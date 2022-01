Julión Álvarez sufrió hackeo de WhatsApp

Su nombre real es Julio César Álvarez Montelongo (Foto: Instagram/@julionfansalvarez)

Julión Álvarez se unió a la lista de celebridades que sufrieron algún tipo de atentado a su privacidad digital. Por medio de un comunicado de prensa, el equipo de trabajo del famoso cantante informó que fue víctima de un hackeo en su celular y que su red social WhatsApp por el momento se encuentra a disposición de terceros.

En el mensaje se lee: “Se les informa que el WhatsApp de Julión Álvarez fue hackeado, por lo que, por favor no vayan a abrir ningún mensaje de su número y menos caer en alguna trampa”, escribieron sus representantes en la cuenta que por el momento sirve como su medio oficial en Instagram.

El mensaje concluyó con la leyenda “Precaución” y con muchos signos de admiración, con el objetivo de que nadie sea víctima de tal situación, recordando en que en meses anteriores se ha hecho popular este tipo de invasión a la privacidad que normalmente tiene como objetivo solicitar dinero a contactos guardados o incluso extorsionar a familiares directos que estén registrados como “mamá y papá”.

Con esta foto anunciarón la noticia (Foto: Instagram/@lospasosdejulion)

Después de contestar a comentarios directos en la misma publicación se dio a entender que lograron tener acceso a su teléfono completo, incluyendo otras redes sociales, correos, mensajes de texto o sus fotografías almacenadas en alguna “nube” digital y no se descarta la posibilidad de que traten de estafarlo con cualquier tipo de información sensible que lleguen a encontrar de él.

Es importante mencionar que hasta el momento no hay más información sobre el hackeo del que fue víctima el artista de 38 años de edad, pues en el mensaje sólo se pide no caer en ningún tipo de trato pero sí le han hecho llegar mensajes de apoyo y alguna que otra burla sobre la situación:

Julión Álvarez es un popular cantante de música folklórica en México y Estados Unidos.

“Que mala onda que cualquier persona con acceso a una compu pueda lograr este tipo de cosas”, “La delincuencia cibernética está afectando a todos, ahora incluso a los artistas como mi querido Julión”, “Iniciando el año con esta terrible noticia que sin duda puede traerte más problemas a futuro”, “Siento que esta red social ya no es para nada segura por eso yo me cambié a Telegram, te recomiendo lo mismo”, le escribieron sus seguidores en redes sociales.

Una ola de comediantes e influencers aprovecharon la situación para bromear con el cantante de éxitos como El Color De Tus Ojos, No Elegí Conocerte o La Sinvergüenza y tratar de hacer un poco más ligera la situación:

“¿Me estás diciendo que las fotos que me pediste y te mandé con la extensión de mi personalidad en su máxima expresión no eran para ti?”, escribió el famoso youtuber El Escorpión Dorado. Mau Nieto quien recientemente participó en LOL: Last One Laughing México temporada 3 también bromeó: " Con razón nunca me has escrito”.

Así reacionaron celebridades ante la noticia (Foto: Instagram/@lospasosdejulion)

En semanas anteriores Julión Álvarez fue cuestionado en diversos medios de comunicación sobre los artistas relacionados al crimen organizado en el libro Emma y las otras señoras de narco de la afamada periodista mexicana, Anabel Hernández.

“Yo estoy totalmente en contra (de sacar cosas del pasado). Ya lo que pasó, pasó. Si fue o no fue, los hombres no tenemos memoria y si ya no están menos [...] Yo creo que entre colegas, ojalá nos sumemos al apoyo de ellas porque se me hace una injusticia. Y yo que lo he vivido, una nota, un chisme, un el que se dice, eso al gobierno americano si le llama la atención y por el simple hecho de ser mencionado caemos en esa lista,en la que estoy yo”, explicó el artista originario de Chiapas en los premios los “25 años de Bandamax”.

