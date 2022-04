Demián Bichir expresó su apoyo a AMLO por la Revocación de Mandato: “No estás solo, presidente”

Demián Bichir mostró su apoyo a AMLO (Fotos: Cuartoscuro)

Unas horas antes de que comenzara el ejercicio de Revocación de Mandato, el actor Demián Bichir reafirmó su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“A terminar la tarea. @lopezobrador_ se queda. No estás solo, presidente.”, escribió Bichir en su cuenta oficial de Twitter este 10 de abril. Cabe recordar que el ejercicio democrático de Revocación de Mandato tiene como objetivo decidir si AMLO permanecerá en la presidencia hasta terminar su periodo o tendrá que abandonar el cargo de forma anticipada.

Aunque no publicó la foto de su dedo pintado con la tinta que se coloca en las votaciones o alguna imagen alusiva de si mismo, el tuit de Bichir dejó en claro que acudirá a su casilla correspondiente para votar a favor de que el presidente López Obrador continúe en la presidencia.

Así fue su Tweet (Foto: Twitter/@DemianBichir)

Su mensaje obtuvo más de 18 mil “Me Gusta” dentro de esta red social y despertó todo tipo de opiniones. Mientras algunos de los fans del actor coincidieron con su postura respecto a este ejercicio democrático, otros despotricaron en contra del gobierno de México en comentarios como “¿Cuál tarea? Si de todos modos se va a quedar? ¿Para que gastar en un ejercicio tan falso?”.

El actor no replicó ninguno de los tuits y tampoco anunció que ya hubiera participado en el ejercicio democrático, simplemente se limitó a compartir en su cuenta de Instagram un mensaje para Sergio Checo Pérez tras su carrera en el GP de Australia. “Increíble manera de sobrepasar a los conductores y posicionarse en el podio”, escribió.

La pregunta que se responderá en las boletas es: ¿Estás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo? De esta manera, las personas podrán acudir a las diversas casillas instaladas por el Instituto Nacional Electoral (INE).

El ejercicio de revocación de mandato se realiza este 10 de abril (Foto: Cuartoscuro)

Esta no es la primera vez que Demián Bichir demuestra su apoyo por López Obrador, ya que en 2020, publicó un video en su canal de YouTube y ha realizado diversas declaraciones a favor del presidente desde 2018.

En dicho video, Demián afirmó que no le gusta el México que “nos dejaron desde hace 50 años”, dejando en claro que se trata de un “tiradero”, que es necesario limpiar todo lo que se hizo antes para volver a crear caminos y no bastarán 6 años para recuperar a todo el país:

“Tú intenta un día, porque veo que tu oficina está impecablemente bien ordenada, intenta un día desacomodar todo, no limpiar nada, no tender tu cama, no lavar tus trastes ni tender tu cama. Un día, una semana, ahora imagínate décadas... lo que te vas a tardar en recoger todo eso después de décadas.... y estoy hablando de cosas graves... ¿Qué tan rico será México que no se lo han podido acabar?”, mencionó.

El actor ha expresado varias veces estar de acuerdo con el presidente (Foto: Instagram @demianbichiroficial)

Por otra parte, cuando en 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se había recuperado del COVID-19 y estar a punto de reintegrarse a sus actividades, el actor Demián Bichir le envío un mensaje de apoyo a la llamada 4T y refrendó su simpatía por el político tabasqueño.

El histrión, recordado por su participación en telenovelas mexicanas y las películas como La Monja o Alien: Covenant, utilizó su cuenta de Twitter para expresar su felicidad ante la recuperación del mandatario mexicano.

“Fuerza presidente @lopezobrador_ Qué gusto que se esté recuperando tan rápido”, escribió el actor en su cuenta de redes sociales.

A pesar de su simpatía, Bichir aceptó que para la administración de López Obrador hay mucho trabajo: “Queda tanto por hacer. Falta mucho @A_Encinas_R @alefrausto. Aquí seguimos millones de mexicanos empujando con fuerza. #FuerzaPresidente”.

