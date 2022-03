Britney Spears sorprendió bailando al ritmo de ‘Mi gente’, de J Balvin

Britney Spears, cantante estadounidense. Foto: Instagram @britneyspears

Entre las más de dos mil publicaciones que ha realizado Britney Spears en su cuenta de Instagram, destacan aquellas relacionadas con sus bailes, sus coreografías. Es de recordar que, la danza siempre ha sido un factor fundamental en la carrera musical de la estrella pop, nacida en Estados Unidos. Ahora, el martes ocho de marzo la intérprete de ‘Criminal’ publicó un clip en el que se le ve mover su cuerpo al ritmo de una popular canción de un artista colombiano: J Balvin.

Específicamente el tema fue ‘Mi gente’, que el reguetonero paisa sacó al mercado en el año 2017, por supuesto, en conjunto con su videoclip. Esta pieza musical también fue un trabajo colaborativo con el artista francés Willy William. Y, si se habla de las vistas en YouTube que tiene el video musical de la canción, hasta el día de hoy esa cifra va por las 3.050.454.785 visualizaciones.

Volviendo al tema de la coreografía realizada por Britney Spears de ‘Mi gente’, la cantante redactó en la leyenda de la publicación: “¡Yo en Maui (Hawái) sudando mi trasero!”, a su vez, también etiquetó a J Balvin entre sus palabras.

Además del amplio repertorio musical que tiene Spears, el cual encierra canciones como ‘Oops!...I Did It Again’, ‘If U Seek Amy’, ‘Crazy’, ‘I Wanna Go’, ‘Everytime’, ‘Toxic’ y ‘Baby One More Time’, todas sus piezas musicales han ido acompañadas de alguna coreografía. Bailar para la artista es muy importante y ha dado cuenta de ello con mensajes como: “… Sé que no soy la mejor bailarina, muchas personas se burlan de la forma en que me muevo, pero sinceramente, mientras me muevo y expreso mi cuerpo de alguna manera en este momento... ¡eso me cura!”, como escribió el pasado lunes 7 de marzo, también en su Instagram.

Aunque durante los años en que obtuvo más popularidad artística los bailes de la estrella pop recibían múltiples halagos, en el último tiempo ha sido protagonista de varias críticas o burlas como ella lo mencionó.

Cuando J Balvin cantó ‘Mi gente’ con Jennifer López:

Shakira y Jennifer López fueron las dos cantantes que desarrollaron una halagada presentación musical para el popular show de medio tiempo del Super Bowl. En su caso, les correspondió la edición del año 2020. En cuanto al momento musical de López, J Balvin tuvo un breve espacio para interactuar con la arista estadounidense en la tarima y, entre lo presentado por ambos, sonaron un fragmento de ‘Mi gente’.

Actualmente son múltiples las estrellas musicales que se desenvuelven como cantantes de reguetón en la industria. Empero, en cuanto a Colombia se refiere, podría decirse que Maluma, Karol G y J Balvin, los tres de Medellín, son quienes llevan el título de los reguetoneros colombianos más escuchados, populares y exitosos ante el mundo. Además de su éxito individual, también han realizado destacadas colaboraciones: Maluma con Madonna, Karol G con Nicki Minaj y J Balvin con Dua Lipa y Bad Bunny, entre otras.

