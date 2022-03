Compararon a Facundo con Leonardo DiCaprio tras mostrar video cuando era joven y tenía cabello

Se burlaron de Facundo tras mostrarse con cabello cuando era joven

Facundo se ha caracterizado a lo largo de los años por su humor ácido que le ha permitido estar en múltiples programas televisivos e, incluso, cubriendo eventos de grandes magnitudes como copas mundiales de fútbol. Pero en esta ocasión, el artista de Incógnito compartió un video de cuando era joven y fue comparado con un actor estadounidense.

Fue desde su cuenta de youtube, donde el conductor de Turnocturno mostró una de sus primeras etapas en la pantalla chica por ahí de 1998, cuando participaba en el programa Chavoz de la cadena Telehit.

“Cuando tenía cabello y daba el horóscopo”, colocó Esteban Facundo Gómez, nombre real del artista, en la descripción del video.

En el audiovisual de 30 segundos se puede ver al comediante con una túnica azul, el cabello rubio hasta la frente y con una seriedad actuada que se volvía cómica decir las predicciones astrológicas para los signos del zodiaco.

Compararon a Facundo de joven con Leonardo DiCaprio (Fotos: Capturas de pantalla/ Titanic/YT FAcundo)

“Piscis, con cuidado, te están bajando a tu novia. Leo, ya no comas más garnachas, el chorrillo no es porque tienes bichos, es porque siempre vas a las mismas quecas. Aries, pilas, la alarma que se oye es la de tu coche, baja y ve lo que pasa”, se escucha decir a Facundo mientras nieve falsa le cae en el cuerpo.

Ante esto los usuarios rápidamente reaccionaron y, debido a su antiguo estilo, no tardaron en compararlo con uno de los más reconocidos actores estadounidenses.

“Eres la competencia de Leonardo DiCaprio”, mencionó un cibernauta.

Pero las risas no pararon ahí, ya que otros señalaron que Facundo se parecía a la versión mexicana de Macaulay Culkin, el protagonista de las películas Mi pobre angelito. Otros internautas aprovecharon para decir que el ex participante de Big Brother VIP también le daba un parecido al astrólogo Walter Mercado.

También aprovecharon para comparar al comediante con Walter Mercado (Foto: EFE/Giorgio Viera)

Asimismo, algo que no pasó desapercibido fue que actualmente el comediante está rapado, por lo que las ironías respecto a esta situación tampoco pudieron faltar.

“Oh no, parece que ese polvo blanco que simula nieve, le generó una calvicie permanente”, “no ma güey si te pones peluca y recreas este momento nadie se dará cuenta que pasaron muchos años”, “Mi pregunta es, por qué se quedó calvo si tenía buen cabello además ni frentón estaba, Ah y síganme si ven este comentario perros”, fueron menciones que recibió Facundo tras compartir este recuerdo.

Cabe recordar que recientemente, el conductor de Mi pareja puede confesó que vivir en medio del ojo público no siempre ha sido sencillo para él. A través de una dinámica de preguntas desde su cuenta de Instagram, el actor habló sobre las implicaciones de ser una celebridad y ahondó en que todo tiene su lado bueno, pues el ser reconocido en la calle en ocasiones le trae ciertas ventajas. No obstante, añadió que hay ciertos detalles que le incomoda realizar.

El comediante ha resaltado por su estilo ácido (Foto: IG facufacundo)

“Ser famoso tiene sus ventajas, como que te pare un policía y sea de: ‘ah, perdón, no vi que era usted’, pero tiene unas cosas de huev* como tomarse fotos, que me da mucha huev* además de que no sé sonreír y mandar saludos es lo peor que me puede pasar”, expresó.

Asimismo, aprovechó para platicar sobre su cambio de televisora, pues sus seguidores lo cuestionaron sobre cuánto dinero le ofreció TV Azteca para que abandonara Televisa.

“Nada, porque yo no me fui de Televisa a TV Azteca, me fui de Televisa a Fox y luego a Tv Azteca. Maldita sea, soy un pobre jodid*”, contó a sus seguidores de esta plataforma digital.

