Selena Quintanilla: Jennifer López recordó a la “Reina del Tex-Mex” por el 25 aniversario de su película

Imagen cedida por Warner Bros de la actriz Jennifer López interpretando a la cantante Selena Quintanilla. (EFE/Warner Bros)

Jennifer López celebró el 25 aniversario de Selena, la película que retrató los pasajes de la Reina del Tex-Mex hasta el día de su muerte. Con gran nostalgia y reconocimiento, la artista latinoamericana reconoció el inigualable valor que tuvo el proyecto en su carrera profesional y dedicó un sentido mensaje de agradecimiento para la familia Quintanilla por confiar en ella cuando recién incursionaba en el medio.

En las últimas horas, JLo sorprendió a sus casi 200 millones de seguidores en Instagram con una publicación muy especial. Como pocas veces, la intérprete de On the floor, Ain’t your mama y Let’s get loud abrió su corazón en redes para compartir el profundo cariño que siente por uno de sus primeros proyectos en la pantalla grande.

“¡Qué día tan especial… estamos celebrando los 25 años de SELENA!. Hoy celebramos y honramos el legado y la música de Selena. Esta película significa mucho para mí... Selena y su familia significan mucho para mí y tuve mucha suerte de que me eligieran para interpretarla. Nunca olvidaré esta época de mi vida y es un honor como artista haber sido parte de la magia que es esta película”, escribió.

A pesar de sus innumerables triunfos en el medio, Jennifer López sigue reconociendo la importancia que tuvo Selena en su vida (Captura: @jlo/Instagram)

Dentro de su mensaje, la Diva del Bronx agradeció haber sido seleccionada para darle vida a la artista, quien con tan sólo 23 años, logró marcar una pauta en la industria musical de Estados Unidos consiguiendo fama internacional con sus interpretaciones y se ganó la oportunidad de grabar temas en inglés, confianza que le costó mucho trabajo conseguir por parte de las disqueras.

Jennifer López acompañó su dedicatoria con imágenes de la cinta que se estrenó el 21 de marzo de 1997 y algunos fragmentos de entrevistas que cedió respecto al tema. Rápidamente, los usuarios de la plataforma aplaudieron el gesto que tuvo la artista en memoria de la fallecida intérprete que se ha convertido en un ícono. También de dejaron algunos halagos y muestras de cariño por el excepcional trabajo que realizó.

“Se siente como si fuera ayer”, “Tu mejor papel en el cine”, “Dios te mando este papel”, “No estoy llorando, tú estás llorando ¡25 años de recuerdos increíbles de esta película ICÓNICA para una mujer ICÓNICA!”, “Esta película literalmente cambió mi vida para siempre”, fueron algunos de las reacciones que recibió.

Selena junto a su esposo, Chris Pérez. (Foto: Instagram: @Chrispereznow)

Cabe recordar que JLo rondaba por los 28 años cuando interpretó a Selena Quintanilla en el producto biográfico más recordado de la cantante. También es importante señalar que se considera como un éxito en la carrera de Jennifer López porque antes de protagonizarla sólo había tenido algunos papeles en otras cintas como Mi familia y Salto al tren del dinero.

Luego de Selena, estelarizó Anaconda, Giro al infierno, Planes de boda, La celda, Una relación peligrosa, Una vida por delante, Cercana obsesión, Jefa por accidente y recientemente Marry Me junto a Maluma y Olwen Wilson. También impactó en su carrera como cantante, pues sus discos explotaron con grandes canciones.

De acuerdo con información recuperada por EFE, el director de Selena, Gregory Nava, la cinta volverá a la pantalla en Estados Unidos con material nunca antes visto que incluirá dos nuevos musicales a cargo de Jennifer López.

El próximo 16 de abril, la cantante hubiera cumplido 50 años. (Foto: Instagram @chrispereznow)

Por otro lado, a mediados de abril se lanzará un nuevo álbum con canciones inéditas de Selena, así lo compartió su padre Abraham Quintanilla en entrevista para Latin Groove News. Según explicó, los fans de su hija podrán volver a escuchar su voz con temas inéditos, algunos grabados durante su niñez.

“Es un total de 13 canciones que mi hijo A. B. trabajó en este álbum, tomó 10 canciones que forman parte de nuestro catálogo de nuestra compañía y completamente rehízo la nueva música, hermoso arreglos. Algunas de las canciones están hechas en baladas y algunas son cumbias”, detalló.

