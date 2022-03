“Me dio su camisa para salir con bien”: aficionada del Atlas aseguró que desconocido del Querétaro la ayudó y ahora es viral en redes sociales

La historia es viral en redes sociales (Fotos: AFP/Twitter/@Bichiyal_12)

Las redes sociales se han convertido en una de las herramientas principales para hacer públicos testimonios de hechos que suceden fuera del mundo digital. En esta ocasión, una usuaria de Twitter compartió su historia en lo que fue el enfrentamiento de los aficionados de Querétaro y Atlas, que protagonizaron el sábado 5 de marzo, y que ha dado como resultado 22 personas hospitalizadas.

La joven no solo ha conmovido con su testimonio, sino también con el peculiar detalle que le “salvó la vida”: un desconocido le dio su playera del Querétaro para que los demás no notaran que era aficionada del Atlas. Con diversos tuits la usuaria @Bichiyal_12 narró cómo sucedió todo e incluso pidió que le ayudaran a volver viral la publicación para regresarle la prenda y darle las gracias ya que a pesar de que el pánico que vivió mientras sucedían los enfrentamientos campales la asustó, sí recuerda su rostro.

“Fue un día muy difícil, sigo en shock, jamás me imaginé tener que estar resguardada en un túnel con miedo a ser agredida, fue algo impresionante tener que correr mientras veías gente sangrando, niños llorando, familias huyendo, gente tirada mientras otro le pateaba la cabeza”, inició la narración de la joven que rápidamente ha obtenido miles de reacciones y comentarios donde le piden que dé más detalles sobre lo ocurrido en el estado de Querétaro.

Personas se golpean en la zona de butacas del estadio La Corregidora, dejando al menos 22 heridos en una trifulca cuando aficionados al fútbol irrumpieron en el campo durante un partido de primera división entre el Querétaro y el Atlas, campeón de la Liga MX, en Querétaro, México, el 5 de marzo de 2022. Imagen tomada el 5 de marzo de 2022. REUTERS/Victor Pichardo TPX IMÁGENES DEL DÍA. NO HAY REVENTA. SIN ARCHIVO

La historia que ha conmovido las redes sociales continuó con la denuncia de la joven hacia las acciones tomadas por un grupo de personas, de las cuales ya han comenzado a circular sus perfiles de Facebook en diversas plataformas digitales, asegurando que el deporte como el fútbol no es miedo, lágrimas y mucho menos sangre, palabras que han sido aplaudidas por los aficionados de dicho deporte que al menos en su jornada del domingo 6 de marzo se han quedado sin la oportunidad de asistir o ver otros partidos, en lo que se toman más acciones.

“Jamás a mis 20 años pensé vivir algo así, le doy gracias a dios poder haber salido bien dentro de lo que cabe, ese momento no se lo deseo a nadie. El fútbol no es esto, el fútbol no es lágrimas, el fútbol no es miedo y mucho menos sangre. Yo aún no logro regresar a casa pero me encuentro bien y a salvo, gracias a todos”, tuiteó.

La usuaria utilizó su cuenta para darle las gracias al joven desconocido, el cual con el intercambio de playeras no solo la ayudó a salir sin lesiones del enfrentamiento, sino que incluso la sorprendió de gran manera ya que la prenda presentaba autógrafos de integrantes del equipo de Querétaro y al ser algo tan valioso, en diversos sentidos, su acción ha generado en miles de usuarios un gran recibimiento que pretende dar con él para “colocarle rostro a su valentía”.

“Gracias al niño de Queretaro que me dio su camisa para poder salir del estadio con bien, espero de todo corazón dios te bendiga mucho. La camisa está autografiada, si llega a ver este tw (tuit) con gusto se la regreso. Es esta, al chavo lo recuerdo muy bien, ojalá llegue a el este tw (tuit)”, expresó en un “hilo” donde colocó la fotografía que evidenciaba su historia.

MEX7385. QUERÉTARO (MÉXICO), 05/03/2022.- Aficionados del Querétaro y aficionados del Atlas originaron un conato de pelea que terminó invadiendo la cancha, durante un juego correspondiente a la jornada 9 del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX del fútbol mexicano en el estadio Corregidora de la ciudad de Querétaro (México). EFE/Sebastián Laureano Miranda

El pasado 05 de marzo, el estadio Corregidora fue arena de una batalla campal entre las barras del Querétaro y del Atlas que ha dejado al menos a 22 heridos, de acuerdo con informes el Gobierno de Querétaro. Sin embargo, las redes sociales se han encargado de difundir imágenes y videos del violento escenario, así como de testigos, que podría contradecir lo dicho por las autoridades estatales y la Liga Mx.

