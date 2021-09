Qué pasa realmente con la salud de Lolita Ayala: Talina Fernández reveló detalles

Lolita Ayala y Talina Fernández se conocieron en en un internado en Illinois, Estados Unidos (Foto: Instagram/Cuartoscuro)

Hace unos días Alex Kaffie informó que Lolita Ayala se encontraba delicada de salud, aunque esto fue desmentido por la periodista, quien detalló que solo tiene algunos problemas por los cuales se encuentra en rehabilitación y Talina Fernández, una de sus grandes amigas, habló sobre el estado de salud de la exconductora.

Fue en una entrevista en el programa Sale El Sol donde la productora mexicana brindó detalles sobre el accidente de Ayala en un helicóptero que afectó la recuperación de su cirugía de fémur de hace unos meses. “Lo del helicóptero fue pavoroso, porque le abrieron la columna, toda y la recuperación fue tardada, molesta, muy dolorosa, pero hace cosa de tres meses estando parada en su recámara se le rompió la cabeza del fémur y se cayó [...] La trasladaron al hospital de inmediato, la operaron y la recuperación ha sido muy difícil, no la hemos podido ver por el COVID y porque está permanentemente con la enfermera”.

Lolita Ayala lanzó una tienda en línea de ropa, donde parte de las ganancias son destinadas a su fundación "Sólo por ayuda" (Foto: Cuartoscuro)

Ante el cuestionamiento del estado de ánimo de su amiga, La Dama del Buen Decir aseguró que a pesar de no estar muy bien, ella ha tratado de seguir adelante. “No la oigo muy animada creo que le está costando mucho trabajo la rehabilitación, sin embargo, sigue pensando en cómo ayudar a la gente, cómo seguir en (su fundación) Solo Por Ayudar. No se raja, mi Lola va para adelante, pero creo que este dolor de fémur, de cadera y la imposibilidad de caminar ya sin la andadera le debe de haber pegado emocionalmente”.

Finalmente Talina le mandó un mensaje de apoyo a su amiga. “Mi Lola amada, tú sabes que te queremos y sabes que también eres el pilar del grupo de amigas del que tenemos un chat, te queremos erguida, con ganas, te queremos abrazar y ver tus ojitos azules, estamos todas en espera de ti y estamos todas seguras de que como la gran guerrera que eres vas a salir adelante”.

La presentadora es conocida como la "Dama del Buen Decir" por su impecable y elegante manera de hablar en la televisión.(Foto: Instagram/@talinafernandezoficial)

En una entrevista para el programa Hoy realizada hace unos meses, Ayala confirmó que a pesar de la gravedad de su lesión, los médicos que la atendieron afirmaron que iba a poder caminar en cuestión de semanas, pues esperaban que su recuperación se diera de forma rápida. Lamentablemente la lesión de Lolita todavía sigue sin sanar totalmente por los problemas de su cirugía de hace seis años.

Fue en agosto del 2015 cuando el helicóptero en el que viajaba la periodista se desplomó. Ayala iba en compañía del entonces gobernador de Chihuahua, César Duarte, y su esposa Bertha Gómez, además de varios miembros de su familia.

La conductora detalló que utilizó 6 mil 400 rosas en sus m{as de 20 años en el noticiero (Foto: Twitter/@DanooRG)

La aeronave sufrió una falla repentina en el rotor, por lo que el piloto trató de hacer un aterrizaje de emergencia y terminó por descender aparatosamente desde una altura aproximada de 5 metros. Lolita reveló en una entrevista para Venga La Alegría que se encontraba inconsciente al momento de tocar tierra dentro del helicóptero, pues los bruscos movimientos causaron que se golpeara la cabeza en un costado de la cabina, lo que la dejó inconsciente.

La periodista sufrió lesiones en las costillas y en la columna, por lo que tuvo que ser trasladada a la Ciudad de México para que le realizaran una operación de emergencia:

Lolita Ayala también tuvo cáncer de mama pero afortunadamente lo detectó a tiempo (Foto: Cuartoscuro)

“Mi columna se hizo añicos, me explotó una vértebra, me tuvieron que poner dos varillas, así como del tamaño de los cuchillos con los que comes, 8 tornillos y placas. La rehabilitación tomó meses por su puesto, pero regresé a trabajar a los dos meses del accidente con un corsé hasta el cuello. Ya pasaron 5 años del accidente y la molestia sigue”.

