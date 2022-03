El apoyo a afectados del “Atlas vs Querétaro” llega a redes sociales: aquí los casos más virales

Supporters of Atlas fight with supporters of Queretaro during the Mexican Clausura tournament football match between Queretaro and Atlas at Corregidora stadium in Queretaro, Mexico on March 5, 2022. - A match between Mexican football clubs was called off March 5, 2022 after violence by opposing fans spilled onto the field. The game between Queretaro and Atlas at La Corregidora stadium in the city of Queretaro -- the ninth round of the 2022 Clausura football tournament -- was in its 63rd minute when fights between opposing fans broke out. (Photo by EDUARDO GOMEZ / AFP)

El pasado 05 de marzo, el estadio Corregidora fue arena de una batalla campal entre las barras del Querétaro y del Atlas que ha dejado al menos a 22 heridos, de acuerdo con informes el Gobierno de Querétaro. Sin embargo, a pesar de que las redes sociales se han encargado de difundir imágenes y videos del violento escenario, algunos usuarios han ofrecido apoyo, orientación e incluso hasta sus domicilios a familiares de las víctimas y por ello se han vuelto viral rápidamente.

Si bien las redes sociales bajo algunas circunstancias han funcionado como plataformas que generan y permiten que malas acciones sean cometidas, en muchas otras sirven como un medio de comunicación donde muchas personas ofrecen ayuda en escenarios poco agradables, como lo ha sido ya el que para millones de personas es calificado como la “vergüenza nacional en la historia del fútbol mexicano”. Dentro de grupos de aficionados del Atlas en Facebook la ayuda ha llegado e incluso se ha convertido en un debate sobre hasta qué punto se debe ofrecer un tipo de ayuda particular.

Así fueron las muestras de apoyo (Foto: captura de pantalla Facebook)

“Hola excelente día, si alguien se encuentra fuera de Querétaro y requiere saber algo de algún familiar, con gusto lo apoyo, de igual manera si hay familiares de los afectados que estén por acá (Querétaro), tienen en mi casa un lugar para descansar, darse un baño, comer y recargar pila. Un abrazo fuerte a todos los afectados y los familiares.”, escribió Hayum Shamanic, una usuaria de Facebook que se ha hecho viral.

A pesar de ya tener un sinfín de comentarios donde se le ha mostrado agradecimiento por sus palabras y ayuda, también ha generado un debate digital por lo riesgoso que puede llegar a ser ofrecerle asilo a un desconocido bajo un contexto sociocultural como el que atraviesa México de manera general, donde las mujeres de manera constante están expuestas a sufrir algún tipo de violencia e incluso ser víctimas de feminicidios, ya que el país Azteca tiene un alto -y lamentable- índice ese sentido.

Los fans del fútbol han mostrado su apoyo (Foto: Captura de pantalla Twitter)

“Muy padre la ayuda, pero creo que hasta cierto punto es peligroso, nunca falta la persona con maldad”, “Que triste que no podamos ofrecer nuestro hogar porque nos puede ocurrir algo”, “Ten en cuenta que eres mujer y algo como esto puede ser una arma de doble filo, cuídate mucho”, “Se agradece pero no deberías exponerte a algo malo cuando existente tanta gente con malas intenciones afuera que pueden aprovecharse de que estás apoyando de corazón”, “Ten mucho cuidado, nunca falta el cerdo que trata de aprovecharse de algo así cuando eres mujer en un país mágico como México”, expresaron usuarios.

En otras plataformas con Twitter y TikTok donde han sido publicadas las fotografías y videos más explícitos de la situación, otros usuarios han argumentado que si no encuentran a algún familiar o amigo también pueden salir a las calles a buscarlos ya que existen algunos casos donde en la lista de personas hospitalizadas no se encuentran los nombres, por lo que se especula que aún hay personas que tal vez no fueron golpeadas de gravedad, pero sí pudieron haber sido robados o despojados de sus pertenencias.

Personas se golpean en la zona de butacas del estadio La Corregidora, dejando al menos 22 heridos en una trifulca cuando aficionados al fútbol irrumpieron en el campo durante un partido de primera división entre el Querétaro y el Atlas, campeón de la Liga MX, en Querétaro, México, el 5 de marzo de 2022. Imagen tomada el 5 de marzo de 2022. REUTERS/Victor Pichardo TPX IMÁGENES DEL DÍA. NO HAY REVENTA. SIN ARCHIVO

“A toda la gente que no se encuentre en Querétaro les ofrezco mi ayuda, puedo salir a localizar a sus familiares en algunos de los hospitales o si de plano no saben nada de ellos pueden mandarme fotografías y salimos algunos amigos y yo a buscar. Lo que se necesite estamos cerca de la zona”, expresó un usuario.

Corría el minuto 61, mientras los Rayados defendían la ligera ventaja de 0-1 que llevaban contra los Gallos Blancos, aficionados de éste último comenzaron discusión de manera verbal con los del equipo contrario; se presume que ésta habría sido la detonante de la trifulca.

