Pati Chapoy contra Belinda: “No está a la altura” del 2000s Pop Tour

Ari Borovoy se ha distinguido además de por ser parte de OV7, como un empresario notable al haber constituido junto a su hermano Jack la empresa Bobo Producciones, desde donde maneja la gira de conciertos y promoción de algunos artistas, espectáculos y obras de teatro.

El logro más grande de la empresa ha sido la gira de conciertos 90s Pop Tour, donde han figurado por casi cinco años actos como Magneto, Kabah, Fey, Ana Torroja, Caló y Beto Cuevas, por mencionar algunos, quienes se han presentado en diversos escenarios de la república.

Tras este logro, en la tercera semana de enero pasado, Borovoy anunció un nuevo concepto basado en la nostalgia: se trata de 2000s Pop Tour, con el que girará por algunos escenarios del país a partir de marzo próximo, cuando se reúnan bandas y solistas como Paty Cantú, Pee Wee, Playa limbo, Kudai, Nikki Clan, Bacilos, Fanny Lu y Yahir.

Las giras de la nostalgia son la especialidad de Bobo Producciones Fotos: Instagram@90spoptour / @2000spoptour

Aunque el lineup fue del agrado del público ‘popero’, algún sector de la audiencia opinó que no es lo suficientemente atractivo como si hubiera contado con la participación de bandas añoradas como RBD, Jesse & Joy, Belanova, Miranda o Moderatto, o de solistas de la misma generación ‘dosmilera’, como Belinda, Anahí, Kalimba o Julieta Venegas.

Sin embargo, Ari Borovoy dejó entrever que probablemente la ex novia de Christian Nodal podría incorporarse al elenco, pues antes de que se diera a conocer su ruptura con el cantante de ‘mariacheño’, ya se había reunido con ella para invitarla al show.

Pese a que no se concretó nada en específico, Borovoy dejó la puerta abierta para que la intérprete de Luz sin gravedad pueda integrarse al elenco donde también participará la banda Motel, exponentes de rock pop surgidos en la primera década del siglo.

Belinda habría recibido una oferta millonaria para integrarse a la gira (Foto: IG @belindapop)

Hace unas semanas, la periodista Martha Figueroa dijo que Belinda habría sido displicente con la invitación a formar parte del ambicioso proyecto, pues le habría parecido ‘poca cosa’ el elenco de artistas confirmados. Así lo dijo la reportera en su programa Con permiso:

“Nos enteramos que le ofrecieron el contrato más caro de la historia de Bobo Producciones; o sea, de la compañía de Ari Borovoy, y que no aceptó Y que le dijeron: ‘cómo si es un dineral y tú vas a ser la estrella y todo mundo va a estar alrededor tuyo y no sé qué’; ah pues que no ‘que el elenco no está a su altura, que ella no se anda codeando con cualquiera y que mejor se quedaba con su Nodal’, que no tenía por qué andar perdiendo el tiempo en esos conciertos”, aseguró la conductora.

Ahora, ha sido Borovoy quien habló al respecto para el programa Ventaneando: “Tanto Belinda como mucho otros artistas, tuvimos pláticas para el 2000s Pop Tour sin embargo no con todos se logró empate principalmente de agendas. De Belinda… hay probabilidad siempre en estos conceptos de ver a cualquiera de los artistas de esa generación, bienvenido todo dosmilero”.

Borovoy dejó abierta la puerta para quien busque unirse al concepto (Foto: Instagram)

Fue en la misma emisión donde se dio un breve intercambio de opiniones entre los conductores. “Belinda es un dolor de cabeza. Déjenme decirles que le tengo cariño sin conocerla, definitivamente estoy convencido de que es una chava, una artista muy complicada y muy voluntariosa”, dijo Pedro Sola.

“Ya declaró Belinda que el elenco del 2000s Pop Tour no está a su altura”, añadió Daniel Bisogno, a lo que la titular del programa reviró contundentemente:

“No, ella no está a la altura de ese elenco, perdóname, es al revés”

Billy y Rodrigo son los integrantes de Motel, banda formada en 2003 Foto: Archivo

Tras el comentario de Pati Chapoy en las redes sociales destacaron que la directora de espectáculos de TV Azteca ‘saltó’ para defender el proyecto donde participa su hijo Rodrigo Dávila, vocalista del grupo Motel.

“Obviamente tenía que sacar las garras para defender el 2000s Pop Tour porque va a cantar su hijo, no podemos quedar mal y es conflicto de intereses pus oye”, comentaron en Facebook.

