido su cumpleaños 43.

Valeria compartió una tierna fotografía de su infancia con su padre, donde está posando junto a un árbol de navidad junto a Valentín. En la imagen escribió: “Feliz cumpleaños hasta el cielo, mi ángel más bello”.

Pese a que las hijas del cantante pasaron poco tiempo con él, pues fue asesinado cuando las tres no superaban los 10 años de edad, esperan continuar su legado con el apoyo de los fans del Gallo de Oro. Inclusive, Valeria durante la entrevista con Sale el Sol agradeció al apoyo que todavía existe hacia ella, sus hermanas y su padre a pesar de que ya se cumplieron 15 años de su fallecimiento.

Valeria reveló que sí le gustaría seguir el legado de su padre cantando, pero con su propio estilo (Foto: Instagram/@valeelizalde)

“Yo estoy súper agradecida con todo el público, que siga recordando la música de mi papá y creo que se debe a que mi papá era un artista que tenía muy presente al público, le tenía un gran cariño y respeto que se merece. Y creo que a través de los años la gente lo sigue recordando por su sencillez y, sobre todo, el gran artista que fue”, dijo la joven.

Después de la muerte de Valentín en 2006 y de su madre, Blanca Vianey Durán, quien fue asesinada en 2016, Valeria ha vivido con la familia Elizalde.

