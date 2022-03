Laura Zapata revivió el momento de su secuestro: “Si no hay cuerpo, no hay delito”

Laura Zapata recordó su secuestro con Yordi Rosado

Han pasado casi 20 años que Laura Zapata y Ernestina Sodi fueron secuestradas al salir de un teatro en la Ciudad de México, en esta ocasión la histrionisa mexicana que es recordada por dar vida a grandes villanas dentro de las pantallas chicas, ahondó sobre dicho acontecimiento que, según ella misma ha señalado, ha sido uno de los más traumáticos de su vida.

Fue durante la emisión más reciente de La Entrevista con Yordi Rosado que la primera histrionisa de 65 años compartió detalles íntimos de su rapto del 22 de septiembre de 2002.

Según lo dicho por Laura Zapata, el secuestro se dio en las inmediaciones del Circuito interior, cerca del entonces Cines Cosmos, luego de salir de la de obra de teatro La casa de Bernarda Alba, en donde daba vida a Martirio ‘La Jorobada’.

“El secuestro fue como un rayo que me cayó encima y me partió en millones y millones de pedazos que me costó seis años, recoger cada uno de los pedazos, reacomodarme, reajustarme y volverme a reintegrar a la vida”, rememoró Zapata.

“Empezamos a ver una camioneta con un coche como que se están peleando y de repente vemos que de la camioneta baja un cuate con armas largas y le digo ‘wow, traen armas largas y vienen hacia nosotras’. Con la culata del arma rompe mi vidrio, yo me quité un anillo de brillantes y me lo metí en el busto, abrí la puerta y dije ‘Que se lleven el coche’”, contó.

Más adelante, la actriz que en este momento busca dirigir la Asociación Nacional de Actores (ANDA) narró que pese a que trato de correr, los sujetos la alcanzaron y la subieron a una camioneta, poco después hicieron lo mismo con su hermana, para posteriormente pasarla a la cajuela de un coche.

“Llegamos a la primera casa de seguridad, yo gritándoles ajos, cebollas, centellas y todo y me dice el jefe de la banda ‘Calmese Laurita, no empecemos con esas cosas porque entonces yo también me voy a poner muy bravo’”subrayó.

La también aspirante a Diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN) en el 2003, comentó que los secuestradores querían un pago por parte de su cuñado Tommy Mottola, esposo de Thalía:: “Esto es un secuestro, no es nada personal, queremos el dinero de Tommy Motola y queremos 5 millones de dólares”.

Más adelante, la hermana de Thalía les dijo que ella no hablaba inglés, por lo cual solo conocía al empresario muy poco: “No sé si tiene uno, dos o cinco millones de pesos y no creo que por mí vaya a dar ni un peso”, comentó en la charla con Yordi Rosado y la cual duro poco más de 20 minutos hablando de su vivencia.

La intérprete que dio vida a Maximiliana Limantour en La intrusa compartió que el secuestro fue coordinado por la banda de “Los Tiras”. Asimismo, recordó una anécdota que sorprendió a Yordi Rosado con uno de sus captores de nombre Pancho que supuestamente estaba enamorado de la actriz.

“‘Pancho me dice ‘voy a ver a mi mamá a Guadalajara y que quieren que les traiga’ [...] ‘Pancho’ regresa de su viaje y nos dice ‘estoy re´ preocupado’, Es que llegue a mi casa y mi mamá estaba prendiendo una veladora y me dice ‘Fíjate mijito que secuestraron a la actriz Laura Zapata ¿quién la tendrá?, ¿dónde la tendrán? La mamá del secuestrador le pregunto por mí”, recordó la intérprete mexicana ante la sorpresa de Yordi Rosado.

Para finalizar, la histrionisa recordó que las tuvieron que cambiar de casa unos días, pues hubo una redada cerca de donde estaban, por lo cual incluso pensaron en matarlas: “Dijeron ‘qué vamos a hacer, ya vienen por nosotros, ya nos descubrieron, hay que matarlas, porque si no hay cuerpo no hay delito’” finalizó.

