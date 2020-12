Luz Elena González reveló que tiene COVID-19 con fuertes afectaciones: “He tenido todos los síntomas”

La actriz se mostró molesta porque una de sus empleadas la contagió

A unos días de terminar el 2020 y en medio de sus vacaciones en Acapulco, Guerrero, la actriz y conductora, Luz Elena González, reveló el calvario que ha padecido desde que enfermó de COVID-19 hace seis días, cuando fue contagiada por una persona que trabaja en su casa.

Con un aspecto cansado y con problemas para respirar, la ex concursante de certámenes de belleza narró cómo vive su aislamiento, ya que ni sus hijos o esposo están contagiados.

González destacó que sí ha padecido los síntomas de la enfermedad, pero hasta el momento su oxigenación está bien e intenta reanimar su ánimo, porque la tristeza sí le ha pegado desde que comenzó su confinamiento que debe terminar en ocho días.

“Una de las personas del servicio llegó enferma y no avisó de que se sentía mal, a los dos días nos dimos cuenta y desafortunadamente en esos días contagió a otras dos personas del personal de casa y ellas me contagiaron a mí y a mis suegros”, dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Luz Elena González narró su proceso para superar el COVID-19

“Por el descuido de una persona, de la falta de conciencia de avisar en el trabajo... desafortunadamente contagió a varias personas porque se hizo una cadena de contagiadero horrible”, explicó mientras reposaba en su dormitorio.

La famosa mexicana detalló que ha tenido todos los síntomas, menos fiebre, por lo que continuará con los cuidados necesarios para recuperar su salud completamente.

“Ya voy en el sexto día, no me he sentido nada bien. Me tocó un poco fuerte, he tenido todos los síntomas menos temperatura: perdí el olfato, el gusto; sudé muchísimo, mojaba la ropa de tanto sudor; el dolor de cuerpo es horrible, es súper fuerte, nunca había sentido algo así de lo fuerte que es ese dolor, tres días, dos noches y media enteras que no podía dormir del dolor. Tratando de descansar”, relató.

En su caso, mencionó, la enfermedad comenzó con una infección en las vías respiratorias, por lo que está tomando un antibiótico especial.

“Yo empecé con una infección de vías respiratorias, empecé a tener mucha tos, moco y ese moco se empezó a infectar, entonces dijo el doctor que era un signo de infección y a mucha gente le pasa. Tengo que cuidarme mucho, sigo con dolor de cabeza leve... estoy tomando mucha agua porque este bicho deshidrata”, describió.

La ex concursante de certámenes de belleza narró cómo vive su aislamiento

Luz Elena confesó que desde que enfermó “han sido días bien pesados” y sobre su estado de salud “no me ha ido muy bien, no la he pasado bien”.

Aprovechó para hablar de la “irresponsabilidad” de las personas al no usar cubrebocas o salir de sus casas ya enfermos.

“No les importa, se salen y les vale un carajo y los papás lo permiten. Entiendo que hay mucha gente que se ha curado y mucha que sale adelante, pero muchos otros no lo hacen... una empleada llegó a mi casa, me trajo el virus con toda la inconciencia del mundo, pero a también a ella la contagió alguien n la calle que no le importó”, dijo al pedir tomar conciencia sobre la forma en que se transmite el virus surgido en China hace poco más de un año.

Como en todos los sectores de la sociedad, la farándula mexicana no estuvo excenta de enfermar y así conocimos casos muy graves como el de Cecilia Romo, Raymundo Capetillo, Óscar Chávez, Yoshio y Armando Manzanero, quienes fallecieron tras contagiarse y sufrir diferentes complicaciones derivadas del coronavirus.

Luz Elena González (Getty)

Otros famosos también enfermaron pero tuvieron mejor suerte frente al coronavirus. Galilea Montijo, Andrea Legarreta, Itatí Cantoral, Consuelo Duval, Omar Chaparro, entre otros más, relataron sus experiencias al contraer el temido virus.

Pero fue Toño Mauri quien ha sufrido más y es que el actor fue sometido a un doble trasplante de pulmones por las secuelas del padecimiento en su organismo.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Ni un vaso de agua”: Luz Elena González recordó su experiencia con Lupita Jones y Nuestra Belleza México

“¡El COVID me la p*la!”: así anunció Poncho de Nigris que superó el coronavirus

En lugar de gastar en flores para su padre, hijo de Armando Manzanero pidió hacer donativos para enfermos de COVID-19