Revelan sinopsis oficial de “Doctor Strange en el multiverso de la locura”

El Dr. Stephen Strange lanza un hechizo prohibido que abre la puerta al multiverso, incluida una versión alternativa de Strange, cuya amenaza para la humanidad es demasiado grande para las fuerzas combinadas de Strange, Wong y Wanda Maximoff.

Disney compartió nuevos datos en la sinopsis de Doctor Strange en el multiverso de la locura, la secuela del hechicero supremo protagonizada por Benedict Cumberbatch. Un documento de prensa hace referencia la descripción oficial de la película, este material incluye varias pistas para los fanáticos de las historias de Marvel. En este largometraje el Universo Cinematográfico de Marvel desbloquea el multiverso y amplía sus límites más que nunca. El Doctor Strange viaja a lo desconocido con la ayuda de aliados místicos tanto antiguos como nuevos, el atraviesa las alucinantes y peligrosas realidades alternativas del multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario; que podría ser Kang El Conquistador.

Benedict Cumberbatch regresa como protagonista de la película "Doctor Strange en el multiverso de locura". (Marvel Studios)

El elenco encabezado por el actor Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), se complementa con la participación de los siguientes actores; Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff), Chiwetel Ejiofor (Mordo), Benedict Wong (Wong), Xochitl Gomez (América Chávez), Michael Stühlbarg (Doctor West) y Rachel McAdams (Christine Palmer). Este filme es dirigido por Sam Raimi, cuenta con Kevin Feige como productor y el guión está a cargo de Michael Waldron (creador y guionista principal de la serie Loki).

Esta segunda entrega de Doctor Strange tiene su estreno programado para el 6 de mayo del 2022, en este largometraje posiblemente se unen las historias después de todos los eventos multiversales que sucedieron en Spider-Man: No Way Home y podría hacer también referencia a lo que presentó la serie Loki, cuando se desata todo el multiverso en el momento en el que Sylvie mata a El Que Permanece, que era el personaje que movía los hilos de la Agencia de Variación Temporal en un intento por mantener a raya todo lo relacionado con el multiverso y que las variantes malignas de Loki no quedarán libres.

