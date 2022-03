El ríspido momento en que Talina Fernández se quitó los puntos de su cirugía con pinzas de depilar

Talina Fernández se sometió a una cirugía para removerse un lunar (Foto: @talinafernandezoficial/ Instagram)

Talina Fernández se ha consolidado como una de las artistas más importantes en México, pues con 52 años de carrera artística se ganó el cariño del público. Sin embargo, en fechas recientes tuvo que someterse a una cirugía debido a un lunar que se encontró a la altura de la espinilla y el cual le recomendaron quitarse para no tener mayores complicaciones en un futuro.

Pero no todo salió de la mejor manera durante la recuperación, ya que la artista contó para TVyNovelas que debido a complicaciones de tiempo no podía acudir al médico para removerse los puntos y, en un acto desesperado, lo hizo por cuenta propia.

“Tenía que ir a Mérida, la dermatóloga no me podía quitar los puntos por una u otra cosa y me los quité yo. Fue con una pinza de depilar, que era lo que tenía a la mano, me los volé y ya. se veía normal, increíble porque ya había cerrado. Ustedes saben que yo no son quejinche”,explicó para dicho medio.

La actriz vio manchado su pantalón de sangre y fue directo a emergencias (Foto: Instagram/@talinafernandezoficial)

No obstante, Talina confesó que después la situación se complicó, ya que, durante el viaje se estaba preparando para regresar a la Ciudad de México cuando algo muy extraño aconteció.

De pronto veo a una mujer con un trapeador y le pregunto: “¿Cómo está, mamacita? ¿Qué hace?” Y me dice: “Aquí estoy limpiando la sangre...”. Y yo: “¡Ay, qué barbaridad!, ¿pues de quién?” Y que me veo los jeans pintados de rojo en el área de la pierna, en la herida.

Debido a esto, Talina Fernández tuvo que dirigirse de emergencia a una clínica para que un doctor pudiera sanarle la herida.

Respecto a como encontró el lunar que le removieron, la presentadora destacó que fue gracias a su novio, quien se lo tocó y le preguntó qué era eso. Así, cuando ella se lo vio, se percató de que era “horrible” y se espantó.

“Nada, no me dolía nada. Me lo operaron y quedó bien, hasta que me quité los puntos”, ahondó.

Y es que a inicios de 2022, Fernández confesó que decidió darle una nueva oportunidad al amor y comenzar un romance con un admirador.

Debido a complicaciones, Talina no pudo ver a la dermatóloga y decidió removerse los puntos por sí sola (Foto: Captura de Pantalla @Talina Fernandez en Youtube )

Después de haberse divorciado por última vez hace siete años, Talina Fernández reveló que de nuevo tiene pareja, una persona que conoció gracias a que el 31 de diciembre de 2021 salió a hacer las compras para la cena de ese día.

La periodista recordó para la sección Trapitos al sol del matutino Sale el Sol que mientras estaba en un supermercado, una mujer se le acercó para decirle que uno de sus familiares estaba interesado en ella, por lo que no dudó e invitarlos a salir.

“Iba yo el 31 de diciembre con mi nieta María a comprar los ingredientes de la cena… y carrito con carrito una güera divina me dice ‘tengo un tío que quiere contigo’… (le respondí) ‘¡no me digas!, ¿y cómo se llama?’… José Manuel, ya no digo el apellido, entonces le digo ‘pues los invito a tomar un café el lunes’”, reveló Fernández.

Pero no todo fue tan sencillo al principio, ya que la sobrina de José Manuel tuvo un accidente que la obligó a buscar posponer el encuentro, pero Talina estaba decidida.

“El lunes habla ella y dice: ‘No puedo ir, se me rompió una mano… ¿quieres que pospongamos?’, (le dije) ‘¿para qué?, ya estamos grandes, podemos vernos a solas’”, contó la artista.

