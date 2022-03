Exsuegra de Inés Gómez Mont teme por su vida tras declaraciones contra la actriz: “No me vayan a desaparecer”

La ex suegra de la presentadora aseguró que Mont es alcohólica (Fotos: Instagram/@revistaclase/@inesgomezmont)

Desde que se dieron a conocer los problemas legales que Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga enfrentan, Tita Bravo ha roto el silencio en diversas entrevistas con medios de comunicación, acusando a la entonces popular presentadora de televisión de no dejarla ver a sus nietos y reforzando las acusaciones que enfrenta por enriquecimiento ilícito y evasión fiscal.

La exsuegra de Goméz Mont, en una reciente entrevista con algunos medios de comunicación y retomada por las cámaras de Sale el Sol, compartió que, de momento, tratará de limitarse en los comentarios relacionados con la madre de sus nietos, ya que siente pánico de que haya represalias en su contra.

“Lo que si te voy a decir es que no está en mis manos, esto es algo político, ya es algo en que yo no puedo meterme porque ya son cabezas más arriba y ahí sí no me vayan a desaparecer”, comentó ante el matutino de Imagen Televisión.

Inés Gómez Mont

Por otro lado, la madre de Javier Díaz Bravo, exesposo de Inés Gómez Mont, ahondó sobre la supuesta primera audiencia que se llevó a cabo a mediados de marzo, donde se rumoró que hizo acto de presencia la exconductora de Ventaneando y de Venga la Alegría.

“No sabemos realmente, la verdad, nunca les he dicho mentiras. No sabemos si la señora va a dar la cara, si se va a entregar o si se va a seguir escondiendo, no tengo idea”, finalizó mientras se encontraba en una gala en la Zona Rosa de la Ciudad de México.

A principios de marzo, la también empresaria mexicana ya había comentado que la conductora había regresado a México para negociar con la Fiscalía General de la República (FGR) porque eran los que contaban con la orden de aprehensión en su contra y de su esposo Víctor Álvarez Puga.

“Además, ella ya tiene una cita, tiene audiencia, pues para resolver sus problemas. Obvio, está negociando presuntamente con las autoridades, ya sabes que todo se negocia”, arguyó el pasado 3 de marzo para el programa conducido por Gustavo Adolfo Infante.

Foto: Instagram/@inesgomezmont

El 10 de septiembre de 2021 la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga, así como de otras cinco personas y siete empresas, por su posible participación en los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita en 2016.

Desde ese momento, la ex conductora de Ventaneando pasó de ser una influencer que compartía su lujosa vida en redes sociales a mantener un perfil bajo, por lo que actualmente se desconoce su paradero, así como el de su esposo y sus siete hijos entre los que se encuentran los primogénitos de su hijo Javier, Inés y los trillizos Javier, Diego y Bruno.

Cabe recordar que desde que salió la noticia de la orden de aprehensión por parte de la FGR, la polémica presentadora se dijo inocente de los delitos por los que se le acusa, en su momento algunas fuentes habían señalado que Gómez Mont y su familia habían huido de México ante el asedio de las autoridades,

Inés Gómez Mont y su esposo (Foto: Instagram: @Inesgomezmont)

En un informe, autoridades federales declararon que se les ha visto en diversos países sudamericanos y trasladándose por mar. Tiempo después se reportó que supuestamente Inés Gómez Mont y su familia se encontraban en Europa, motivo por el cual se emitió una ficha roja de Interpol para dar con el paradero de la ex conductora y su esposo Víctor Álvarez Puga.

