Talina Fernández se tatuó por primera vez a sus 76 años en su programa en vivo

Talina Fernández se tatuó una carita feliz durante un programa en vivo. (Foto: @talinafernandezoficial/ Instagram)

La presentadora, periodista y productora Talina Fernández no deja de sorprender al público, pues esta vez decidió marcar su piel para siempre con un bello recordatorio.

Fue durante una sección de bienestar conducido por la biohacker Cecilia de los Ríos en el programa matutino Sale el sol que la ex conductora de Mujeres, mujeres y algo más decidió tatuarse con el artista Pablo Díaz.

Debido a que era la primera vez que grababa algo en su piel, la famosa conductora se encontraba nerviosa, pero de buen humor. “¡Tráiganme a la ambulancia, que la tengan ahí afuera!”, bromeó incluso.

El tatuaje, que fue una carita feliz a mano alzada, fue parte de una campaña del famoso tatuador para compartir la felicidad. Dentro de esta iniciativa, Díaz ha tatuado a muchas otras personas que portan el mismo significado: la alegría por la vida.

“Siempre es un gran honor, y por ejemplo, ahorita mayor el honor que tengo, porque además a mí me encantan este tipo de casos para romper los esquemas de que nunca hay una edad, o un estímulo o una sociedad o algo que te permita o no tener un tatuaje”, compartió Pablo Díaz antes de ponerse lo guantes y comenzar el trabajo.

“La mamá de Winston Churchill, al final de 1800 se tatuó un ancla en el conejo, la mamá de Churchill, si ella pudo, dale, mi amor”, exclamó la ex conductora de Noche a Noche.

El artista Pablo Díaz tatuó a Talina Fernández. (Foto: @saleelsoltv/ Instagram)

Por su parte, Talina se mostró decidida y puso su brazo izquierdo, donde a la altura de la muñeca el tatuador dibujó dos puntos y una curva. “Vamos a hacer una carita feliz porque queremos que toda la gente haga todo por ser feliz, que ame, que ayude, que sea empática con la gente”, compartió Fernández.

Carlos Antonio Arenas, uno de los conductores del programa, le expresó a su compañera que se encontraba incluso más emocionado que ella. “Mi vida, yo ya estoy a punto de tener un ataque de diarrea”, dijo entre risas la madre de Mariana Levy.

La periodista, cuando vio el borrador con plumón, exclamó: “¿Apoco tan chiquito?”, por lo que Díaz se apresuró a borrarlo y hacerlo más grande.

La productora explicó por qué buscó aumentar el tamaño del diseño: “Yo quiero ser muy feliz para compartir con la gente. La vida es una, está corriendo, lleguen a la conclusión de que mientras estemos aquí hay que ser felices”, aconsejó a sus compañeros.

La famosa periodista conduce el programa "Sale el Sol" desde el 2020. (Foto: @saleelsoltv/Instagram)

Además de la carita, Talina también accedió a tatuarse la pequeña forma de un sol, haciendo alusión al nombre del programa del que ahora es conductora.

El tatuaje, según palabras de la ex esposa de Gerardo Levy, compartió lo que aquellas figuras significan para ella “Mi paso por Sale le Sol, el ser feliz todos los días, el ser joven porque no importa cuántos años tenga, hago cosas que hacen los jóvenes y eso decía el señor Azcárraga, hay dos cosas que se te pegan en la vida: la felicidad y lo coneja, como no quiero ser coneja, entonces venga”, relató.

En el momento del tatuaje, todo el equipo de conductores y hasta el mismo productor del programa rodearon y celebraron las palabras y acciones de Talina, quien confesó que no sentía nada de dolor en absoluto.

“Se va a quedar conmigo para siempre y va dedicado a todos mis compañeros, todos ustedes”, agradeció al equipo de Sale el Sol.

Talina Fernández lleva conduciendo el matutino desde el 2020, pero tiene una amplia trayectoria que comenzó desde los años setenta, lo que la hace uno de los pilares más importantes de la televisión mexicana.

