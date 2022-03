Gabriel Soto recibirá casi 2 millones de pesos tras ganar demanda por daño moral

El conductor recibirá dinero de la demanda ganó contra una revista (Fotos: @gabrielsoto)

Después de que Gabriel Soto emprendiera acciones legales en 2016 contra una famosa revista que compartió fotos de él con la actriz Marjorie de Sousa en donde se rumoraba que ambos tenían una relación, el galán de telenovelas finalmente recibirá el dinero ganado de la demanda.

De acuerdo con una entrevista compartida por TVyNovelas, el abogado Gustavo Herrera, representante de Soto informó cuál fue la sentencia del primer juicio.

“Hay que tener presente que hay dos demandas en contra de esa revista: la primera empezó hace prácticamente seis años y son seis números los que se están reclamando. Esta primera demanda fue la que, en agosto del año pasado, generó una jurisprudencia de la Suprema Corte por parte de Gabriel Soto; ahí se resolvió el derecho a la intimidad y se establece que debe respetarse la privacidad de las figuras públicas”, se lee.

En este sentido, el litigante ahondó que la Ley Federal de Derechos de Autor sanciona con el 40% de la venta de cada número de la revista.

“La demanda tiene dos prestaciones muy importantes: en primer lugar es el daño moral y apartir de ese daño viene el daño material consistente en el uso ilegal de la persona con fines de lucro o comerciales”, dijo Herrera.

El actor tomó acciones legales por daño moral en su contra (Fotos: @gabrielsoto / @irinabaeva)

Asimismo, el monto que TVNotas, medio demandado, deberá pagar al actor sería de 1 millón 800 mil pesos por el concepto de daño moral y el monto deberá cubrirse dentro del término de cinco días contados a partir de que la sentencia sea legalmente ejecutable.

No obstante, Herrera apuntó la posibilidad de que la revista optara por introducir un amparo tras la resolución final del juez.

“Probablemente quieran alargar su muerte e introduzcan un amparo contra esta sentencia que resolvió el daño moral a pagar. Si lo quieren hacer que lo hagan, pero se les va a negar y entonces sí, ya que se resuelva ese punto”, dijo.

Y es que en 2016, cuando se dieron a conocer dichas imágenes, Gabriel Soto estaba casado con Geraldine Bazan. En aquel entonces el actor salió a desmentir los hechos y en noviembre de 2021 ganó la demanda contra la revista de la editorial Notmusa por el uso ilegal de su imagen.

“Como figura pública no dejas de ser un ejemplo dependiendo lo que hagas, bueno o malo para la gente. Mi objetivo ha sido siempre la justicia, cuando algo no se me hace justo peleo hasta las últimas consecuencias y de las demandas que he puesto hemos marcado precedentes importantes”, explicó Soto para Efe en una entrevista reciente.

Irina y Gabriel demandaraon a Laura Bozzo por comentarios que hizo contra ellos (Foto: Instagram/@irinabaeva)

Pero esta no es la primera demanda que gana Gabriel Soto, ya que también emprendió acciones legales junto a su actual pareja Irina Vaeva contra Laura Bozzo, luego de que esta realizara comentarios sobre la culpabilidad de Baeva en la separación del actor con su ex esposa.

Pero por si esto fuera poco, en 2020 Soto fue víctima de la filtración de un video íntimo en redes sociales, que le generó impacto emocional y problemas familiares.

Esto lo llevó a ejercer la correspondiente denuncia impulsado por la recién aprobada Ley Olimpia en México que castiga como delito el divulgar, publicar, compartir y distribuir imágenes, videos o audio de contenido sexual de una persona adulta sin su consentimiento.

“No es fácil, quita mucho tiempo, energía y mucho dinero pero el daño que a mí me hicieron fue muchísimo y por eso vale la pena seguir luchando”, dijo el actor en fechas recientes.

