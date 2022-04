Mamá de Ángela Aguilar reapareció en redes en medio del revuelo familia

Aneliz Álvarez-Alcalá no se ha referido al tema del noviazgo de su famosa hija (Foto: Instagram)

Hace unos días el nombre de Ángela Aguilar tomó relevancia en las redes sociales y en los titulares de espectáculos, pues surgió un par de fotografías donde se le puede ver a la cantante muy cariñosa con un hombre.

Al tiempo se dio a conocer que quien aparece en las imágenes con la cantante se trata del compositor Gussy Lau, quien es 15 años mayor que la hija de Pepe Aguilar. La diferencia de edades causó revuelo entre los internautas y llamó la atención que el músico trabaja al lado del patriarca de la llamada “dinastía Aguilar” en su empresa de producción discográfica Equinoccio records.

Pero no fue sino hasta que el compositor de 33 años confirmó que efectivamente sostiene una relación sentimental con la nieta de la fallecida actriz Flor Silvestre que el tema causó revuelo y mientras algunos señalaron que el músico cometió una indiscreción en destapar el noviazgo, Ángela compartió un video donde se dijo violentada en su intimidad.

Ángela Aguilar dijo sentirse vulnerada en su privacidad al ser objeto de la filtración de unas fotografías Video: Instagram/@angela_aguilar_

La joven de 18 años no se refirió directamente a la relación que sostiene con René Humberto Lau Ibarra, nombre real del autor, sin embargo mencionó que es libre de mantener una vida privada al margen del conocimiento público.

“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma...Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran...Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, denunció en un clip colgado en su cuenta de Instagram.

Ahora se sabe que los Aguilar emprendieron un viaje a Europa, con el objetivo de crear alianzas para presentarse con su espectáculo Jaripeo sin fronteras en algunas ciudades, siendo París, Francia, el primer destino de la familia. Según lo dio a conocer Pepe Aguilar, la familia decidió tomarse un respiro en medio del escándalo, y si bien el viaje es de negocios, también tienen contemplado disfrutar de la comida y los paisajes del país.

La familia Aguilar se encuentra de viaje de París (Foto: IG @pepeaguilar_oficial)

“Tuvimos que ir de volada a París y a otro lugar cerca de París porque andamos queriendo llevar Jaripeo sin fronteras a Europa. Vamos a París toda la family”, dijo el cantante en una transmisión live.

El famoso también aprovechó para insinuar respecto al tema que tiene a su hija en medio de los reflectores “Andan con muchas tarugadas ahorita los medios de comunicación y la gente, pero no hay más cuento que el que uno hace en la vida”.

Pepe también se burló de los “chismosos” que creyeron que daría detalles sobre el escándalo: “Al principio había como 9 mil chismosos...no voy a decir ni madres”, comentó el artista.

Aneliz y Pepe Aguilar son padres de José Emiliano, Aneliz, Leonardo y Ángela Aguilar Foto: Ig. @pepeaguilar_oficial

Ahora fue Aneliz Álvarez-Alcalá, la mamá de Ángela Aguilar, quien en medio del alboroto reapareció en sus redes sociales, pero no habló directamente del tema que atañe a su hija, sino que lo hizo para hacerle una dedicatoria de cumpleaños a su hija mayor, también llamada Aneliz: “Feliz cumpleaños, hija adorada y como dice Sabina ‘eres hermosa desde el pie hasta el alma’”, escribió.

Y continuó con el mensaje, “Disfruta la vida y sigamos adelante disfrutando de las bendiciones que llegaron junto con tu llegada. Tu madre que te adora”.

La hija mayor de la familia Aguilar cumplió años y su madre le dedicó un mensaje en Instagram (Foto: Instagram)

Aneliz Álvarez ya había empleado anteriormente su cuenta para escribirle dedicatorias a Ángela Aguilar. En octubre de 2021, cuando la cantante cumplió 18 años, la esposa de Pepe Aguilar escribió, “El futuro es impredecible para los que les falta fe, misterioso para los cobardes y un mundo de oportunidades para los fuertes. El camino es mejor cuando te rodeas de gente valiosa, sé selectiva”.

