Matías Novoa desmintió los rumores sobre su supuesto noviazgo con Michelle Renaud

Fotos: @danilocarrerah / @matlechat / @michellerenaud

Tras los rumores sobre un supuesto romance entre Matías Novoa y Michelle Renaud, el actor aclaró que su relación con la protagonista de Quererlo todo no sobrepasó una amistad y explicó que la confusión pudo haber surgido porque recién coincidieron en un nuevo proyecto.

En medio de las especulaciones sobre el reencuentro entre Michelle Renaud y Danilo Carrera, después de que dieron por terminada su relación hace unos meses, y la posibilidad de que un nuevo amor llegue al corazón de actriz, comenzó a correr por redes sociales que Matías Novoa podría ser su novio.

Al respecto, el actor de El señor de los cielos aseguró que no tiene un noviazgo con Michelle Renaud, pues en las últimas semanas convivieron como parte del elenco de una nueva producción. Así lo hizo saber en un encuentro que tuvo con la prensa durante su paso por la alfombra azul de un prestigioso evento que se llevó a cabo durante la noche de ayer.

Fotografía cedida este viernes, por el actor chileno Matías Novoa, mientras posa en la Ciudad de México. EFE/Matías Novoa/SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

“No, no, lo que pasa es que hicimos una película juntos y yo creo que la gente de ahí empezó a hablar cosas. Acabamos de terminar el rodaje y ya, pero no pasa nada”, declaró ante las cámaras de Hoy.

Además, el actor de 41 años aprovechó para explicar que no tuvo nada que ver en el rompimiento de Michelle Renaud y Danilo Carrera, contrario a lo que se comenzó a especular en redes. Sin más, el oriundo de Chile comentó que por el momento no se encuentra buscando pareja debido a que aún se está sobrellevando su recién separación de Isabella Castillo.

“No pienso enamorarme de nuevo. Vengo saliendo de una relación, cómo me voy a enamorar. No sé por qué se está hablando de eso, no tiene nada que ver, esa fue una decisión personal, mía y de Isabella”, concluyó.

Foto: Instagram/@danilocarrerah

Al mismo evento asistió Danilo Carrera, exnovio de Michelle Renaud. La pareja inició una relación sentimental a mediados del pasado 2019 en medio de la polémica, pues ya habían rumores sobre su romance porque coincidieron en la novela Las hijas de la luna, sin embargo, hasta ese entonces no estaba confirmado.

Tras varios meses juntos, los actores se distanciaron con lo que se dio pie a una posible separación. No obstante, ambos continuaron compartiendo contenido en redes sociales donde aparecían con Marcelo, el hijo que procreó Renaud con su exesposo Josué Alvarado.

Así fueron pasando las semanas llenas de incertidumbre sobre su situación, hasta que durante la alfombra azul de dicho evento Danilo Carrera confirmó que se encuentra soltero, contrario a lo que se especulaba.

Foto: Instagram/@danilocarrerah

“Estoy soltero. No tengo nada más que decir de eso. Al final del día mi vida, últimamente, la he mantenido privada. Creo que ya están enterados de la situación. Les puedo decir que estoy feliz, contento”, declaró para el matutino de Televisa.

Danilo Carrera aprovechó el espacio para mandarle un tierno mensaje a su expareja, pues durante el tiempo que estuvieron juntos siempre demostraron ser muy unidos, al grado de que el hijo de la actriz solía convivir mucho con él.

“Les deseo lo mejor, es una persona maravillosa e increíble, se merece lo mejor y le mando muchísimo amor”, dijo.

Foto: Instagram/@michellerenaud

El actor de Contigo Sí explicó que no descarta una reconciliación, pero tampoco se hace ilusiones porque prefiere vivir el presente. Añadió que su noviazgo con Michelle Renaud no terminó por una infidelidad de ninguna de las partes, sino por algunas diferencias.

“Nunca, es una dama, una mujer increíble y cuando estuvimos juntos dio todo por una relación muy bonita, había diferencias, no hubo una infidelidad ni de su parte ni de mi parte, se los digo”, finalizó.

