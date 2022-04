Luisito Comunica comió rata en Camboya: “Muy peculiar”

Luisito Comunica visitó diferentes puestos de comida para comer rata asada y balut (Foto: captura de pantalla/YouTube)

Luisito Comunica causó revuelo en redes sociales al mostrar cómo en su viaje por Camboya degustó de una rata y un huevo de pato con un embrión, platillos que serían típicos en aquel país.

En el reciente video que compartió Luisito Comunica en su canal principal de YouTube, mostró algunos platillos exóticos que podrían resultar extraños para países fuera de Asia. Desde el principio, el youtuber advirtió que Camboya es uno de los lugares que más lo han sorprendido por sus productos culinarios.

El primer platillo que mostró fue la rata asada, la cual es un animal que cazan en el campo, a las afueras de la ciudad. Aseguró que no le sorprendía tanto que se cocinaran ratas a la leña porque, de hecho, había comido platillos similares en otros países de América Latina .

Cuando probó la rata, dijo que no sabía “del todo mal”, pues tiene el mismo sabor que un conejo.

“(Es) Como un pollito más difícil de masticar. El sabor es un poquito más fuerte, pero obviamente por el modo de preparación. Este incluso está un poquito picantito (...) ¿Qué les puedo decir? Es muy parecido a lo que vemos en varios países de Sudamérica. (...) Muy peculiar, muy curioso”

El youtuber aseguró que la rata sabe a conejo (Foto: captura de pantalla/YouTube)

En redes sociales, internautas reaccionaron a la rata asada con comentarios haciendo mofa del platillo, así como cuestionando las decisiones del también empresario.

“Luisito Comunica no quiso probar las riquísimas patitas de pollo, pero bien que se probó una rata asada en Camboya”, “Carne de rata de la mas alta calidad”, “Tráete otra pandemia Luisito, ya ves que la pasamos super bien...”, expresaron algunos internautas.

No obstante, la rata no habría sido el único platillo que hizo controversia entre el público de Luisito ya que después se dirigió a un puesto callejero para comer un huevo de pato con un embrión. El influencer compartió que es un platillo muy tradicional en Camboya y se llama balut.

Hizo hincapié en que, por muy exótico que parezca, los camboyanos lo comen de forma usual.

El youtuber preparó el huevo que le costó USD 50 centavos con pimienta y limón, y repitió en varias ocasiones antes de probarlo que el olor era fuerte y no agradable.

Balut fue un platillo nada agradable al paladar de Luisito (Foto: captura de pantalla)

“Qué extraño sabor. No puedo decir que está rico, la verdad. Una disculpa para la gente de Camboya viéndome, pero sí, no puedo decir que esté rico. Sabe como un huevo duro, pero con tantito pollo, pero pollo muy tierno (...) Le sumas que tiene como huesitos, tal vez plumitas, y la verdad es una sensación extraña en la boca. No puedo decir que la he disfrutado. (...) No lo recomiendo”

Los espectadores del video comentaron que no este fue el platillo que no se atreverían a probar por sobre todos los demás, pues no hubo uno más exótico.

“Lo del huevo es traumoso de verdad que es un nivel de comida bien loca”, “con la imagen del feto de pato se me revolvió el estómago”, “soy de mentalidad super abierta y entiendo que es una cultura super diferente a la de este lado del mundo... pero lo de huevo... uff no pude aguantar las náuseas”, compartieron los internautas.

Luisito dijo que las ranas le gustaron, principalmente por cómo las preparan (Foto: captura de pantalla)

Luisito también visitó un puesto callejero de comida por la noche, éste vendía productos como pollo muy pequeño, escarabajos, rana frita, ésta última dijo que le gustó, sólo hubiera preferido que el animal no se viera tan “gráfico”, con sus extremidades extendidas.

A lo largo del video, aseguró que Camboya ha sido uno de los países que más lo ha sorprendido, pues vio platillos que en ningún otro país y que, además, no eran exóticos ahí.

SEGUIR LEYENDO: