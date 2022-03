Cirugía y botox: los procedimientos a los que Julión Álvarez se sometería para verse mejor

El cantante de género regional mexicano confesó que después de ver su físico en una fotografía tiene el propósito de bajar de peso sometiéndose a una cirugía e incluso utilizar botox.

Julión Álvarez, cantante del género regional mexicano acudió a la CDMX por motivo de la grabación para su más reciente tema Pa’ que se me quite aunado del interprete Luis R. Rodríguez, filme que se llevó a cabo en la Colonia Roma.

Pues luego de que pospuso sus conciertos por la pandemia derivada del virus COVID-19, el intérprete de Te Hubieras Ido Antes, regresó a los escenarios y con él nuevos cambios tanto en su música como en su físico, ya que en un encuentro de prensa confesó:

“Nos tomamos una foto y todos nos vemos bien panzones, entonces dijimos ‘a hacer ejercicio, de aquí al día del padre a ver quién baja más’, y yo hasta ahí voy perdiendo, y no kilos”

Consideró en una entrevista que sería buena opción someterse a una cirugía (Foto: Instagram/@julionfansalvarez)

Tras ser cuestionado por un reportero sobre la posibilidad de someterse a una cirugía como en algún momento el cantante Julio Preciado lo hizo, el chiapaneco afirmó que podría realizarse un cambio de este tipo, ya que a la fecha su metabolismo ha cambiado.

“Sí lo he pensado, porque a los 33 años hacía dieta y bajaba, ahora hago dieta y no bajo, el metabolismo sí cambió un poquito, ya no es lo mismo”, afirmó.

Tampoco descartó la opción de utilizar Botox como procedimiento estético, dado que así lo han hecho celebridades tales como Barbara Mori y la mejor conocida como Lucerito, La novia de América, pues subrayó que también ha pensado en ponerse un poco de la neurotoxina para así mejorar su apariencia.

El cantante mexicano Julio César Álvarez Montelongo, ""Julión Álvarez"", participó en un dueto con Luis R. Rodríguez (México). EFE/José Méndez/Archivo

Asimismo, el cantante Luis R. contó cómo fue que surgió la idea de su último tema a dueto, pues detalló que le propuso a Julión la canción a las 3 de la mañana luego de llegar a Hermosillo, “Le digo, compa Julión esta canción nos queda, bueno le queda a usted para grabarla a dueto” a lo que el Rey de la taquilla contestó “Esta perr*, hay que grabarla”.

El famoso cantante chiapaneco reiteró que la composición “Es una fusión de dos generaciones en la música en cuestión al público y eso también se me hizo atractivo. A todo el público de Julión le vamos a presentar artistas nuevos”.

Con características del manejo de guitarras de Luis y el sonido norteño de Julión, la canción habla de cómo un hombre pierde al amor de su vida por serle infiel, experiencia que ambos han pasado.

Recientemente, el vocalista festejó sus 15 años de carrera profesional con una emotiva misa acompañado de su madre María Felicitas Montelongo, pues relató que se encontró muy feliz y bendecido a pesar de las adversidades.

“Yo me siento muy afortunado y bendecido por todo lo que me ha tocado vivir, por todo lo que me ha permitido lograr ahora que vivo en familia, con mis hijas, con María Isabel, con María Julia, mi esposa”, comentó.

Julión Álavarez en la misa que tuvo el día de hoy por sus 15 años

Pues a pesar de las dificultades que presentó recientemente con las autoridades de Estados Unidos ya que fue señalado por presunto lavado de dinero, lo que lo mantiene sin entrar al país en cuestión, el chiapaneco se mostró feliz y emocionado pues espera obtener una resolución favorable ante esta situación.

De tal manera el intérprete anunció que al no tener las herramientas por los diversos contratiempos presentados, no sería momento para escribir o realizar una serie, la cual ya tuvo pensando desde tiempo atrás, sin embargo, adelantó que sigue en mente luego de que los señalamientos se resuelvan.

