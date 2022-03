Andrea Legarreta reprobó conducta de Will Smith en los Oscar: “No se aplaude la violencia”

Andrea Legarreta dijo que muchos chistes de La Academia de Cine eran violencia verbal Video: Las Estrellas/Hoy

La ceremonia de entrega de los Oscar 2022 quedó marcada por Will Smith y la bofetada que le dio a Chris Rock para defender a Jada Pinkett, la actriz con la que está casado. Esta acción fue juzgada y analizada por muchas personas, incluidos los conductores del programa Hoy, espacio en el que Andrea Legarreta explicó su postura.

En sus comentarios, la presentadora señaló que reprobaba totalmente la violencia en la ceremonia de la Academia de Artes Cinematográficas; aunque también se lanzó contra el tipo de humor que se permite en el evento internacional, se enfocó en la reacción del reconocido actor.

“Los impulsos son los que nos llevan a hacer estupideces que no sabemos cual va a ser la consecuencia, obviamente no fue justo para ella ( Jada Pinkett Smith) que se hiciera esa broma pero él (Will Smith) también se echó a perder la noche, la reacción es la que hay que tener cuidado, no se aplaude la violencia, sinceramente”, mencionó.

Andrea Legarreta reprobó la acción del actor (Fotos: Reuters // Instagram@andrealegarretam)

Durante la ceremonia de los Oscar 2022, Chris Rock usó la situación médica de la actriz Jada Pinkett Smith para compararla con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 G.I. Jane -que fue traducida como Hasta el límite en Latinoamérica-. A diferencia de su colega, la esposa de Will Smith vive con una enfermedad llamada alopecia, la cual provoca caída de cabello e incluso calvicie.

Ante la comparación Jada mostró su incomodidad y molestia, por lo que Smith se acercó a Rock y le pegó en la cara, posteriormente regresó a su asiento y gritó: “Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu put* boca”.

Debido al incidente, Andrea Legarreta explicó que si bien Jada Pinkett había sufrido una agresión verbal, Will Smith debió controlar sus emociones y reaccionar de otra manera.

Posteriormente, Arath de la Torre recordó el comunicado que emitió esta institución para condenar la violencia de su más reciente edición, así que Legarreta señaló que también había que criticar el tono en que se realizan algunas bromas.

Andrea Legarreta explicó que Will Smith debió controlar sus emociones (Foto: REUTERS/Brian Snyder)

“Y que ya controlen entonces también sus chistes, porque luego hacen unos chistes que son muy fuertes, también la violencia es verbal, hacen unos chistes muy estúpid*s que a veces uno hasta como televidente está incómodo”, mencionó Legarreta en el matutino de Televisa.

Los compañeros de Andrea Legarreta coincidieron en que Jada había sido aludida, pero no compartieron la decisión de Will Smith por haber recurrido a los golpes. Además de esta polémica, la presentadora podría haberse referido a la broma que hizo Amy Schumer a Kirsten Dunst, ya que la conductora de la premiación la llamó “rellena asientos” creando controversia en redes sociales pues habría demeritado su trabajo como actriz.

Es probable que Andrea Legarreta incluyera en su crítica el incitente entre Amy Shumer y Kristen Dunst (Foto: Twitter/@mala_gzlez12)

Cabe señalar que tras la viral agresión a Chris Rock, el actor de Soy leyenda (2007) pidió disculpas y calificó como inaceptable su propio comportamiento. A través de un comunicado en sus redes sociales, el ganador del Oscar al Mejor Actor de 2022 escribió lo siguiente:

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa forman parte del trabajo, pero una broma sobre el estado médico de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente”.

De igual manera, el actor reconoció que la bofetada que propinó al comediante captó más atención de la debida e incluso podría haber arruinado la ceremonia para todos sus colegas: “Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje magnífico para todos nosotros”.

