Blanca Guerra negó haberse burlado de Eugenio Derbez: “Está equivocado”

Blanca Guerra negó haberse burlado de "No se aceptan devoluciones" y relató cómo habría sido la proyección privada a la que fue invitada

Blanca Guerra se defendió de las acusaciones que Eugenio Derbez hizo en su contra, pues aseguró que nunca se burló del trabajo del actor y que, al contrario, le auguró éxito a su película No se aceptan devoluciones.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante y con motivo del éxito de CODA en los Premios Oscar 2022, Eugenio Derbez recordó cuando Blanca Guerra se habría burlado de No se aceptan devoluciones durante una proyección privada que hizo para la actriz y algunos miembros de la Academia Mexicana del Arte y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

Guerra salió en su propia defensa y desmintió haber hecho cualquier comentario negativo hacia el filme de Derbez, así como negó haberse burlado de la cinta.

Según recordó la protagonista de Perro Callejero en entrevista para el canal de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, Eugenio no la habría invitado a ella a ver en privado su cinta No se aceptan devoluciones, sino que externó la invitación a miembros de un comité de la AMACC, por eso es que ella asistió.

Guerra aseguró que nunca fue grosera con Eugenio, sólo le habría hecho hincapié en que el Premio Ariel no se compra (Foto: Instagram/@bendita_suegra)

“De ninguna manera, yo nunca he sido grosera con nadie, y si Eugenio tiene esa impresión, está equivocado. (...) Para nada sucedió. No me invito a mí, a mí no me invitó, invitó al comité coordinador de la Academia Mexicana de Cine, y fue Mónica Lozano la que destinó la invitación”, dijo Guerra.

Remarcó que en la proyección, el protagonista de Cómo ser un Latin Lover habría hablado de un evento para recaudar fondos para la AMACC. Ella, al finalizar de ver la cinta, le habría hecho notar le gustó y le aseguró que iba a ser todo un éxito en taquillas, pero que la recaudación que mencionaba no podría beneficiar a la crítica, si es que eso buscaba.

“Eugenio hablo con mucha buena intención de hacer una función para recaudar fondos para la Academia, por lo cual agradecimos mucho. Al final que se terminó su película, yo lo único que le dije fue que su película iba a ser muy exitosa con el público, muy exitosa, que iba a ser un súper éxito en taquilla, lo cual se dio”

Guerra recordó que ella buscó dejarle claro a Derbez que los eventos benéficos que se hicieran para ayudar a la AMACC no interferirían en la crítica para entregar los Premios Ariel.

Eugenio Derbez recordó una de sus anécdotas más tristes de su carrera en un recuento de sus logros tras el éxito de "CODA" en los Premios Oscar (Foto: REUTERS/Mike Blake)

“Nosotros estábamos en una posición de que quedara claro que no porque se hicieran esas funciones para recaudar fondos y canalizarlos a la Academia (…) le dije que no se vaya a malinterpretar, que el premio Ariel, o la consideración de la Academia, no es una moneda de cambio. Que no por ofrecer sus apoyos a la Academia se iba a tener una posición favorecedora a la película a la hora de las votaciones en un momento, si él la inscribiera para ganar el premio ante la Academia”, dijo la protagonista de Alma de Hierro.

Durante la entrevista, la actriz pidió que su réplica se diera a conocer a Eugenio Derbez para saber cuál será su reacción.

Y es que según relató el también productor, al final de la proyección privada de No se aceptan devoluciones, Blanca Guerra y uno de sus acompañantes se rieron de la cinta y la criticaron. “No solamente la descalificó, sino que yo la invité a una presentación privada y fue muy irrespetuosa”, dijo el protagonista de Familia P. Luche.

Remarcó que actualmente ha superado la situación, pero, en su momento, le dolieron los comentarios malintencionados que le habría hecho la actriz.

