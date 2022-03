Eduardo Yáñez aseguró que fue víctima de abuso: “En incontables ocasiones”

El actor confesó que fue víctima de abuso (Foto: Instagram/@eduardoñanezofc)

Eduardo Yáñez se sumó a la lista de famosos que de alguna manera han opinado sobre el caso Sasha Sokol y Luis de Llano, pues en esta ocasión el popular actor de telenovelas dio su punto de vista sobre las declaraciones de abuso que se han presentado en el mundo del espectáculo mexicano, aunque no limitó el tema solo a las figuras públicas ya que para él es algo que se puede presentar en todas las esferas sociales, sin importar incluso el sexo.

El protagonista de Televisa no se quedó callado y antes de mencionar que pensaba sobre el tema que ha generado gran controversia en el público mexicano, Yáñez confesó que él también ha sido víctima de abusos en “incontables ocasiones”, pero no le interesaba mencionar más sobre ello ya que para el momento en que se encuentra ya no hay mucho sentido, así como no le gustaría que muchas personas ajenas a su vida se enteren de algo, por lo que por ningún motivo él hablaría.

“En incontables ocasiones o sea [...] Yo en mis casos… no me interesa andarle diciéndole a la gente mius ped*s, los resuelvo yo mismo”, comentó el actor ante el matutino de TV Azteca, Venga La Alegría, ante la ola generada que ha sido aplaudida por actores y actrices veteranas que se alegran por que los abusos y malos tratos sean al fin expuestos.

El actor aseguró que no hablará más del tema Foto: Instagram / @eduardoyanezofc

El actor de melodramas como Amores Verdaderos, Corazón Salvaje y Amores Con Trampa aseguró que este tipo de lamentables prácticas no solo ocurren en en televisoras, radiodifusoras, periódicos o medios de comunicación en general, ya que principalmente las mujeres dentro de cualquier oficio siempre se enfrentan a situaciones como esa, por lo que aunque los hombres también lo pueden padecer, le da gusto principalmente por ellas de que la sociedad mexicana está “despertando” y se rompan con esas cadenas de acciones negativas.

“Yo no digo que solo en el mundo artístico o el mundo del entretenimiento es el único que está expuesto a esto. Existe en hospitales, bancos, industrias, fábricas donde las mujeres, o los jóvenes, o los hombres son carnada para otras personas que se dedican a hostigar y a abusar de de los demás, no es algo exclusivo de nosotros”, agregó.

Caso Sasha Sokol vs Luis de Llano sigue generando controversia Foto: Archivo

Para Eduardo Yáñez la apertura social que se ha generado en los últimos años gracias a grandes movimientos sociales encabezados por grandes mujeres -como lo es el feminismo- o incluso hasta algunas minorías que cada vez más demuestran que son todo menos minoría -como la comunidad LGBT+- han permitido que los artistas puedan expresar todo tipo de abusos como ha ocurrido desde que Sasha Sokol denunció públicamente a Luis de Llano.

“La apertura que hay para todo tipo de temas hace que muchos compañeros y compañeras se atrevieran a hablar de cosas que vivieron en el pasado o abusos que vivieron en el pasado y donde en ese pasado no era tan como decirlo”, expresó antes de sentenciar: “Al abusivo que se lo chingu*en y al abusado que ojalá encuentre descanso en su mente, en un sentido de que se hizo justicia”, finalizó.

Así se verá el actor en su película (Foto: Instagram/@eduardonanezofc)

El actor interpretará a una mujer en la película titulada El tío, que se estrena el 25 de marzo de 2022 por Primevideo. En ella Eduardo Yáñez compartirá créditos con José Eduardo Derbez y Ariadne Díaz. Aunque aseguró que todo lo hará de la manera más respetuosa, si ha sido un gran reto en su carrera profesional:

“Ya habiendo aceptado el personaje, acepté que me tenía que transformar, eso mentalmente. Ponerme ropa, peluca, maquillaje, tacones”, reveló a la emisión mexicana de televisión Sale El Sol.

SEGUIR LEYENDO: