Lidia Ávila recordó a su hija Sophia en el que habría sido su cumpleaños 13

Lidia Ávila recordó a su hija Sophia en el que fue el día de su nacimiento (Foto: Cuartoscuro)

Este 24 de marzo Lidia Ávila compartió una foto inédita de su bebé Sophia, quien fue su primera hija y falleció a los pocos meses de nacida.

Como suele hacerlo año con año, Lidia Ávila compartió una nueva imagen de su primera hija, Sophia. Cada 24 de marzo la cantante de OV7 festeja el día que su hija hubiera cumplido un año más de vida. En esta ocasión, publicó la imagen en su cuenta de Instagram con un pequeño y tierno mensaje.

“Hoy hay fiesta en el cielo, 13 añitos mi niña hermosa, te abrazo igual que el primer día, te amo”

Acompañó a su publicación hashtags que dicen: “Pronto nos volveremos a encontrar”, “Mi guerrera”, “Mi pedazo de cielo”.

Sophia habría cumplido 13 años este 2022 (Foto: Instagram/@lidiaavila)

En diferentes ocasiones Ávila ha confesado que para ella los 24 de marzo son un día agridulce, pues festeja con sus hijos y esposo el nacimiento de Sophia, pero no hay momento en que no la recuerde y lamente que ya no esté con ella.

El año pasado, cuando Sophia habría cumplido 12 años, Lidia la recordó expresando cuál es su sentir en estos días. Explicó que, ya que recuerda con amor a su hija, no llora, esperando que en algún momento y en otro plano existencial se vuelvan a encontrar.

“Hoy no lloro mi niña, hoy tengo una sonrisa en el rostro porque así te recuerdo, porque hoy te llevo en mi mente y en mi corazón, estoy segura que nos volveremos a encontrar para cantar y abrazarnos por toda la eternidad. Feliz cumpleaños mi niña, el cielo está de fiesta. TE AMO!!!”, escribió Lidia.

En esa ocasión compartió un video inédito de la bebé, quien le sonreía cuando la veía acercarse y hacía ruidos según la cantante la saludaba.

Lidia publica estos mensajes como homenaje a su hija (Foto: Instagram/@lidiaavila)

En entrevista con People en Español, Lidia confesó que la pérdida de su hija es algo que nunca superará ya que es un muy profundo dolor que vive como madre, pero ha aprendido a vivir con ello, lo que le ha permitido sobrellevarlo a través de los años. “No es que se supere, aprendes a vivir con eso. El perder un hijo, creo, es el peor dolor que puede sufrir una madre”, dijo.

La integrante de OV7 ha sido abierta acerca de la muerte de su primera hija, por lo que ha alentado a otras mujeres que han pasado por lo mismo a que luchen por salir adelante. Ávila ha confesado que hay días en que se sumerge en el dolor, pero comprendió que se vale pedir ayuda y sobrellevar la pérdida.

“Es un sentimiento que no puedo explicar con palabras; es muy importante decirle a mamás, que han pasado por lo que yo pasé, que te dejes apoyar; porque de pronto uno se hunde en su dolor y piensas que no hay luz en el camino. Está bien levantar la mano y pedir ayuda, y agarrarte de lo que creas, en mi caso, creo en Dios y le pedía muchísimo”

En entrevista con Yordi Rosado, la cantante confesó que pedía a Dios para que se llevara a su hija, ya que día a día veía lo mucho que luchaba por su vida (Foto: Instagram/@lidiaavila)

Lidia compartió que después del nacimiento de su segundo hijo, Erik, ella tenía mucho miedo de que falleciera, pues no podía superar la muerte de Sophia. No obstante, considera que es otra persona a partir de su primera bebé y está agradecida por las enseñanzas que le dejó en los seis meses que estuvo con ella.

Sophia falleció debido a que a las pocas semanas de nacida presentó complicaciones intestinales, los cuales no le permitían absorber los alimentos y nutrientes necesarios para sobrevivir.

