Tundieron a Claudia Martín por subirse al metro y decir que nadie la reconoció

Claudia Martín acudió a varios sitios de la CDMX para estudiar su papel (Fotos: IG @ claudia3martin/Cuartoscuro)

Claudia Martín ha destacado en la televisión mexicana por participar en varios melodramas como Fuego Ardiente o Sin tu mirada, no obstante, recientemente su carrera ha despegado aún más tras ser parte del elenco de la nueva versión de Los Ricos también lloran.

Ante esto, la actriz decidió realizar un viaje en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la Ciudad de México como parte de la preparación del papel de Mariana Villareal, personaje que interpreta en dicha telenovela. Pero, tras sorprenderse porque nadie la reconoció, los internautas arremetieron contra ella.

Todo comenzó con una entrevista para TVyNovelas, donde la artista habló sobre su nuevo protagónico y señaló que era un proyecto lleno de retos, pero que estaba feliz de asumirlos porque se sentía cobijada por su equipo.

Cabe señalar que Mariana en Los ricos también lloran (2022) es una versión moderna de la típica “mujer humilde y valiente” que tras haber terminado desamparada y solitaria, por giros del destino llega a la vida de una adinerada familia.

Claudia Martín comparte pantalla con Sebastián Rulli durante esta nueva versión de la telenovela (Foto: Instagram@claudia3martin)

La primera versión fue realizada en 1979 para Televisa y Veronica Castro fue la actriz principal; en cuanto al remake, este se hizo en 1995 bajo el nombre de María la del barrio, protagonizado por Thalía y Fernando Colunga.

Por estos antecedentes y debido a que esta telenovela ha quedado en la memoria de la población mexicana, Claudia Martín sintió gran presión al momento de ser elegida para ese personaje. Por ello, decidió hacer todo lo posible y recorrer la capital del país en transporte público.

“Me subí a la línea rosa y estuve recorriendo varias estaciones”, comenzó a decir y tras la pregunta sobre si había si la habían reconocido ella señaló: “Nadie. Es que uno va con el cubrebocas y además, pienso que todas las personas van en el metro concentradas en su viaje; leyendo en el celular, con sus hijos, entonces cada quien está en su viaje”, dijo.

La actriz mencionó que en esa ocasión acudió no sólo a la Línea 1 del metro, sino que hizo un tour por mercados al centro de la Ciudad y como su personaje es devoto de San Judas Tadeo, visitó el templo para identificarse con él.

Verónica Castro realizó la primera versión de "Los ricos también lloran" y ahora Claudia Martín tomó el protagónico (Fotos: Televisa // IG@claudia3martin)

“Al templo nunca (había ido), pero a los mercados sí, muchas veces. Fue muy lindo porque le pedí a San Judas por el proyecto y que nos cuidara a todos. Hice un tour por Santa María la Ribera, que es donde ella vive (Mariana), hice mis viajes en el metro y anduve de aquí para allá”, sentenció.

Sin embargo, tras estas declaraciones, la actriz rápidamente se hizo viral en redes sociales y algunos cibernautas no tardaron en hacer algunos comentarios irónicos respecto su visita al metro sin ser identificada por los usuarios.

“También me ha pasado, sorprendentemente”, “yo me subí por años pasando desapercibida”, “ja,ja,ja tampoco la conozco”, “se subió a Twitter y tampoco nadie la reconoció”, “me pasa todos los días que voy a la oficina”, fueron algunas de las menciones que abundaron en internet.

Pero algunos conocedores de la televisión mexicana salieron a la defensa de la artista y recordaron quien era para aquellos internautas de Twitter que también la desconocieron.

“Les presento a la hermosura oaxaqueña Claudia Martín. Es una excelente actriz y es muy buena onda, no solo es bella por fuera sino también por dentro”, “quien no la conoce, consuman más producto mexicano, gente”, señalaron usuarios de esta red social.

