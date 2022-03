Los mejores memes que dejó el Vive Latino 2022: cumbias, pelucas y chavorrucos

Brecha generacional, atuendos, pelucas y sustancias tóxicas. Así fueron los mejores memes que salieron del Vive Latino 2022 (Fotos: Twitter)

La espera por fin terminó y luego de dos años llegó la nueva edición del festival Vive Latino, el cual comenzó este sábado 19 de marzo y en el que participaron bandas y artistas como Limp Bizkit, Maldita Vecindad, Los Auténticos Decadentes, Julieta Venegas y Batalla de Campeones.

Así, el Foro Sol de la Ciudad de México se llenó con lo mejor de la música latina e internacional, con géneros como pop, rock, metal, psicodelia y hip hop, al que asistieron cerca de 80 mil espectadores en su primer día del evento.

Y, al igual que cualquier festival de música, el espectáculo dejó múltiples fotografías y videos de las presentaciones musicales, mismas que se compartieron en redes sociales. Pero, como todo espectáculo, no pudieron faltar los memes.

Vive Latino 2022 memes (Foto: Twitter@ElMeroTuitero)

Entre los momentos más épicos y que serán recordados con una sonrisa fue el show de la banda norteamericana Limp Bizkit, pues más allá del set list que presentaron, lo que llamó más la atención en un primer momento fue el look de su vocalista Fred Durst, quien sorprendió al público no tanto por bailar al ritmo de La Chona, sino por aparecer con una peluca y un atuendo que fue fuente de creativos e ingeniosos memes.

Y es que su apariencia fue comparada, principalmente, con la del compositor mexicano Chico Che. Usuarios en redes sociales no desaprovecharon la oportunidad para compartir imágenes en las que se comparaba al intérprete de ¿Quién Pompó? con Fred Durst.

Vive Latino 2022 memes (Foto: Twitter@ElMeroTuitero)

Vive Latino 2022 memes (Foto: Twitter@SoyEvy_)

“Lo mejor del primer día del Vive Latino fue el homenaje de Limp Bizkit a Chico Che”, “Chico Che reencarnó en Fred Durst”, “Fred Durst se disfrazó de una versión de la tercera edad de Chico Che”, fueron algunos comentarios de los internautas. Pero esa no fue la única comparativa que se hizo, sino que también se le relacionó con el Doctor Chapatín.

Vive Latino 2022 memes (Foto: Twitter@ElMeroTuitero)

El bigote, el cabello y las gafas fueron razón suficiente para se creara este crossover entre el músico de 51 años y uno de los doctores más famosos de la televisión mexicana. “Impresionante el cosplay de Fred del Dr. Chapatín”, escribió uno de los asistentes. Aunque también hubo algunos que lo compararon con otro personaje de El Chavo del 8: Jaimito el Cartero.

Vive Latino 2022 memes (Foto: Twitter@Menikmati)

Otra temática de los memes fue el “ambiente familiar” y la brechea generacional que se generó en el festival. Los más jóvenes compartieron su experiencia estando entre generaciones más grandes que ellos. Para ello recurrieron a Los Simpson para hacer el meme respectivo. “Este Vive Latino huele como a la chaqueta de Otto” fue la frase que resumió lo que se respiraba en el aire del evento.

Vive Latino 2022 memes (Foto: Twitter@SimpsonitoMX)

Vive Latino 2022 memes (Foto: Twitter@Fridabarrbosa)

Vive Latino 2022 memes (Foto: Twitter@morrisonchristo)

Vive Latino 2022 memes (Foto: Twitter@HugoValensi)

Y, como no podía faltar, también surgieron los memes de aquellos desafortunados que no pudieron asistir al Vive Latino y se perdieron de la presentación de sus artistas favoritos, pues no les quedó de otra más que “disfrutarlo” desde la comodidad de sus hogares, acompañados de Susana Distancia.

Aunque también hubo aquellos que no pudieron contener su emoción y la convirtieron, de igual manera, en memes.

Vive Latino 2022 memes (Foto: Twitter@chinosmanssj)

Vive Latino 2022 memes (Foto: Twitter@MXFussion)

Vive Latino 2022 memes (Foto: Twitter@Mowgli420)

SEGUIR LEYENDO: