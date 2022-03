Dulce María publicó foto con sus hermanas y fueron comparadas con el meme de Spiderman

Así fueron comparadas con el Spider-Verse (Fotos: Instagram/dulcemaria/twitter/@dulce_tesmc)

En los últimos meses la cantante mexicana Dulce María se ha convertido en una de las celebridades que ha tomado con humor las redes sociales, que para muchos otros de sus colegas ha sido un “dolor de cabeza” en sus vidas cotidianas. La RBD en esta ocasión compartió una serie de fotografías donde se le puede ver posando a lado de sus familiares más cercanos, pero una en particular hizo hablar a cientos de usuarios.

La también actriz subió a su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 9.4 millones de seguidores, una imagen donde se le puede ver sonriente a lado de sus hermanas Blanca Ireri y Claudia María durante su domingo familiar. Rápidamente el extremo parecido físico que tienen las 3 ha sido comparado con uno de los memes más virales en la historia: los 3 Spidermans viéndose y señalándose fijamente.

Rápidamente en su publicación que ya cuenta con más de 400 mil likes, seguidores de la intérprete de éxitos como O Lo Haces Tú O Lo Hago Yo, Antes Que Ver El Sol o No Sé Llorar ha recibido una ola de comentarios positivos donde las comparaciones cómicas no han dejado de repetirse, creando nuevos memes con la imagen de las 3 y la del personaje de Marvel más popular del mundo, creando el que ahora es conocido y titulado por sus propios fans como Dulce-Verse.

Los fans de la cantante no dejaron de hacer comparaciones (Fotos: Instagram/dulcemaria/twitter/@dulce_tesmc)

“No puedo creer lo mucho que todas se parecen”, “No hay duda de que su mami es una fotocopiadora que plasmó su rostro en todas sus hijas”, “Chicos tenemos un nuevo Verse y ahora se trata de una RBD”, “Quien diría que Roberta Pardo (papel que realizó en Rebelde 2004), Dulce María e incluso Marcela Mejía (su personaje de Clase 406) se juntaron para darnos algo así de épico”, “El Dulce-Verse existe y es tan real como el del Hombre Araña”, ”El meme de Spiderman es recreado de manera accidental por Dulce María y sus hermanas”, escribieron sus fans en Instagram.

Así reaccionó la cantante (Foto: captura de Twitter)

La actriz de telenovelas como Muy Padres, Corazón Que Miente y Verano De Amor reaccionó ante la divertida situación que la ha convertido en los temas más comentados en Twitter. Con el retuit del meme y descripciones como “Dulce María publicó una foto de la familia junta y es increíble cómo son todas las mujeres la misma Dulce María”, la actriz de Rebelde dejó ver que para ella también fue divertido y que no le molesto que se hiciera viral su rostro y el de sus hermanas.

En la publicación original donde se le puede ver también con sus sobrinas y su primogénita María Paul la intérprete de éxitos de RBD como Santa No Soy, Más Tuya Que Mía o Tenerte Y Quererte escribió un emotivo mensaje sobre sus seres amados y los breves pero significativos momentos que se pueden vivir juntos.

“Feliz día de la familia, el regalo más hermoso y sagrado que podemos tener y que hay que cuidar, construir y alimentar todos los días; bendiciones a ustedes y su familia”, expresó Dulce María.

La cantante compartió una imagen con toda su familia (Foto: Instagram/@dulcemaria)

Actualmente la intérprete mexicana se encuentra trabajando en su próxima producción discográfica, la cual en diversas intervenciones la ha catalogado como la más compleja de su carrera. Sin embargo, en su más reciente aparición con la prensa, la intérprete fue abordada sobre el regreso tentativo de RBD, lo cual ella negó rotundamente.

“Desgraciadamente, este año no se va a hacer, no sé si algún día se vaya a hacer, ojalá. Pero este año no se va a hacer, teníamos ganas, lo intentamos, pero por varias cosas no se pudo”, dijo para el matutino de Televisa, Hoy.

