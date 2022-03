“Hay que cuestionarnos”: Natalia Téllez se enfrentó a Mariana Seoane tras hablar de la “caballerosidad”

Natalia Tellez y Mariana Seoane platicaron sobre roles de género (Foto: IG @netasdivinastv)

Tras dar a luz, Natalia Téllez reapareció en Netas Divinas y la joven conductora no se quedó callada al momento en que Mariana Seoane, quien fue invitada a la emisión en cuestión, comenzó a hablar sobre su postura respecto a la actitud que las mujeres deben tener durante las primeras citas románticas con una nueva persona.

Todo comenzó cuando la cantante de Me equivoqué remarcó que al salir con un hombre ella esperaba que fuera él quien tuviera la iniciativa de pagar la cuenta.

“A mí me gusta eso y respeto a quien no le gusta, no es porque yo no pueda pagar mi parte. Me parece que es parte del cortejo, me parece que es parte del rollo y la conquista. Yo creo que sí hay roles padres, que te abra la puerta del coche a mí si me gusta. Hay cosas que no me parecen que tengan nada que ver con la igualdad”, dijo.

Ante esto, Natalia Téllez tuvo una postura distinta y remarcó que era muy importante reflexionar sobre todas las percepciones con las que han educado a las mujeres a lo largo de las generaciones.

Natalia Tellez y Mariana Seoane platicaron sobre roles de género (Foto: IG @netasdivinastv)

“Es muy respetable y cada quién lleva su vida y sus preceptos como considera. Yo creo que a veces lo que sirve es cuestionar lo que se viene haciendo desde hace mucho en cuestiones de género porque nos vamos dando cuenta que las cosas que son un símbolo de caballerosidad todo tiene un peso y un contenido social”, explicó.

En este sentido, la conductora ahondó en que su argumento iba relacionado con el concepto de “deconstruir”, en el sentido de repensar lo aprendido.

“No significa que no lo hagas, además eres una mujer independiente, es decir en tu caso si alguien te invita a una cena no significa que tú no te la puedes pagar, pero en el caso de muchas mujeres sí y por eso muchas mujeres tienen que aprender a ser independientes y no esperar que les paguen la cena”.

En este punto, Seoane intervino para señalar que ella se refería al momento del “cortejo” y le preguntó a Natalia que si un día su hija le dijera que no quiere que alguien la invite o al contrario, que se sienta halagada porque pagan la cuenta por ella, qué diría al respecto la presentadora ya en el papel de mamá.

Natalia Tellez habló sobre la deconstrucción en Netas Divinas (Foto: IG @netasdivinastv)

“Estaría muy orgullosa”, comenzó a responder Téllez a ambas preguntas y continuó: “Yo de lo que estoy hablando es de cuestionar los símbolos de romanticismo, de género porque ahí se puede escarbar si hay un significado que sea congruente con tus valores o no”.

Inmediatamente, Paola Rojas tomó la palabra y remató al comentar que, en todo caso, el tema debería girar en torno a que nunca se entienda que el “que paga manda”.

Asimismo, Natalia le contestó a su amiga, ya que tampoco concordó mucho con este punto y añadió que de una u otra forma, quien pagara siempre tendría una posición de poder sobre la otra persona.

“No es una cuestión de que nunca te inviten, pero el dinero si tiene una connotación”, replicó.

Erika Buenfil, que también estaba en el programa, expresó que ella era una jefa de familia, era feliz, autónoma, además de que ella solía invitarse sola al cine. Así, en tono de broma concluyó: “No le quito el mérito a los hombres, pero alguien invíteme a cenar”.

SEGUIR LEYENDO