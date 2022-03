Adrián Uribe recordó cuando hizo un show para un narco: “No puedes decir que no”

Adrián Uribe recordó cuando tuvo que hacer un show para un empresario que resultó ser un narco (Foto: Instagram/@adrianuribe)

Adrián Uribe reveló haber sido contratado para dar un show privado para un supuesto empresario, pero en realidad resultó ser un evento de un líder del narco.

En el nuevo episodio del podcast La Cotorrisa, Adrían Uribe recordó el día en que temió por su vida al llegar a una fiesta en donde tuvo que esforzarse por hacer reír a un público fácil de tratar, pero difícil de acostumbrarse, pues el anfitrión habría sido un delincuente “de los top”.

“Me dijeron que era un empresario, que irían a recogerme a la caseta de Cuernavaca. Veo que me mandan un chofer armado, yo dije: ‘Qué buena onda que me estén cuidando. Llego a una hacienda y empecé a ver a personas con armas largas (...) y aquí estoy vivo. Ahora sí que hice un show privado, pero de mi libertad”

En el evento habría más personas protegiendo a los invitados que invitados y, además, se dio cuenta de que serían un público difícil porque en el momento en que llegó la persona que todos estaban esperando, reconoció que era un capo importante y se sintió muy nervioso.

A lo largo del podcast, Uribe recordó algunas buenas y malas experiencias como comediante de fiestas privadas, así como sus inicios en la comedia (Foto: captura de pantalla/YouTube)

“Había más gente en la parte de arriba, que abajo, eran 30 personas que me estaban viendo, y resulta que era un empresario, pero yo no pregunté qué tipo de producto vendía (...) De repente me dicen: ‘Ya va a llegar el patrón’, y pues sí, resulta que era uno de los top, y dije: ‘Madre mía, ¿qué estoy haciendo aquí?’, pero no puedes decir que no. ‘”, recordó el comediante.

Al no poner negarse a dar su show, pues sabía que se metería en más problemas de no hacerlo, simplemente comenzó con la rutina que había preparado, que era la del policía de tránsito Poncho Aurelio.

Pese a que pensó que podría tener controlada la situación, en medio de uno de sus chistes se dio cuenta de que posiblemente no había sido la mejor elección de monólogo porque hablaría de una incautación de marihuana, pero logró hacer reír a su público gracias a la forma en que finalizó el chiste.

“Yo con el policía de tránsito, y en una rutina, con mi pistola de plástico, yo bien cabr*n, dije: ‘Aquí sí estoy seguro. Y hasta que empiezo a decir mi rutina, me doy cuenta de una de las partes de mi rutina, de lo que hablaba (...) ‘Nos mandaron a hacer un operativo e incautamos 10 kilos de marihuana’ y en eso, madr*s, me doy cuenta de lo que estaba diciendo (...) ‘Nos dice mi comandante que la tenemos que quemar... y es hora que no nos la acabamos’”, relató el actor.

"Poncho Aurelio" ha sido uno de los personajes más difíciles para Adrián, pues el hecho de llevar el uniforme de policía lo ha llevado a tener problemas (Foto: Facebook/Adrián Uribe)

Adrián confesó que desde entonces ha preferido no hacer shows en fiestas privadas, pues fue una experiencia que sí lo asustó. Asimismo, recordó que tuvo otras malas vivencias debido a sus chistes, por lo que reconoció que en ocasiones ser comediante no es la profesión más segura.

Poncho Aurelio es uno de los personajes que más le da miedo interpretar ya que usa un traje real de policía y porque en un ocasión lo contrataron para hacer con ese papel un rutina en el cumpleaños de un ex general del ejercito, quien se molestó y, según relató, quiso matarlo al verlo como policía.

Sin embargo, Uribe reconoció que también ha tenido presentaciones gratas, como la ocasión en que lo invitaron a hacer una rutina para Vicente Fox cuando fue presidente de México y a Enrique Peña Nieto cuando se iba a lanzar para la presidencia.

