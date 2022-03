Ludwika Paleta compartió mensaje por el 8M: “Ser mujer no es fácil”

Ludwika Paleta compartió una reflexión a forma de manifestación este 8 de marzo con motivo del Día Internacional de la Mujer (Foto: Instagram/@ludwika_paleta)

Ludwika Paleta compartió en redes sociales una foto inédita de su hija para manifestarse en contra de la violencia hacia las mujeres. La actriz se expresó como homenaje al Día Internacional de las Mujeres y alentó a sus seguidores a tomar conciencia acerca del porqué se conmemora esta fecha.

A través de su cuenta de Instagram, Paleta publicó un mensaje donde expuso por qué ella decidió sumarse a las diferentes formas en que las mujeres se manifestaron este 8 de marzo. A pesar de que la actriz no suele compartir fotografías de sus hijos, acompañó su texto con una foto de su hija Bárbara.

La protagonista de Madre sólo hay dos expresó que se sumó a la lucha de las mujeres debido a que ella defiende que esta fecha no es para celebrar, sino para buscar un mejor futuro para ellas en México, país en el que viven con miedo de no regresar a sus casas.

La actriz compartió esta foto de su hija Bárbara (Foto: captura de pantalla/Instagram)

“Sin duda no es un día para celebrar. Ser mujer no es fácil en una sociedad diseñada por y para los hombres, mucho menos en nuestro país en donde todos los días las mujeres salimos a la calle con miedo a que nos pase algo y no regresemos a casa”, expresó en la primera parte de su mensaje.

Agregó que está consciente de sus privilegios y busca no ser irrespetuosa con sus palabras, pues con éstas quiere sumarse a las manifestaciones que luchan para que las mujeres gocen de los mismos derechos y oportunidades que los hombres.

“Nosotras, nuestras hermanas, nuestras madres, hijas, amigas… Quiero ser considerada y respetuosa desde mi propio privilegio Me siento afortunada y tengo, quizás, más oportunidades que otras mujeres pero escojo manifestarme porque soy mujer y quiero un mundo en donde hombres y mujeres tengamos los mismos derechos y oportunidades”

Asimismo, exaltó que las mujeres deben de desenvolverse en una ambiente donde no se vean amenazadas y puedan actuar sin miedo. También señaló que todas son libres de hacer lo que quieran con sus cuerpos, merecen respeto y no ser consideradas “el sexo débil”.

Bárbara es la única hija que tiene la actriz (@ludwika_paleta / Instagram)

“Un mundo donde nuestra voz sea escuchada, donde podamos salir a la calle y no sentirnos amenazadas e inseguras por ser ‘el sexo débil’. Ser respetadas y hacer lo que nosotras queramos con nuestros cuerpos. Decidir qué hacer y qué no hacer. Pero sí es un día para honrar”, continuó su mensaje.

Finalmente, enlistó algunos de los valores que cada una ha demostrado tener y dijo honrar a las mujeres que han sido parte de su vida, pues la han inspirado y hecho más fuerte. Cerró su mensaje compartiendo que esta lucha es por su hija, por todas y todos.

“Las mujeres somos fuertes, determinadas, valientes, resilientes, amorosas. Sabemos procurar, cuidar, crear, sentir profundo, defender con nuestra vida lo que más amamos. Honro hoy, la existencia de todas las mujeres que han cruzado mi camino y me han inspirado y hecho más fuerte. Por tu hija, por la mía. Por todxs nosotrxs”

Ludwika últimamente ha compartido mensajes en sus redes sociales con los que busca empoderar a la mujer este marzo, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer (Foto: Infobae/Karina Hernández)

Cientos de internautas comentaron su publicación, apoyando sus palabras y expresando las razones por las que ellas han decidido también sumarse a las manifestaciones de marzo.

Hace unos días Ludwika también se mostró a favor de mostrar cuerpos “reales” en redes sociales, es decir, sin filtros o modificaciones para lucir como los estereotipos marcan como algo estéticamente bien. Acompañado a su mensaje donde expone que sus embarazos y cuidados que le da a su cuerpo, compartió fotografías de su cuerpo sin editar.

