Con influencia México y de Israel, Ilan Bar-Lavi se presentará en la edición XIV Festival de Jazz de Polanco

Ilan Bar-Lavi es un guitarrista y compositor de México, pero con familia en israelí que, una vez más, regresa a la Ciudad de México para poder presentarse en la edición XIV Festival de Jazz de Polanco este sábado y domingo.

En este Festival se podrá aprovechar la mezcla de sonido que reúne Ilan, pues su experiencia con el Medio Oriente, la música latina y neoyorquinos se encuentra una combinación por la cual también se le considera uno de los más talentosos y destacados músicos de su generación.

El domingo 3 de abril se podrá apreciar el concierto en el cual destacará su más reciente álbum que es “Unprofessional”, en el cual compuso 10 temas originales en español y hebreo.

De igual forma Ilan habló con Infobae para contarnos qué es lo que presenta en México y cómo es que consigue tener una mezcla de todos los sonidos en su música.

¿Cómo te trata la Ciudad?

Me encanta la ciudad, extrañé mucho y muy ricos los tacos, estuve en Jerusalén en estos cuatro años.

¿Cómo te sientes de presentarte en esta edición XIV de Jazz?

Muy contento, la verdad, de poder tocar en este festival tan bonito en el Teatro Ángela Peralta que es un súper lugar y bien feliz.

¿Presentarás tu nuevo álbum?

Si, voy a presentar “Unprofessional”, además de composiciones mías, de los últimos años. Hay varias de mi primer disco y varias del disco que muy pronto va a Salir en dos o tres meses, son unas nuevas canciones. Habrá una mezcla de todas mis canciones.

Dime ¿Cómo es que te desenvuelves entre las dos culturas que tienes por la familia?

Como lo decía, para mí es normal porque yo crecí así, pero musicalmente hablando siento que es bastante interesante porque son dos géneros distintos, pero a la vez muy, con algo muy, común.

Incluso hasta en la comida yo siento que es algo muy común, son comidas condimentadas y ricas. La gente también es agradable en los dos lugares y si hace una buena conexión.

¿Cómo eres al momento de componer?

A la hora de componer no pienso mucho en el género o el país, siempre agarro la guitarra y empiezo con una idea y poco a poco va agarrando la “rola” (canción) y sale naturalmente porque crecí con las dos músicas en la casa, entonces ya lo tengo en mi oído y eso es lo que sale.

Pero la influencia de la música mexicana como: boleros, son jarocho y hasta la música de marimba, de Chiapas, de todo, combinado pues con lo que conocí de mi papá, que es la música árabe, judía, mediterránea pues salió la fusión.

¿Cómo iniciaste en la música?

Mi mamá es psicóloga, pero le gusta tocar la guitarra y siempre hay guitarra en la casa y piano, un teclado y así empecé bien curioso con la guitarra y empecé a tocar con otras bandas.

A la edad de 18 o 19 empecé a escribir mis canciones, me dio esa inquietud de decir quién soy yo. Si era alguien que tocaba Jazz, rock, me faltaba decir quién soy yo y no tocar otro tipo de género.

Entonces empecé a componer y cuando uno empieza a componer y tienes la necesidad de ir a grabar e ir al estudio y pues ahí empieza el primer disco, segundo disco y así te sigues.

¿Cómo te sentiste cuando terminaste el primer disco?

En el primer disco grabé como tres veces antes de que saliera porque no me salía, no me sonaba la música como yo quería.

Cuando grabé un disco no quedó y luego grabé otro y hasta que en la tercera vez ya agarró el sonido que tenía en mente y para mí fue lindo que yo pudiera hacer mi música, hacer mí propuesta y con los años, entre más lo haces mejor te sale.

En tú disco tienes mezcla de artistas y quería saber ¿te ha costado trabajo mantener un ritmo?

El disco “Unproffesional” fue en una época donde viví en Nueva York y pues allí es hacer música de ese tipo porque se facilita porque tienes a todos los países en distintos barrios, los invité al estudio y así hicimos el disco.

Cuando viví en Israel me tocó hacer música con gente de allá y ahora estoy en México y estoy grabando. Voy fluyendo depende del lugar en donde esté y a los músicos que me rodena y así hago mi música.

¿Cómo fue esta experiencia de Covid, me imagino que ahí fue donde desarrollaste más música?

Si, de un día a otro nos quedamos encerrados, tenía eventos, pero ya no se pudieron hacer y estuve realizando música desde mi computadora, ni modo que no me pusiera a hacer nada.

Hay que reinventarse y así fue como nació el nuevo disco que saldrá en próximos meses.

¿En qué otros eventos vas a estar?

El 8 de abril estaré tocando en Xalapa con unos amigos y la semana que sigue hay dos tocadas en Israel. Ya se está viendo la luz.

