Eiza González reveló aún tener deseos de protagonizar a María Félix en película

La hollywoodense no pierde la esperanza de realizar la cinta que revele la historia de María Félix@eizagonzalez / @mariafelixofficial

Luego de que se haya confirmado hace un par de días la interpretación de Sandra Echeverría como María Bonita, en la bioserie que Televisa Univisión está preparando para los espectadores, Eiza González, actriz mexicana constató que no dejará pasar la oportunidad de protagonizar a María Félix, La Doña para así llevarla a la pantalla grande.

“Me enorgullecen muchísimo las historias de las mujeres latinas, no nada más quiero contar la vida de María Félix, quiero contar la vida de muchas mujeres que nos han abierto las puertas y que gracias a ellas, que realmente mucha gente no tiene oportunidad de saber más de ellas, que la gente sepa más de lo que es la mujer mexicana, la mujer latina y ¿por qué no utilizar estas plataformas que tenemos como inmigrantes o como latinos para poder abrir más oportunidades?’’, confirmó en entrevista para el programa Ventaneando.

Previo a lo anterior se especuló sobre la interpretación de la actriz en en la posible cinta, ya que en enero de este año la artista evocó la esencia de la ya antes mencionada, pues sorprendió a sus 8 millones de followers en Instagram con la publicación de algunas fotografías que formaron parte de la edición de la revista Vogue en México y Latinoamérica. Para la sesión de imágenes Eiza se inspiró en la recordada diva del cine de oro.

La actriz de Hollywood no quita el dedo del renglón e insistió en protagonizar a "La Doña", constató en entrevista para Ventaneando

De tal forma, la actriz de Baby Driver no hizo comentarios ante la reciente polémica que se ha presentado por las autorizaciones de los familares para poder llevar a cabo un proyecto de María Bonita.

Asimismo, Eiza adelantó que tiene en sus planes llevar a diversos actores mexicanos a Hollywood, pues busca destacar en el mundo de la dirección y producción.

‘’Me siento muy orgullosa, quiero empezar a dirigir, quiero empezar a producir, quiero traer a gente de mi país a Estados Unidos y poder ayudar a gente porque creo que el mentorship is very important (la mentoría es muy importante) y no es muy consistente en nuestra cultura, entonces me gustaría hacerlo más”, comentó.

Además, la actriz de Hollywood pretendió en su faceta como productora asociada, junto con el cineasta Matthew Heineman proyectar la vida de la enigmática mujer que fue reconocida no sólo por su actuación y belleza, sino por su soberbia manera y su estilo sofisticado que muchos calificaron como petulante.

La actriz pretende llevar actores mexicanos a trabajar en el mundo cinematográfico en Estados Unidos (Foto: Instagram/@izafans_mx2)

El año pasado tanto la famosa como Luis Gerardo Méndez, fueron confirmados como parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, por lo que ambos podrán votar en la próxima entrega de premios. Ante tal hecho la artista detalló que “es increíble, poder ser parte de la Academia es surreal. Estoy Increíblemente agradecida con Dios y con mí país que me ha apoyado, porque no podría estar aquí sin el apoyo de mi país y de la gente que ha estado conmigo desde que empecé”.

A la fecha, la actriz mexicana protagonizó el filme de acción Ambulancia a lado de Jake Gyllenhaal con dirección de Michael Bay, en la cual interpretó a una atrevida mujer paramédico que se convierte en rehén de dos atracadores de un banco, tema que le recodó a su padre el cual falleció en un accidente víal hace 20 años.

“No nada más eso, mi madre, mucha gente no lo sabe, pero mi mamá es médico, fue a la UNAM y es dentista, entonces son como mil cosas que completamente son una influencia gigantesca en el proceso de crecimiento y proceso de crear un proyecto (…) Yo me preparé como cuatro meses con médicos, enfermeras, cirujanos, estaba en una ambulancia para saber qué hacer en esas circunstancias” contó.

SEGUIR LEYENDO: