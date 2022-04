Karla Panini reaccionó a memes de supuestas infidelidades de actrices mexicanas: “Debería hablarle a Maite Perroni”

La comediante aseguró que Maite Perroni miente ya que “todas dicen lo mismo”

A solo unas horas de que el nombre de Karla Panini se hiciera tendencia en redes sociales por anunciar que comenzará a vender playeras con un mensaje de odio hacia sí misma, por lo que no todos los internautas vieron bien a su nuevo negocio y nuevamente la criticaron por lucrar con el hate que parte del público le tiene; ahora los fans de Maite Perroni la tunden por reaccionar a los memes de su supuesta infidelidad con Andrés Tovar.

A través de su canal oficial de YouTube y Facebook -El Vlog de Karla Panini- la ex lavandera reaccionó a los cientos de memes que existen sobre ella, pero en esta ocasión dándole un toque especial: enfocados en aquellos que hicieran referencia a las supuestas infidelidades que algunas actrices mexicanas han vivido en la farándula, en las comparaciones con la RBD y otras de sus compañeras de Televisa como Irina Baeva y Susana González, por lo que a pesar de que para algunas personas fue motivo de risa, para los miles de fans de la cantante no lo fue.

“Ese meme me da mucha risa, se me hace muy creativo, se me hace muy chido. ‘Ahora te puedes sentar con nosotras’ y yo me siento ahí como la reina de estas mujeres que han hecho esta clase de atrocidades en el mundo del espectáculo, entonces me siento muy orgullosa de que este yo al centro porque muy seguramente soy yo la que le digo (a Maite) ‘ahora te puedes sentar con nosotras’, siento que soy yo la que le digo eso”, inició a relatar Panini.

El popular meme es una imagen recreada de la escena de la famosa película de la cultura pop Chicas Pesadas, donde Regina George, Gretchen Wieners y Karen Smith le piden a Cady Heron que se siente a almorzar con ellas. Evidentemente Karla Panini es la reina de Las Plásticas, mientras que Susana González e Irina Baeva, por antigüedad de sus escándalos, son sus secuaces, dejando a Maite Perroni como la nueva a pertenecer al grupo.

“Creo que yo empecé con esto… a no, creo que fue esta chava Susana, pero creo que no fue tan público. Bueno ahora se nos une Maite Perroni que bueno ella dice que no fue así, pero sí fue, bueno todas decimos lo mismo reina. Este se lleva el diez porque me encantó, porque nos unieron a todas las más malvadas del medio del espectáculo o sea esto tiene una creatividad por lo que tiene mis aplausos”, agregó Karla.

En una segunda imagen que hacía referencia a una escena de los Simpsons con la leyenda: “Maite Perroni siguió su ejemplo… Te he enseñado bien”, la que algún día fuera amiga de Karla Luna mencionó que le provocaba mucha risa porque era otra situación de “orgullo” y aunque no era tan divertida como la anterior también recibió su aprobación.

“‘Has hecho bien mija’, muy bien mi discípula’, la verdad es que no tengo el gusto de conocer a Maite Perroni pero querida Maite, esto pasa y así va a pasar, pa’ que te llevas, la que se lleva se aguanta, así es el medio, así es la raza. Oye un día yo debería hablarle a Maite Perroni y conocerla o sea, ¿porqué no?, bueno no nada más a ella, a Irina y a todas las que hemos andado en estas ‘andadas’”, comentó la comediante.

Tras las polémicas declaraciones, los fans de la intérprete de éxitos como Empezar Desde Cero, Vas A Querer Volver y Todo Lo Que Soy le reclamaron a Panini el video y los comentarios: “Ni porque medio mundo ya te canceló entiendes que no es divertido esto”. Panini considera que es chistoso pero sabemos que para Mai así como para las otras chicas nada lo es, por fa déjalas en paz”, escribieron.

