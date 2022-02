Vecinos: cuándo y a qué hora se estrena la temporada marcada por la ausencia de Octavio Ocaña

Elias Solorio reveló la fecha de estreno de las nuevas temporadas de Vecinos. (Video: Instagram/@vecinosoficial)

La temporada 12 de Vecinos llegará a la televisión el próximo 27 de marzo a través del canal Las Estrellas y ocupará el horario de las 19:30 horas, será parte de la barra de Televisa conocida como Domingos de sofá.

La ausencia que en definitiva marcó el rodaje de esta edición fue la de Octavio Ocaña, quien le dio vida al entrañable Benito Rivers desde los siete años hasta su repentina y violenta muerte el 29 de octubre de 2021. Aunque el joven dejó por un tiempo su labor de actuación para perseguir su sueño de ser futbolista, regresó ya como adolescente para darle continuidad a la historia de su personaje en 2017.

Cabe señalar que otro actor de Vecinos quien ya falleció fue Polo Ortín (Foto: Instagram/@vecinosoficial)

En cuanto a Rivers, se sabe que el joven tendrá presencia en toda la serie mediante mensajes de texto bajo el argumento de que emprendió un gran viaje. Uno de los hechos más importantes de Benito Rivers fue que al final de la temporada 11, comenzó a vivir con su novia dentro de la serie. La actriz quien interpreta a Liz se llama Talitha Becker.

Aunque el 27 de marzo sólo se estrenarán los capítulos de la edición 12, el rodaje de la temporada 13 también ya está concluido y probablemente comenzará su transmisión en la segunda mitad del año. Cabe señalar que el pasado 7 de febrero, la familia de Ocaña recorrió las instalaciones del foro donde se filma Vecinos.

Durante el rodaje, el productor de la emisión invitó a la familia Pérez Ocaña a visitar el set de grabaciones de la serie (Foto: Instagram@berthaocaa)

La encargada de preguntarle al productor de Vecinos sobre la fecha de estreno fue Mayrín Villanueva, la actriz cuestionó a Elías Solorio en el set de la serie y el momento de la espontánea respuesta quedó grabado en una historia temporal de su cuenta oficial de Instagram.

El pasado 31 de diciembre, Darío Ripoll y Lalo España mostraron algunas fotografías desde el set de grabación de Vecinos, esta serie humorística sigue en transmisión desde el 2005, continuará en 2022 y fue creada por Eugenio Derbez.

La ausencia de Octavio Ocaña marcó el rodaje de estas temporadas (Foto: Instagram/@octavioocaa)

“!Todo listo para arrancar las nuevas temporadas de Vecinos 12 y 13 con sentimientos encontrados, pero muy agradecido por este proyecto que me ha dado tanto!… Mil gracias familia por todo su cariño y apoyo durante estos 16 años”, escribió Ripoll en una publicación de Instagram.

En las imágenes, Darío Ripoll se tomó una selfie junto a Mayrín Villanueva, mientras que Lalo España compartió algunas fotografías del elenco de Vecinos mientras el equipo de producción preparaba el set de filmación y daba instrucciones a los actores.

De esta forma, desde que comenzó el rodaje, Bono y el resto de los integrantes del elenco tuvieron que aprender a vivir sin las ocurrencias del papel realizado por Octavio Ocaña, quien ya no era ese niño que cautivó al mundo, pero sí un joven que estaba listo para improvisar y ser el corazón de la serie - en palabras de varios de sus colegas-.

Villanueva y Darío Ripoll en el foro de Vecinos (Foto: Instagram/@darioripollh)

A finales de enero, Verania Luken, una de las actrices de esta serie humorística, realizó una dinámica en su cuenta de Instagram para responder preguntas de los fans, uno de ellos la cuestionó por las grabaciones de Vecinos y en ese momento mencionó que el elenco de la producción “todavía sentía” la presencia de Ocaña:

“Pues vamos avanzado, mis compañeros no me dejarán mentir, yo siento muy fuerte a Octavio en el set, en las grabaciones, en el foro”, dijo la joven. La actriz Verania no aclaró si la presencia de su fallecido colega se estaba “manifestando” con algún suceso paranormal, por lo que la sensación de Ocaña en el estudio podría entenderse como la motivación de los actores ante el constante recordatorio de su pérdida.

