Celia Lora sostuvo romances con una mujer y un hombre casado

Celia Lora sorprendió al destapar que en cierto tiempo sostuvo un romance con una mujer (Foto: captura de pantalla Instagram/@celi_lora)

Celia Lora sorprendió con sus declaraciones más recientes, pues la famosa playmate mexicana reveló algunas intimidades de su vida personal. Fue en el programa Montse & Joe, al que Celia fue invitada recientemente, donde la modelo habló de las relaciones sentimentales que ha sostenido a lo largo de su vida.

El tema salió a colación porque las conductoras del programa, Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, hicieron notar la longeva relación amorosa que sostienen los padres de la controvertida famosa, Alex y Chela Lora.

Y es que Celia expresó que sus padres están juntos desde que Chela tenía 14 años y Alex 18, por lo que reflexionó si ella alguna vez se había enamorado tan profundamente de alguien, pero destacó que el caso de los rockeros es especial, pues no representa lo que ocurren en la mayoría de las relaciones sentimentales.

Alex y Chela Lora se mantienen juntos desde que se conocieron en la adolescencia (Instagram: eltri_oficial)

Ante la pregunta de cómo le hacen los padres de la modelo para estar durando tantos años, así contestó:

“Están locos, es que son almas gemelas. Hasta parecen hermanos, por eso yo me parezco a los dos. Se mimetizaron muy cabrón. Llevan 50 años de novios, porque quiero que sepan que celebran el día de cuando cumplen de novios, y de casados cuarenta y tantos. Toda la vida… desde ahí no se soltaron”, contó ante el asombro de los presentes.

Pero también admitió que el haber tenido ese ejemplo en casa desde niña la condicionó a creer que las relaciones amorosas se dan todas de la misma manera.

“Qué padre, qué chingón y qué bonito, pero cuando creces en una onda así desgraciadamente tú dices ‘es normal, y cuando ande con el primer pendejo ya es con el que me voy a casar’, y es una mentira, eso que tienen ellos es único, y ahorita menos”, expresó.

Celia expresó que el caso de sus papás es único (Foto: Steve Allen/Infobae)

Tras ello le preguntaron cuántos novios había tenido en su vida “Tres”, contestó, “¿y novias?”, “Formal, una”, reveló. Aunque no destapó el nombre de quien ha sido su única novia formal. le comentó a Montserrat Oliver que ella llegó a conocerla.

“Ahorita pobre mujer ha de llorar en las noches”, mencionó Lora a manera de broma. Tras ello Montserrat lanzó una pregunta “¿Te meterías con un hombre casado?”, a lo que Celia reviró: “Ya lo he hecho”.

La conejita de Playboy dijo que la esposa del hombre con quien sostuvo una relación no la cachó: “Fíjate que no… pero es imposible que no te des cuenta, es imposible, yo creo que se hacen pend*jas”.

Celia aseguró que todas las mujeres que sufren infidelidades sí se dan cuenta de la situación (IG: celi_lora)

Además de su reciente portada en la revista internacional, misma que se volvió a editar en papel luego del parón de la pandemia, Celia también ha estado envuelta en dimes y diretes con Manelyk González, con quien convivió en los realities Acapulco Shore y La casa de los famosos.

A mediados de febrero, en su visita al programa Sale el sol, una conductora la cuestionó sobre las recientes declaraciones de Manelyk González, ya que la ex shore acusó a Celia Lora de haberla humillado.

Al respecto, la modelo catalogó como infantil la acusación y dijo que no pensaba responder pues no eran niñas de primaria, sino adultas. Dejando en claro que ese tipo de declaraciones le parecían bastante inmaduras.

Celia Lora y Manelyk han tenido altercados tras sus participaciones en reality show Fotos: Instagram @celi_lora / @manelyk_oficial

“¿Qué dijo? Yo creo que no voy a hablar de eso, no estamos en primaria” mencionó con visible desinterés la ex integrante de La casa de los famosos. Por otra parte, también reveló que rechazó su participación en los realitys Inseparables y Reto: 4 elementos.

La polémica entre Manelyk y Lora surgió porque aparentemente la hija del rockero Alex Lora la habría humillado en la primera temporada de La casa de los famosos, el conflicto se volvió tan relevante que incluso habría intentado influir en las personas con quienes hablaba, concretamente en su amistad con Alicia Machado.

“A mí me ha dicho hasta de lo que me voy a morir, ‘traicionera’, ‘maldita’, ‘haces todo por dinero’, ‘bájate de tu tabique’, ‘no sabes hacer nada’, ‘¿qué te pasa, creciste por mí’, ‘llegaste por mí’ y por supuesto que no, yo tengo lo que tengo gracias a mí, a mi esfuerzo a y a mi trabajo si fuera lo que dice ella hubiera llegado a la segunda semana de La casa de los famosos”, expresó Manelyk en el programa El minuto que cambió mi destino.

