Ezra Miller fue detenido en Hawái por alteración del orden público y supuesto acoso

Ezra Miller fue detenido por alteración del orden público y acoso en Hawái Foto: Twitter/GETTY IMAGES

El actor Ezra Miller, quien es parte del universo cinematográfico de DC al protagonizar la cinta The Flash, fue arrestado en el estado de Hawái después de provocar un incidente en un bar, tras el cual fue acusado de alteración al orden público y acoso.

Según información del Departamento de Policía del condado de Hawái, el joven de 29 años pagó una fianza de 500 dólares para que las autoridades lo dejaran en libertad la madrugada del lunes. De acuerdo con el reporte, el disturbio se llevó a cabo a las 11:30 de la noche.

“Miller comenzó a gritar obscenidades y en un momento agarró el micrófono de una mujer de 23 años que cantaba karaoke y luego se abalanzó sobre un hombre de 32 años que jugaba a los dardos. El dueño del bar le pidió a Miller que se calmara varias veces sin éxito”, se lee en el comunicado difundido por las autoridades.

El Departamento de Policía del condado de Hawáii compartió la ficha en contra de Ezra Miller Foto: Twitter/@Hawaii_Police

Según el portal de entretenimiento, Variety, trató de comunicarse con las autoridades, con el representante del histrión estadunidense y con Warner Bros Production; pero no hubo respuesta por ninguna de las partes relacionadas.

Hasta el momento, Ezra Miller se ha mantenido al margen de la situación, no ha ofrecido una disculpa pública o ha aclarado la situación, tampoco lo han hecho sus allegados.

Por otro lado, esta no es la primera vez que el actor que da vida a Barry Allen (Flash) se ve relacionado en una trifulca pública y que, como resultado, lo ha colocado en la tendencia de las redes sociales. Hace algunos años, siendo más exactos, el 7 de abril de 2020, se filtró un video en donde supuestamente ahorcaba a una mujer.

En dicho material se ve al actor que pertenece al elenco de la tercera película de Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore, que llegará a las salas de cine el próximo 14 de abril de 2022; vistiendo una gabardina roja y en el exterior del local nocturno. En un momento, Miller fingió que estaba molesto con una mujer que le sonríe, pero todo se fue de control cuando le dice: “¿Quieres pelear? ¿Quieres pelear?”, mientras la toma por el cuello.

Se filtró video de Ezra Miller atacando a una fan en el 2020 Foto: Captura de Pantalla Twitter/@Varu/@hiddlesspidey

En esa ocasión, el portal TMZ tuvo la oportunidad de acercarse con fuentes del bar, donde Ezra Miller tuvo dicho altercado con la mujer y señalaron que no habían denunciado el hecho a la policía, pero echaron a Miller del lugar.

Por otro lado, el actor fue parte de uno de los reconocimientos entregados en la ceremonia de la 94.ª edición de los Oscar 2022 el pasado domingo 27 de marzo.

El filme dirigido por Zack Snyder, La Liga de la Justicia, fue acreedor de una de las nuevas categorías de los premios de la Academia, en donde el público pudo votar a través de sus redes sociales.

Zack Snyder: "Terminar mi versión de 'Justice League' fue una catarsis" Foto: EFE/ Warner Bross/HBOMax

Dicho galardón fue como mejor escena en lo que se denominó como “Oscar Cheer Moment”, la secuencia por la que fue premiada fue cuando el personaje de Ezra Miller (Flash) uno de los tantos los héroes de DC, viaja a través del tiempo para rescatar a Cyborg (Ray Fisher) y de esa manera salvar al mundo de las Cajas Madre y el villano Steppenwolf.

Dicho reconocimiento superó a grandes filmes que marcaron a la pantalla grande a lo largo del 2021 como: “Avengers: Endgame” por Assemble; “Dreamgirls” por And i’m Telling You; “The Matrix” por Neo Dodging Bullets; “Spider-Man: No Way Home” por Spider-Man Team Up y “Zack Snyder´s Justice League” por Flash Speed Force.

SEGUIR LEYENDO: