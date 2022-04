Nadia de La Academia sufrió acoso y humillaciones por un exjefe: “Me hizo sufrir”

Nadia recordó cuando sufrió de acoso y humillaciones (Foto: Instagram/@nadiamusica)

Nadia Yvonne, integrante de La Academia en la primera generación, reveló que durante una época de su carrera recibió comentarios humillantes por parte de uno de sus jefes, quien le pedía que se vistiera sólo de forma que fuera “provocativa” para él.

En medio de diversas declaraciones por parte de artistas que han revelado las ocasiones que han sufrido de acoso y diferentes abusos en la industria del entretenimiento, Nadia también decidió hablar acerca de su pasado y las ocasiones en que se sintió atormentada por el acoso de su jefe.

Durante un evento que dio en una iglesia, captado por Imagen Entretenimiento y difundida por el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, la ex Académica relató el sufrimiento que vivió.

“Sí me llegué a topar con un jefe que me hizo sufrir muchísimo y delante de mi señor padre. (Me decía) ‘Es que Nadia, tú tienes que ser más sexy, tienes que tener un pantalón que cuando yo te vea, te vea, ay, y te vea así, guapa’”

La cantante aseguró que durante esa época lloró mucho (Foto: Instagram/@nadiamusica)

La cantante oaxaqueña aseguró que las palabras de quien se lo dijo fueron más fuertes y explícitas, sin importar quién la acompañara o cómo ella se sentía, lo que en muchas ocasiones la hizo llorar y sentirse estigmatizada.

“Me hicieron sentir tan humillada, tan estigmatizada, excluida, y me cerraron muchos proyectos en ese momento. Fue muy duro en ese momento defender la nueva convicción que yo tenía en mi vida”

Lo que le pedían hacer a la intérprete de Esta libertad era completamente diferente a como ella solía vestir y ser, pues, según ha compartido en diferentes entrevistas, sus padres siempre la procuraron y cuidaron de ella, inclusive cuando se encontraba dentro de La Academia, por lo que, según ha mencionado, era una “niña de casa” y su papá y mamá la cuidaban bastante e incluso le pedían ser recatada con otros jóvenes.

Durante esta época, en la que Nadia se sintió profundamente humillada, se refugió en la espiritualidad y su carrera, pues ella estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera con tal de no dejar que su futuro se apagara.

Nadia Actualmente se dedica casi completamente a su religión, por lo que quiso compartir cómo su espiritualidad la ayudó en ese momento (Foto: Instagram/@nadiamusica)

“‘Señor, si esto me va a costar la carrera, pues no me importa, porque en ti he encontrado la satisfacción, el amor tuyo en mi corazón’, fue un momento bien oscuro en mi vida, pero, finalmente, Dios es tan bueno, tan justo, que siempre pone a cada persona en su lugar. Aunque en ese momento no lo entendamos, después Dios hará”, recordó.

Nadia, al salir de La Academia, se volvió una de las exintegrantes más famosas e importantes de la primera generación, pues a pesar de que no fue ella la ganadora, su comportamiento y talento mostrado en el reality la hizo ganar cientos de seguidores.

Uno de los logros de Nadia fue haber sido nominada en el 2008 a los premios Grammy en la categoría de Mejor álbum regional mexicano por el álbum A puro dolor, además de otros reconocimientos como la Musa de Plata del Auditorio Nacional y el título de Embajadora de la Música Mexicana en Nueva York

Actualmente, la cantante también se ha mostrado como una fiel cristiana, por lo que gran parte de su trabajo se lo dedica a la Iglesia cristiana e intenta compartir con su público las tortuosas situaciones en que ha encontrado refugio en su religión. Antes que la pandemia iniciara, ella planeaba iniciar una gira llamada Dios es bueno.

