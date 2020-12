“Ya les dimos un montón de chances a una bola de bandidos”: Demián Bichir reafirmó su apoyo a López Obrador

El actor Demián Bichir reafirmó su confianza en el voto que dio Andrés Manuel López Obrador durante las elecciones de 2018 enfrente de uno de los personajes que más han criticado al presidente de la República como lo es Fernanda Familiar.

Fue precisamente en una entrevista con la comunicadora en su canal de Youtube, el actor reafirmó su apoyo al proyecto de la cuarta transformación y afirmó que nunca imaginó que hubiera una gran resistencia ante el proyecto de nación que lleva AMLO y destacó que hasta él mismo se ha sumado al proyecto. De hecho ambos hicieron referencia a Damián Alcázar, quien también se ha pronunciado a favor de la causa del presidente. Así lo dijo:

Demián afirmó que no le gusta el México que “nos dejaron desde hace 50 años” y afirmó que se trató de un tiradero del cual ahora hay que limpiar todo lo que se hizo antes para volver a crear caminos y que no va a bastar 6 años para recuperar a todo el país:

tú intenta un día, porque veo que tu oficina está impecablemente bien ordenada, intenta un día desacomodar todo, no limpiar nada, no tender tu cama, no lavar tus trastes ni tender tu cama. Un día, una semana, ahora imagínate décadas... lo que te vas a tardar en recoger todo eso después de décadas.... y estoy hablando de cosas graves... ¿Qué tan rico será México que no se lo han podido acabar?