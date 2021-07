“Somos una piñata atractiva”: Partido Verde negó contratación de influencers en veda electoral

Partido Verde negó contratación de influencers en veda electoral (Foto: Cuartoscuro)

Jesús Sesma Suárez, dirigente nacional del Partido Verde (PVEM), negó la contratación de influencers para pedir el voto de la ciudadanía durante la veda electoral del 6 de junio.

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) planteara imponer una multa de dos millones de dólares (40 millones de pesos) a la fuerza política por incumplir las reglas electorales vigentes, el líder ecologista señaló que nadie ha podido comprobar que se hicieron transacciones monetarias con personajes del medio público.

Lo anterior, indicó, debe ser demostrado mediante recibos del Sistema de Administración Tributaria (SAT), hasta entonces el recurso tendrá validez.

El Instituto Nacional Electoral planteó imponer una multa de dos millones de dólares a la fuerza política por incumplir las reglas electorales vigentes (Foto: Cortesía INE)

“El Partido Verde no hizo contratación alguna para ningún tipo de actividad ilegal en una veda electoral, en ninguno de los casos de la investigación que hizo el INE se ha podido comprobar que hubo algún tipo de contratación, se dice que hay personalidades que se les contrató, nosotros hemos insistido que si se les llegó a contratar, la única manera que puedes comprobar que fuiste contratado es cuando vas con Hacienda y dices fui contratado, aquí está mi depósito, para poder pagar impuestos”, manifestó el dirigente en entrevista con Azucena Uresti.

Acusó que el PVEM ha sido señalado por prácticas de esta naturaleza en elecciones anteriores, por lo que no se debe perder de vista que pueden ser un blanco de ataques de la oposición.

“En el caso del Partido Verde hemos sido señalados en elecciones pasadas por esta índole, somos una piñata atractiva para ciertos personajes en la política”

“A nosotros nos están incriminando en un supuesto y nosotros estamos diciendo que no hicimos ninguna contratación y que pudo haber sido casualidad. No fue una campaña, no les pagamos”, afirmó.

PVEM pagó un millón de dólares a influencers, confirmó el INE (Capturas de pantalla: Instagram)

Así pues, denunció que las reglas no están siendo equitativas, pues señaló que durante los comicios pasados, la alianza PRI-PAN-PRD pidió el voto “útil” de la ciudadanía en contra de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde, sin embargo, las acusaciones en contra de candidatos, esposas y personalidades no han procedido.

“Las reglas están siendo disparejas para todos. Si la incomodidad es que los ciudadanos expresen su libertad de expresión durante el ejercicio que tienen de 24 horas, sea veda o no sea veda, y entonces nos vamos hacia un lado más venezolano y estamos todos en el mismo canal, pero no es posible que nosotros seamos juzgados por terceras peros y cuando denunciamos a candidatos, esposas, personalidades que pidieron el voto útil no sean de la misma forma enjuiciados con una sanción”

El pasado 20 de julio, la Comisión de Fiscalización del INE propuso multar al PVEM con dos millones de dólares, 200% sobre el monto que destinó al pago de personas públicas que promocionaron el voto a su favor en veda electoral, y la pérdida del derecho a spots de radio y televisión durante un año.

Todos utilizaron el mismo script, partiendo de una dinámica de preguntas y respuestas (Captura de pantalla: Instagram)

Se trata de más de 90 influencers, entre los que se encuentran el actor Raúl Araiza, Bárbara del Regil, Celia Lora, Ceci Álvarez, Daniel Bautista, entre otros.

También participaron Nabile Guerra, Ana Claudia Cabrera, Paulina Hernández, el youtuber AlexXxStrecci, así como el ex integrante de Acapulco Shore, Fernando Lozada.

Dichos individuos realizaron una dinámica de preguntas y respuestas, cuando casualmente a todos ellos, alguien les cuestionó si saldrían a votar el domingo 6 de junio y en otra por quién. Ante ello, confirmaron su participación en la jornada electoral, invitaron a la población a hacer lo mismo, y finalmente, señalaron que su voto será para el “Partido Verde” debido a sus propuestas “a favor del medio ambiente”.

Cabe recordar que en 2015, el PVEM realizó la misma acción usando a artistas como Gloria Trevi, Andrea Legarreta e Inés Sainz.

