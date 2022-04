Bypass gástrico: los riesgos y beneficios que hay detrás de la operación que se hizo “Gomita”

Gomita fue señalada por parte de algunos de sus seguidores por haberse realizado varias cirugías. (Foto: Captura de instagram @gomitaoficial123)

Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, se volvió tendencia en redes sociales desde que anunció que se había hecho una nueva cirugía. A través de una serie de videos en sus cuentas de Instagram y TikTok, la influencer mostró los cambios en su figura mediante una comparación de su aspecto de antes y después.

Gomita reveló que su nueva imagen se debe a un bypass gástrico, operación que le permitió bajar 13 kilos en un dos por tres. Se trata de una intervención que consiste en reducir considerablemente el tamaño del estomago con el fin de disminuir la proporción del cuerpo.

No obstante, algunos de sus seguidores se quejaron de que no es la primera vez que se realiza una intervención de ese tipo, ya que ha confesado que tiene 7 en total, entre las que destaca una liposucción que se hizo a los 18 años, por tal motivo, comenzaron las preocupaciones de las y los usuarios por la famosa, puesto que muchos la señalaron de poner en riesgo su salud.

Mediante videos la artista mostró su nuevo cuerpo a sus seguidores. (Captura de instagram: @gomitaoficial123)

Además, en un en vivo de su cuenta de instagram aclaró que tuvo que viajar a Venezuela porque en México le decían que debía pesar mínimo 100 kilos para que pudiera ser considerada como candidata, sin embargo, también relató que el médico que la atendió le dijo que la intervención no representaba ningún problema.

Por todo lo anterior, médicos bariatras compartieron con Infobae México información respecto al proceso de la cirugía de bypass, sus ventajas y desventajas.

El doctor José Castañeda Cruz, que desde hace dos décadas se dedica a realizar todo tipo de cirugías de pérdida de peso, explicó que el bypass es una de las técnicas más comunes y más solicitadas.

“Se trata de una intervención restrictiva, lo cual significa que se reduce la capacidad del estómago para que los pacientes coman menos, esto con la finalidad de otorgar calidad de vida a las personas que tienen sobrepeso y obesidad, bajando su peso y controlando las enfermedades que los malos hábitos les pueden generar”, comentó el experto a este portal.

Por su parte, el especialista Ricardo Villa agregó que se trata de una ”cirugía malabsortiva, es decir, se limita la absorción de los alimentos generando, como el nombre lo dice en inglés, un paso libre en relación al intestino, pues no se realiza el trayecto normal que debería tener el bolo alimenticio”.

El bypass puede tener múltiples beneficios para las personas que padecen enfermedades como obesidad, hipertensión y diabetes. (foto: gettyimages)

El bariatra Castañeda detalló que se trata de una operación en la que se “altera el ciclo digestivo para que el intestino absorba menos grasas y azúcares, de esta forma se reduce el riesgo de subir de peso, lo cual brinda múltiples beneficios a las personas que padecen diabetes o hipertensión”.

Cabe precisar que la antigua payasita del programa Sabadazo compartió que antes de realizarse el bypass pesaba 80 kilos, cuestión que no se considera exactamente como sobrepeso, puesto que ambos expertos coincidieron en que para que un paciente pueda ser considerado como candidato a la operación “es necesario basarse en el índice de masa corporal (IMC), una fórmula en la que se divide el peso entre la talla al cuadrado, si el IMC está arriba de 31 ya es considerado sobrepeso y cuando tienen arriba de 35 se le conoce como obesidad mórbida”, detalló José Castañeda.

Además, Villa indicó que es importante considerar que si el IMC no es apto para el procedimiento, no se debe realizar la intervención debido a que “la cirugía bariátrica se realiza con un fin funcional para el paciente, para mejorar su calidad de vida, no para algo estético porque puede provocar desnutrición”.

Es elemental subrayar esto porque Gomita argumentó en su transmisión que lo hizo para verse mejor y que no le causa ningún conflicto saber que su aspecto actual es fruto del bisturí, asimismo contó que se realizó el bypass porque quiere pesar 55 kilos, ya que “la televisión aumenta el peso de las personas al doble”.

Es elemental llevar un dieta equilibrada y realizar ejercicio después de la operación. (Foto: EUROPA PREES/ CORTESÍA CAYETANA RODENAS)

De igual forma, expresó que ella cuenta con un “bypass adaptado, o sea, tiene un cierto límite” y subrayó que se encuentra bajo seguimiento con una dieta específica y que está tomando vitaminas. También compartió que desde muy joven tiene problemas con su peso y que esa situación la llevó a consumir cosas que sólo le provocaron distintas complicaciones como gastritis y colitis.

El cirujano Castañeda Cruz explicó que lo más conveniente para pacientes que no alcanzan el mínimo el IMC es realizar una manga gástrica, aunque la influencer indicó que su médico le dijo que lo mejor para ella era el bypass.

Por otro lado, Villa sumó que una de las desventajas de realizar la operación es que “puede haber sangrado, alguna fuga de la sutura, alguna úlcera o el síndrome de dumping, asociado a un aceleramiento gástrico, esto se da en pacientes que no son bien elegidos, en alguien que no es diabético puede generar un exceso de glucosa”.

Ambos recalcaron que es necesario que este tipo de trabajos sean hechos por bariatras especializados, pues parte del tratamiento es un acompañamiento psicológico y psiquiátrico (en caso de requerirlo), así como el respaldo de un nutriólogo y un médico internista.

Es importante que las intervenciones de bypass se hagan de la mano de especialistas que brinden seguridad al paciente. (Captura de instagram: @gomitaoficial123)

Dentro de las ventajas que hay en esta cirugía se encuentra la “disminución de la presión arterial, mejora en la diabetes, en las condiciones cardiovasculares, la irrigación de la sangre, evita complicaciones en embarazo y el desgaste de las articulaciones, además previene la formación de cáncer. Es una cirugía altamente recomendada en aquellos pacientes que no han podido tener resultados con dietas o medicamentos”, apuntó Ricardo Villa.

José Castañeda precisó que el objetivo de la cirugía es “brindar mejores condiciones de vida a la gente que sufre de complicaciones por la obesidad, de esa forma pueden vivir mejor, siempre y cuando lleven una dieta adecuada y hagan ejercicio. Igual creo que es indispensablemente que los padres influyan a que sus hijo se alimenten sanamente, así se podrán evitar la obesidad”.

Finalmente, se necesita realizar todo tipo de intervenciones de la mano de especialistas para no perjudicar nuestra salud. Aracely Ordaz no mencionó algo respecto a un acompañamiento psicológico, pero, de acuerdo con los médicos, este respaldo es vital para el autoestima y el proceso del beneficiado.

