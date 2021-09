Alejandro González Iñárritu concluye en México el rodaje de su nueva cinta

Fotografía sin fecha cedida este 23 de septiembre por Seoju Park, que muestra al director mexicano de cine Alejandro González Iñárritu (d) y al actor mexicano Daniel Jiménez Cacho (i) durante el rodaje de una película, en Ciudad de México (México). EFE/Seoju Park /SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ciudad de México, 23 sep (EFE).- Después de meses de intriga y reservadas pistas de su nueva producción, el mexicano Alejandro González Iñárritu finalizó el rodaje de su nueva película en la Ciudad de México y anunció este jueves el título final de la producción.

"'Bardo (o Falsa Crónica de unas Cuantas Verdades)', la nueva película de Alejandro G. Iñárritu, ha concluido su rodaje en la Ciudad de México", informó en un comunicado la oficina del cineasta en el país.

"Bardo" es el nombre que sustituye el título de "Limbo", con la que fueron anunciadas las grabaciones que el director de "Amores perros" (2000) llevó a cabo en distintos puntos del Centro Histórico de la Ciudad de México.

Además de revelar el nombre, dieron un primer adelanto de la trama de "Bardo", escrita por González Iñárritu y Nicolás Giacobone y que es una comedia nostálgica en el marco de un viaje épico.

"Una crónica de incertidumbres donde el protagonista, un reconocido periodista y documentalista mexicano, regresa a su país enfrentando su identidad, sus afectos familiares, la absurdidad de sus memorias, así como el pasado y nueva realidad", describe el documento.

La película es protagonizada por el mexicano Daniel Giménez Cacho ("Solo con tu pareja", 1991), y la argentina Griselda Siciliani ("Sentimental", 2020).

La cinematografía estuvo a cargo del franco-iraní Darius Khondji, el diseño de producción fue llevado a cabo por Eugenio Caballero y el diseño de vestuario por Anna Terrazas.

Fue el pasado 28 de febrero del año en curso que se hizo público que el director se encontraba en la ciudad acompañado de Caballero y 15 personas más.

Para marzo, el director mexicano había sido captado en calles de la Ciudad de México, así como lugares icónicos como el Castillo de Chapultepec y el Centro Histórico.

Además, la prensa mexicana filtró que González Iñárritu había estado en sets de la empresa Televisa, en donde se pudieron observar botargas del personaje Pájara Peggy de "La carabina de ambrosio" (1978-1987) o elementos del popular programa la vecindad de "El Chavo del 8" (1971-1980), así como imágenes de cartón de expresidentes mexicanos.

Por días mantuvo intriga entre el público y total hermetismo en sus filmaciones, pese a ello se filtraron las primeras imágenes de lo que se supone sería un ensayo de una de las escenas para la película en donde se observaba una cantidad grande de personas recostadas en el suelo mientras el actor Daniel Giménez Cacho caminaba entre ellas.

"Bardo" será el gran regreso del director mexicano ganador del Óscar después de éxitos cinematográficos en Hollywood como "The Revenant" (2015) o "Birdman" (2014).

Esto surge 20 años después de haber grabado en su ciudad natal "Amores perros", película con la que marcó un hito en el curso del cine mexicano contemporáneo.

Hasta ahora no hay fecha de estreno del filme.

González Iñárritu fue ganador en la categoría de mejor director en Cannes por "Babel" (2006) y se ha hecho con cuatro premios Óscar, tres por "Birdman" y uno por "The Revenant".

Además de un Óscar especial logrado en 2018 por su proyecto de realidad virtual "Sangre y arena".