Qué dijo Alicia Villarreal sobre su supuesta separación de Cruz Martínez

(Captura: @mtzcruz/Instagram)

Una vez más, Alicia Villarreal y Cruz Martínez están envueltos en la polémica debido a especulaciones sobre una supuesta separación en puerta. Sin embargo, todo parece indicar que sólo se trata de rumores que ya llegaron a oídos de la cantante, quien hizo frente contando cómo ha sido su experiencia en pareja durante los últimos meses.

La intérprete de grandes éxitos como Te quedó grande la yegua, Te aprovechas, Insensible de ti, Yo sin tu amor y Ay! papacito concedió una breve entrevista para el programa Hoy tras su llegada al aeropuerto. Sin detenerse, respondió a los cuestionamientos que señalan podría estar a punto de terminar su matrimonio de casi 20 años con el músico y productor de ascendencia mexicana, Cruz Martínez.

Frente a las cámaras del matutino, Alicia Villarreal dejó entrever que tanto ella como su esposo no se encuentran atravesando por una separación y notablemente sorprendida por las especulaciones aseguró que no sabe de dónde surgieron, pues su familia se encuentra estable aunque no negó que han atravesado por momentos difíciles.

La cantante ha expresado que le gustaría ser interpretada por Angelique Boyer. (Captura: @lavillarrealmx/Instagram)

“¡Ay, qué cosas!, pero no se preocupen. En todo el matrimonio se viven cosas diferentes y yo creo que cuando tienes una familia, un compromiso, una responsabilidad y mucho amor, pues entonces fueran muchas cosas, pero la verdad a veces no sabemos por qué hablan o por qué se dice”, declaró.

La intérprete de 50 años mencionó que, como cualquier relación en pareja y familiar, han pasado por muchas cosas durante el tiempo que han estado juntos, pero recientemente tuvieron que permanecer separados por aproximadamente un mes debido a que el integrante de Kumbia Kings estuvo de viaje por Bolivia.

Otro factor que pudo haber influido en los rumores sobre su matrimonio fue que también sufrieron la pérdida de algunas personas cercanas debido a contagios de COVID-19. Además de ello, La güerita consentida explicó que no siempre pueden viajar o estar juntos todo el tiempo, pues frecuentemente sus proyectos profesionales no coinciden.

El productor se encuentra de gira con "Kumbia Kings", el grupo que alcanzó la fama hace varios años con canciones como "Fuego" y "Mi dulce niña" (Captura: @mtzcruz/Instagram)

“Los dos hemos estado trabajando mucho, quizás sea eso. No podemos andar juntos para todas partes a veces, a veces él se tiene que quedar con los chicos, a veces yo me tengo que quedar con los chicos [...] hemos pasado momentos muy difíciles también con la familia que ha fallecido, entonces no sé”, agregó.

Los rumores surgieron hace varias semanas y Alicia Villarreal ha sido la única que ha hablado al respecto. Durante un encuentro con los medios, Cruz Martínez no quiso responder a los cuestionamientos debido a que la conferencia de prensa que estaba dando giraba en torno al tan esperado regreso de Kumbia Kings y sólo se limitó a pedir que la pregunta fuera contestada por quien dio a conocer la información.

Cabe recordad que antes de unir su vida en matrimonio con el productor musical, la cantante mexicana estuvo casada por alrededor de tres años con el actor Arturo Carmona, con quien procreó a su primogénita Melanie Aidée. No fue hasta 2003 cuando se casó con Cruz Martínez y juntos tienen dos hijos: Felix Estéfano y Cruz Ángelo.

Arturo Carmona junto a su hija Melanie, quien guarda un gran parecido con su mamá (IG: arturo.carmona)

Por otro lado, la intérprete de Soy tu mujer compartió detalles de su serie autobiográfica que está preparando. Explicó que el principal motivo por el que decidió hacer el programa es compartir su experiencia como una de las mujeres más exitosas en la industria bajo el regional mexicano.

“Quiero mostrar a la Alicia Villarreal de los inicios, lo que vive una mujer jovencita en una industria que es de hombres, dominada por hombres, y que la voz de la mujer a veces es un poco difícil que se escuché”, agregó para el matutino.

