Alfredo Adame buscó a Laura Zapata para ir contra Gustavo Adolfo Infante

Laura Zapata estuvo presente como invitada al foro de Ventaneando, donde habló de su participación como juez en el programa Music Battles, que busca encontrar a valores del regional mexicano para darles un nuevo impulso en sus carreras.

La conocida villana de telenovelas expresó sentirse feliz en el show conducido por Paty Navidad y destacó que está siendo una experiencia muy divertida. Pero lo que más llamó la atención es que reveló que el polémico Alfredo Adame la había estado buscando con un motivo en especial.

Y es que Adame busca formar un frente común con algunos personajes del medio artístico para presuntamente ir en contra del periodista Gustavo Adolfo Infante y solicitar la salida del aire de su programa de Imagen Televisión.

Alfredo Adame se le fue a la yugular a Laura Zapata con sus comentarios (Foto: Especial)

Así lo contó la también cantante: “Me estuvo buscando su manager porque parece que están haciendo un grupo para pedirle a la gente tirar un programa de un Gusano Amorfo, ya saben el nombre, ¿verdad?”, lanzó Zapata a los conductores de la emisión de TV Azteca, que en esta ocasión estaban conformados por Pati Chapoy, Daniel Bisogno y Pedro Sola.

Sin embargo, y pese a las rencillas que ha manifestado Laura Zapata con el reportero de espectáculos en reiteradas ocasiones, se rehusó a participar pues tampoco lleva una buena relación con Alfredo Adame.

“Entonces me dice que si yo quería participar, y dije ‘no, de ninguna manera, yo no quiero participar y menos con Alfredo Adame que ha dicho cosas tremendas de mi persona, lo menos es que soy una ‘auto-secuestrada’, pero yo digo qué maravilla, me conceden unos dones de super omnipotente”, dijo en relación al sonado secuestro que sufrió Zapata junto a su hermana Ernestina Sodi en 2002.

Foto: Instagram/@laurazapataoficia

Además, la hermana de Thalía mencionó que en la remota posibilidad de aceptar participar en la propuesta, primero tendría que ofrecerle una disculpa pública el polémico actor y aspirante a político, pues en varias ocasiones la ha atacado frente a los medios de comunicación:

“Imagínate, una auto-secuestrada que está aquí dando una entrevista y que así me la he pasado durante todos estos años del 2002 hacia la fecha y yo dije, ‘si el señor quiere que yo participe’, (y me dicen) ‘bueno no, entonces nada más que diga su nombre’, digo ‘bueno si el señor quiere decir mi nombre tendrá que pedirme públicamente una disculpa de todo lo que ha dicho de mi persona’”, narró para mencionar la respuesta definitiva que le le dio al manager de Adame:

“¿Entonces no señora? ‘Pues no’”. Sobre el tema de la obra de teatro basada en el mediático secuestro sufrido, la actriz de telenovelas recordó el día que el ex presidente mexicano Felipe Calderón acudió al teatro por las representaciones cumplidas del proyecto:

Foto: Archivo / @chefherrera

“Cautivas, una obra muy importante que el presidente Felipe Calderón me hizo el favor de develar la placa y además tuve (en el teatro) un puesto de la Agencia federal de Investigaciones, de la AFI, ayudando al público, para que denunciara”, dijo refiriéndose a los posibles casos de secuestro y extorsión sufridos por los espectadores de su obra.

Al ser cuestionada la actriz sobre si regresaría a candidatearse por algún puesto público, como ya lo ha hecho anteriormente en su alcaldía de la Ciudad de México, Laura mencionó que ahora le sería más viable dado que se encuentra en óptimas condiciones.

“Yo creo que sí, yo creo que los mexicanos que estamos interesados con todo lo que está pasando, o en nuestro sindicato, yo creo que además ya tengo la edad y ya tengo el tiempo, antes no porque mis hijitos, hay que crecer a los hijos”, expresó.